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La voce della Politica
|CMB, Bardi: pagina indelebile dello sport lucano
15/06/2026
|Un tricolore storico che premia il cuore, il talento e la tenacia della Basilicata. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, saluta così limpresa sportiva del CMB Futsal Team, laureatosi Campione dItalia di calcio a 5 femminile al termine di una finale al cardiopalma contro il Bitonto.
Le ragazze del CMB hanno scritto una pagina indelebile dello sport lucano, sottolinea Bardi. Superare il Bitonto per 3 a 2 e conquistare lo scudetto della Serie A Tesys, dopo aver già alzato al cielo la Coppa Italia, significa firmare un Double che proietta la nostra regione sul tetto dItalia. È la prima volta che il tricolore brilla sulle maglie di una squadra nata in una piccola realtà della Basilicata: un riscatto sportivo e sociale che ci riempie dorgoglio. A nome di tutta la comunità lucana conclude il Presidente rivolgo i complimenti alle atlete, allo staff tecnico e a una società lungimirante. Avete dimostrato che nessun traguardo è impossibile quando ci sono programmazione, sacrificio e passione. Siete lorgoglio e il volto bello di una Basilicata che sogna e vince.
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|La Voce della Politica
|15/06/2026 - Viticoltura, Cicala: Lo Sprigno entra nel Registro nazionale
«La tutela della biodiversità agricola significa proteggere la nostra identità, creare nuove opportunità per le imprese e consegnare alle future generazioni un patrimonio che appartiene a tutta la Basilicata. Liscrizione dello Sprigno al Registro Nazionale delle Varietà di ...-->continua
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|15/06/2026 - Quarto (FdI): ''A Lavello un bel segnale di attenzione allambiente e alla cura del territorio''
Liniziativa che si è svolta questa mattina a Lavello, presso il Parco Unità dItalia, rappresenta un bel segnale di attenzione verso lambiente e la valorizzazione degli spazi pubblici. La piantumazione di un albero è un gesto semplice, ma racchiude un mess...-->continua
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|15/06/2026 - CMB, Cupparo: motivo di orgoglio per la Basilicata
Dichiarazione Assessore regionale Francesco Cupparo (delega agli Impianti Sportivi)
Lo storico scudetto conquistato dal CMB Salandra nel campionato di Serie A1 di calcio a 5 femminile rappresenta una pagina straordinaria per lo sport lucano e un motivo di...-->continua
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|15/06/2026 - CMB, Bardi: pagina indelebile dello sport lucano
Un tricolore storico che premia il cuore, il talento e la tenacia della Basilicata. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, saluta così limpresa sportiva del CMB Futsal Team, laureatosi Campione dItalia di calcio a 5 femminile al termine di una finale al ca...-->continua
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|15/06/2026 - CMB Futsal Team campionesse dItalia, Pittella si congratula
Alla CMB Futsal Team rivolgo le congratulazioni del Consiglio regionale della Basilicata per la conquista del campionato di Serie A. Un risultato di rilievo che premia il lavoro della società, dello staff tecnico e delle atlete. Lo dichiara il Presidente del...-->continua
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|15/06/2026 - Corso infermieristica a Melfi, Lacorazza: Latronico sì o no?
Da circa 6 mesi, anche con solleciti, attendiamo una risposta dallassessore alla Sanità per lattivazione della sezione distaccata a Melfi del corso di infermieristica, fisioterapia e tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia dellUniversità ...-->continua
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|15/06/2026 - M5S. Sul punto nascita di Melfi Latronico risponde senza dire nulla
Ho letto e compreso il tentativo di rassicurazione provenuto dallassessore Latronico circa il destino del punto nascita dellospedale San Giovanni di Dio di Melfi e, in generale, circa le sorti di un presidio ospedaliero tanto rilevante come quello del Vult...-->continua
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