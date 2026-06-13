La Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata interviene per chiarire alcuni aspetti relativi al trasporto pubblico locale, alla luce del dibattito sviluppatosi negli ultimi giorni. La Regione conferma il massimo livello di attenzione sul tema della sicurezza e ricorda che dal 2021 è in corso un importante programma di rinnovo delle flotte.



La sicurezza di utenti e lavoratori rappresenta una priorità assoluta e non può essere oggetto di semplificazioni. La Regione esercita e continuerà a esercitare il proprio ruolo di indirizzo e vigilanza affinché il trasporto pubblico locale possa operare nelle migliori condizioni possibili. Allo stesso tempo, è necessario distinguere con chiarezza il tema della sicurezza dei mezzi da quello della procedura di gara per l'affidamento dei servizi, che segue un percorso amministrativo specifico e autonomo", dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe.



Dal 2021 a oggi la Regione Basilicata ha sostenuto un rilevante programma di ammodernamento del parco autobus regionale, con un investimento complessivo di circa 76,7 milioni di euro che interessa 362 mezzi tra servizi urbani ed extraurbani. Il piano ha consentito e consentirà la progressiva sostituzione di autobus appartenenti alle classi ambientali più datate, migliorando qualità del servizio, sostenibilità e standard di sicurezza.



Particolarmente significativo è il percorso avviato negli ultimi anni per il rinnovo delle flotte extraurbane. A fine 2024 sono stati sbloccati e immessi nel sistema 80 nuovi autobus destinati alle aziende del TPL. A questi si aggiunge il programma più recente, finanziato con un investimento di 23,7 milioni di euro, che prevede complessivamente l'acquisizione di 100 ulteriori autobus. Di questi, 40 sono già stati consegnati alle aziende del settore, mentre altri 60 saranno progressivamente immessi in servizio.



Si tratta di numeri - spiega Pepe - che testimoniano un'azione concreta e misurabile sul fronte del rinnovo dei mezzi su gomma, con investimenti che stanno producendo risultati tangibili sul territorio regionale e che confermano la volontà dell'amministrazione di innalzare gli standard del trasporto pubblico lucano. Un impatto per la sicurezza e il comfort di conducenti e utenti tangibile e senza precedenti.



Per quanto riguarda la gara per il TPL, la Direzione Infrastrutture ricorda che le attività di approfondimento sono tuttora in corso. Proprio l'esperienza maturata negli anni precedenti impone un lavoro accurato e rigoroso, finalizzato a costruire una procedura solida, sostenibile e coerente con le caratteristiche del mercato di riferimento.



In tale contesto operano gli uffici regionali e i consulenti incaricati, impegnati nella raccolta e nell'analisi di tutti gli elementi necessari alla definizione del quadro tecnico, economico e gestionale indispensabile per l'espletamento della procedura. L'obiettivo è evitare il ripetersi di situazioni che in passato non hanno consentito di raggiungere il risultato atteso e arrivare invece a un affidamento stabile, efficace e duraturo.



Il trasporto pubblico locale - conclude Pepe - è un servizio essenziale per la Basilicata e merita serietà, programmazione e responsabilità. Stiamo lavorando per garantire una prospettiva stabile al settore, senza rincorrere soluzioni frettolose. I risultati raggiunti sul rinnovo delle flotte dimostrano che la Regione è impegnata con determinazione nel miglioramento del servizio e continuerà a operare nella stessa direzione, nel preminente interesse dei cittadini e delle comunità lucane.



