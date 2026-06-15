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La voce della Politica
|Quarto (FdI): ''A Lavello un bel segnale di attenzione allambiente e alla cura del territorio''
15/06/2026
| Liniziativa che si è svolta questa mattina a Lavello, presso il Parco Unità dItalia, rappresenta un bel segnale di attenzione verso lambiente e la valorizzazione degli spazi pubblici. La piantumazione di un albero è un gesto semplice, ma racchiude un messaggio importante di responsabilità, rispetto del territorio e fiducia nelle future generazioni.
Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, Piergiorgio Quarto, commentando liniziativa promossa dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Provincia di Potenza in collaborazione con il Circolo Fratelli dItalia Lavello.
Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto dallingegner Giovanni Motta, responsabile provinciale del Dipartimento Ambiente ed Energia, e voglio ringraziare Pietro Mangino, coordinatore cittadino di Fratelli dItalia di Lavello, il consigliere provinciale Federico Pippa, il vicesindaco Alessandro Colonna, la consigliera comunale Mariapia Carnicella e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dellevento, insieme ai numerosi cittadini che hanno voluto essere presenti, anche provenendo dai comuni vicini. Un ringraziamento particolare prosegue Quarto - va inoltre al Vivaio Glionna per la donazione del Cercis siliquastrum, conosciuto come Albero di Giuda, una specie che rappresenta uno dei simboli più caratteristici del paesaggio mediterraneo e che da oggi arricchisce il Parco Unità dItalia, lasciando alla comunità un segno concreto e duraturo. Fratelli dItalia è da sempre vicina a tutte quelle iniziative che promuovono la tutela dellambiente attraverso azioni concrete e non soltanto attraverso dichiarazioni di principio. La sensibilizzazione al rispetto del verde, la cura dei luoghi pubblici e il coinvolgimento delle comunità locali - conclude Quarto - rappresentano valori fondamentali per costruire territori più vivibili e consapevoli. Per questo il lavoro svolto a Lavello merita di essere valorizzato e può rappresentare un esempio positivo da replicare anche in altre realtà della Basilicata.
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