-->
|
La voce della Politica
|Latronico ricorda Padre Valentino Gutiérrez
13/06/2026
|Padre Valentino Gutiérrez è stato un punto di riferimento, una bussola di solidarietà e accoglienza per le comunità di Metaponto, Bernalda, Pisticci, Grottaglie e Taranto.
Con uno spirito di profonda gratitudine lassessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi a Metaponto alla cerimonia di intitolazione di un largo dedicato alla memoria del caro sacerdote e missionario.
Conservare il ricordo di figure come Padre Valentino ha detto significa custodire un patrimonio di valori vivo, che parla con forza alle nuove generazioni e stringe i nodi del nostro essere comunità. La sua è stata una vocazione vissuta con unautenticità rara, un cammino fatto di vicinanza reale alle persone, specialmente nei momenti più delicati della vita. Per chi si occupa oggi di sanità e salute pubblica lesempio di Padre Valentino è un monito costante: la vera cura comincia sempre dalla prossimità, dallattenzione agli ultimi e dalla capacità di non lasciare indietro nessuno.
Lintitolazione del largo rappresenta un abbraccio collettivo e un ringraziamento a un uomo che ha speso ogni giorno della sua esistenza tra la parola, limpegno pastorale e le opere di carità, lasciando una traccia che il tempo non cancella.
Voglio rivolgere un ringraziamento davvero sentito ha concluso Latronico al Comitato degli Amici di Padre Valentino Gutiérrez, che con una dedizione ammirevole continua a far camminare sulle proprie gambe il messaggio umano e spirituale del Padre, e al Sindaco di Bernalda, Francesca Matarazzo, insieme a tutta lamministrazione comunale, per aver voluto e sostenuto questa iniziativa così densa di significato. Ricordare Padre Valentino oggi significa, per tutti noi, rinnovare limpegno quotidiano verso i valori del servizio e della solidarietà.
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/06/2026 - Latronico ricorda Padre Valentino Gutiérrez
Padre Valentino Gutiérrez è stato un punto di riferimento, una bussola di solidarietà e accoglienza per le comunità di Metaponto, Bernalda, Pisticci, Grottaglie e Taranto.
Con uno spirito di profonda gratitudine lassessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, ha par...-->continua
|
|
|13/06/2026 - Progetto Civico Basilicata: tre eletti nella Direzione Nazionale e via alla campagna per le preferenze
Progetto Civico Basilicata esprime grande soddisfazione per la partecipazione alla prima Assemblea Nazionale di Progetto Civico Italia, un appuntamento che ha rappresentato un importante momento di confronto politico, programmatico e organizzativo per costruir...-->continua
|
|
|13/06/2026 - Filcams Cgil_ A Matera campagna nazionale lavoratori turismo
Partirà da Matera il 15 giugno la campagna nazionale della Filcams Cgil "Non cè turismo senza di noi" per mettere in luce chi troppo spesso resta nellombra, dietro la filiera turistica. La Filcams Cgil attraversa il paese per incontrare lavoratori e lavoratr...-->continua
|
|
|13/06/2026 - Basilicata. TPL, numeri e percorso del servizio
La Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata interviene per chiarire alcuni aspetti relativi al trasporto pubblico locale, alla luce del dibattito sviluppatosi negli ultimi giorni. La Regione conferma il massimo livello di attenzione sul tem...-->continua
|
|
|13/06/2026 - Malvasi: ''Non è vero che il prezzo del grano italiano lo determina il mercato''
L'informazione del Governo, dell'industria di trasformazione e del commercio del pregiato grano duro italiano, attraverso i "Mass Media", ben foraggiati con i soldi pubblici, ci bombarda di notizie e di dati mistificatori e fuorvianti, secondo cui le attuali q...-->continua
|
|
|13/06/2026 - Latronico: diagnosi precoce e alleanza territoriale
Dietro la difficoltà di un bambino nel compiere un gesto semplice o nellesprimere una parola cè una sfida complessa che tocca il cuore della sua crescita, delle sue relazioni e del suo benessere emotivo. I disturbi della coordinazione motoria (DCD) e la dis...-->continua
|
|
|13/06/2026 - Latronico e la cultura della donazione
Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato al IV Convegno sulla donazione degli organi intitolato Donazione degli organi: cultura, scienza e solidarietà. Levento, svoltosi nella Sala Mar@Congress di M...-->continua
|
|