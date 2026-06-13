Padre Valentino Gutiérrez è stato un punto di riferimento, una bussola di solidarietà e accoglienza per le comunità di Metaponto, Bernalda, Pisticci, Grottaglie e Taranto.

Con uno spirito di profonda gratitudine lassessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi a Metaponto alla cerimonia di intitolazione di un largo dedicato alla memoria del caro sacerdote e missionario.

Conservare il ricordo di figure come Padre Valentino  ha detto  significa custodire un patrimonio di valori vivo, che parla con forza alle nuove generazioni e stringe i nodi del nostro essere comunità. La sua è stata una vocazione vissuta con unautenticità rara, un cammino fatto di vicinanza reale alle persone, specialmente nei momenti più delicati della vita. Per chi si occupa oggi di sanità e salute pubblica lesempio di Padre Valentino è un monito costante: la vera cura comincia sempre dalla prossimità, dallattenzione agli ultimi e dalla capacità di non lasciare indietro nessuno.

Lintitolazione del largo rappresenta un abbraccio collettivo e un ringraziamento a un uomo che ha speso ogni giorno della sua esistenza tra la parola, limpegno pastorale e le opere di carità, lasciando una traccia che il tempo non cancella.

Voglio rivolgere un ringraziamento davvero sentito  ha concluso Latronico  al Comitato degli Amici di Padre Valentino Gutiérrez, che con una dedizione ammirevole continua a far camminare sulle proprie gambe il messaggio umano e spirituale del Padre, e al Sindaco di Bernalda, Francesca Matarazzo, insieme a tutta lamministrazione comunale, per aver voluto e sostenuto questa iniziativa così densa di significato. Ricordare Padre Valentino oggi significa, per tutti noi, rinnovare limpegno quotidiano verso i valori del servizio e della solidarietà.