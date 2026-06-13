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La voce della Politica
|Latronico: diagnosi precoce e alleanza territoriale
13/06/2026
|Dietro la difficoltà di un bambino nel compiere un gesto semplice o nellesprimere una parola cè una sfida complessa che tocca il cuore della sua crescita, delle sue relazioni e del suo benessere emotivo. I disturbi della coordinazione motoria (DCD) e la disprassia verbale evolutiva (DVE) sono condizioni che incidono profondamente sul percorso di vita dei più piccoli e delle loro famiglie, e che richiedono risposte tempestive, competenti e, soprattutto, umane.
È questo il messaggio centrale lanciato dallassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR della Basilicata, Cosimo Latronico, intervenuto questa mattina a Matera, nellAuditorium G. Moscati dellOspedale Madonna delle Grazie, in occasione del convegno scientifico dedicato allinquadramento diagnostico e agli approcci riabilitativi di queste patologie.
La salute riguarda la possibilità reale per ogni persona di esprimere al meglio le proprie capacità, ha detto Latronico. Riconoscere precocemente questi disturbi ha aggiunto significa cambiare il destino di un bambino: una diagnosi tempestiva e appropriata permette di attivare subito percorsi di presa in carico efficaci, riducendo il rischio di sofferenze secondarie e isolamento, e favorendo il pieno sviluppo delle sue potenzialità.
Durante il suo intervento, lassessore ha sottolineato limportanza cruciale degli interventi riabilitativi personalizzati, che devono essere basati su solide evidenze scientifiche e costruiti attorno ai bisogni specifici della persona e del suo nucleo familiare, per sostenerne lautonomia e la piena partecipazione alla vita scolastica e sociale.
Latronico ha rimarcato come la complessità di questa sfida richieda un cambio di passo metodologico:
Nessuna risposta efficace può nascere da un singolo settore. Lintegrazione multidisciplinare è la chiave di volta per costruire percorsi che siano realmente inclusivi. Questo traguardo richiede una collaborazione costante, quotidiana e strutturata tra i nostri servizi sanitari, la scuola, i servizi sociali, il terzo settore e, immancabilmente, le famiglie. Il focus si è spostato sui doveri della Regione e del sistema sanitario locale: Come istituzioni abbiamo il compito di garantire un accesso equo e omogeneo ai servizi sul territorio, sostenere con convinzione la formazione continua degli operatori sanitari e promuovere reti capaci di accompagnare i bambini e i loro genitori lungo tutto il percorso di crescita, senza lasciarli mai soli. Latronico, infine, ha espresso il proprio plauso per liniziativa di Matera: Occasioni di confronto come quella odierna sono fondamentali per far circolare le conoscenze, far dialogare competenze diverse e rafforzare una vera cultura dellinclusione. Auguro a tutti i professionisti presenti un proficuo lavoro, nella certezza che il dialogo costante tra ricerca scientifica, pratica clinica e istituzioni sia lunica strada percorribile per dare risposte sempre più efficaci e umane ai nostri bambini e alle loro famiglie.
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