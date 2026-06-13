Progetto Civico Basilicata esprime grande soddisfazione per la partecipazione alla prima Assemblea Nazionale di Progetto Civico Italia, un appuntamento che ha rappresentato un importante momento di confronto politico, programmatico e organizzativo per costruire una rete civica nazionale fondata sulla partecipazione, sul radicamento territoriale e sul protagonismo delle comunità locali.



L'assemblea ha inoltre riconosciuto il lavoro svolto in Basilicata attraverso l'elezione di tre rappresentanti regionali negli organismi dirigenti nazionali del movimento. Sono stati infatti eletti nella Direzione Nazionale Federica D'Andrea, Samuele Grippa e Angelo Rubino, una presenza significativa che testimonia il contributo che la Basilicata sta offrendo alla crescita di Progetto Civico Italia.



"La partecipazione alla prima Assemblea Nazionale  dichiarano i dirigenti regionali di Progetto Civico Basilicata  conferma la volontà di costruire un progetto politico capace di restituire centralità ai cittadini, ai territori e alla qualità della rappresentanza democratica. L'elezione di Federica D'Andrea, Samuele Grippa e Angelo Rubino nella Direzione Nazionale rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto in questi mesi e un'opportunità per portare le istanze della Basilicata all'interno del dibattito nazionale."



Nel corso dell'assemblea è stata inoltre lanciata la campagna nazionale per la reintroduzione delle preferenze nell'elezione dei membri del Parlamento, una battaglia di democrazia che punta a restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti.



Per questo motivo Progetto Civico Basilicata promuove una nuova giornata di raccolta firme che si svolgerà domenica 14 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Matera in Piazza Vittorio Veneto e a Potenza in Via Pretoria.



"Invitiamo tutti i cittadini a partecipare  concludono i responsabili regionali  perché la possibilità di esprimere una preferenza non è una questione tecnica ma un principio fondamentale di democrazia. Restituire agli elettori il potere di scegliere i propri rappresentanti significa rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini, valorizzare il merito e la qualità della rappresentanza e contrastare la crescente distanza tra politica e società."



I banchetti saranno aperti a tutti coloro che intendono sostenere questa iniziativa e contribuire a una riforma che rimetta al centro la partecipazione democratica.