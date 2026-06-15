Liniziativa che si è svolta questa mattina a Lavello, presso il Parco Unità dItalia, rappresenta un bel segnale di attenzione verso lambiente e la valorizzazione degli spazi pubblici. La piantumazione di un albero è un gesto semplice, ma racchiude un messaggio importante di responsabilità, rispetto del territorio e fiducia nelle future generazioni.



Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, Piergiorgio Quarto, commentando liniziativa promossa dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Provincia di Potenza in collaborazione con il Circolo Fratelli dItalia Lavello.



Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto dallingegner Giovanni Motta, responsabile provinciale del Dipartimento Ambiente ed Energia, e voglio ringraziare Pietro Mangino, coordinatore cittadino di Fratelli dItalia di Lavello, il consigliere provinciale Federico Pippa, il vicesindaco Alessandro Colonna, la consigliera comunale Mariapia Carnicella e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dellevento, insieme ai numerosi cittadini che hanno voluto essere presenti, anche provenendo dai comuni vicini. Un ringraziamento particolare  prosegue Quarto - va inoltre al Vivaio Glionna per la donazione del Cercis siliquastrum, conosciuto come Albero di Giuda, una specie che rappresenta uno dei simboli più caratteristici del paesaggio mediterraneo e che da oggi arricchisce il Parco Unità dItalia, lasciando alla comunità un segno concreto e duraturo. Fratelli dItalia è da sempre vicina a tutte quelle iniziative che promuovono la tutela dellambiente attraverso azioni concrete e non soltanto attraverso dichiarazioni di principio. La sensibilizzazione al rispetto del verde, la cura dei luoghi pubblici e il coinvolgimento delle comunità locali - conclude Quarto - rappresentano valori fondamentali per costruire territori più vivibili e consapevoli. Per questo il lavoro svolto a Lavello merita di essere valorizzato e può rappresentare un esempio positivo da replicare anche in altre realtà della Basilicata.