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Filcams Cgil_ A Matera campagna nazionale lavoratori turismo

13/06/2026

Partirà da Matera il 15 giugno la campagna nazionale della Filcams Cgil "Non cè turismo senza di noi" per mettere in luce chi troppo spesso resta nellombra, dietro la filiera turistica. La Filcams Cgil attraversa il paese per incontrare lavoratori e lavoratrici dei territori e continuare la strada insieme verso un lavoro più stabile e più tutelato.

Per offrire un servizio di qualità serve un lavoro di qualità: diritti e tutele, contratti regolari, stabilità e valorizzazione professionale. Perché chi lavora deve poterlo fare in condizioni dignitose e gratificanti. Il turismo è un pilastro della nostra economia, le lavoratrici e i lavoratori non possono essere invisibilizzati.

L'appuntamento è a Matera il 15 giugno al Museo Tam, alle 17,30, con la tavola rotonda "Il turismo in Basilicata, tra spopolamento e accoglienza". A causa dello spopolamento ogni anno la Basilicata perde giovani, soprattutto donne altamente scolarizzate. L'obiettivo dell'incontro è capire se il turismo può essere una risposta e a quali condizioni.

Interverranno Serenella Caravella (ricercatrice Svimez), Marcella Conese (coordinatrice Filcams Cgil Basilicata), Federica Fabrizio (attivista e divulgatrice), Teresa DOnofrio (Rete degli Studenti medi). Modera Francesca De Filippis (Scomodo Bari).



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