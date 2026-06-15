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CMB, Bardi: pagina indelebile dello sport lucano

15/06/2026

Un tricolore storico che premia il cuore, il talento e la tenacia della Basilicata. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, saluta così limpresa sportiva del CMB Futsal Team, laureatosi Campione dItalia di calcio a 5 femminile al termine di una finale al cardiopalma contro il Bitonto.
Le ragazze del CMB hanno scritto una pagina indelebile dello sport lucano, sottolinea Bardi. Superare il Bitonto per 3 a 2 e conquistare lo scudetto della Serie A Tesys, dopo aver già alzato al cielo la Coppa Italia, significa firmare un Double che proietta la nostra regione sul tetto dItalia. È la prima volta che il tricolore brilla sulle maglie di una squadra nata in una piccola realtà della Basilicata: un riscatto sportivo e sociale che ci riempie dorgoglio. A nome di tutta la comunità lucana  conclude il Presidente  rivolgo i complimenti alle atlete, allo staff tecnico e a una società lungimirante. Avete dimostrato che nessun traguardo è impossibile quando ci sono programmazione, sacrificio e passione. Siete lorgoglio e il volto bello di una Basilicata che sogna e vince.



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