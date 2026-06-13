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La voce della Politica
|Filcams Cgil_ A Matera campagna nazionale lavoratori turismo
13/06/2026
|Partirà da Matera il 15 giugno la campagna nazionale della Filcams Cgil "Non cè turismo senza di noi" per mettere in luce chi troppo spesso resta nellombra, dietro la filiera turistica. La Filcams Cgil attraversa il paese per incontrare lavoratori e lavoratrici dei territori e continuare la strada insieme verso un lavoro più stabile e più tutelato.
Per offrire un servizio di qualità serve un lavoro di qualità: diritti e tutele, contratti regolari, stabilità e valorizzazione professionale. Perché chi lavora deve poterlo fare in condizioni dignitose e gratificanti. Il turismo è un pilastro della nostra economia, le lavoratrici e i lavoratori non possono essere invisibilizzati.
L'appuntamento è a Matera il 15 giugno al Museo Tam, alle 17,30, con la tavola rotonda "Il turismo in Basilicata, tra spopolamento e accoglienza". A causa dello spopolamento ogni anno la Basilicata perde giovani, soprattutto donne altamente scolarizzate. L'obiettivo dell'incontro è capire se il turismo può essere una risposta e a quali condizioni.
Interverranno Serenella Caravella (ricercatrice Svimez), Marcella Conese (coordinatrice Filcams Cgil Basilicata), Federica Fabrizio (attivista e divulgatrice), Teresa DOnofrio (Rete degli Studenti medi). Modera Francesca De Filippis (Scomodo Bari).
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archivio
|La Voce della Politica
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