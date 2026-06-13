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La voce della Politica
|Latronico e la cultura della donazione
13/06/2026
|Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato al IV Convegno sulla donazione degli organi intitolato Donazione degli organi: cultura, scienza e solidarietà. Levento, svoltosi nella Sala Mar@Congress di Maratea, è stato organizzato dallAssociazione Mattia Polisciano O.D.V. con il patrocinio del Comune di Maratea e della Regione Basilicata.
Abbracciare la cultura della donazione ha dichiarato lassessore Cosimo Latronico significa compiere un atto di altissimo valore etico e civile, capace di unire scienza, solidarietà e rispetto profondo per la vita. Sostenere iniziative come questa è fondamentale per fare chiarezza su temi complessi e per lanciare un messaggio forte alle nuove generazioni, educandole alla centralità del dono e alla responsabilità verso il prossimo.
Lappuntamento ha rappresentato un momento significativo di confronto pubblico e approfondimento scientifico, mirato a sensibilizzare la cittadinanza lucana sullimportanza della donazione degli organi. Tra gli interventi, quello del dottor Giuseppe Schettino, già direttore dellUnità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dellA.O.R. San Carlo nel presidio ospedaliero di Lagonegro, e della dottoressa Maria Grazia Schievenin, coordinatore regionale Trapianti della Regione Basilicata.
Il momento centrale e di più profonda commozione dellincontro è stato dedicato alle testimonianze dirette delle famiglie che hanno vissuto la scelta della donazione e di coloro che, grazie a quel sì, hanno ricevuto una nuova prospettiva di vita. Il focus si è stretto attorno alla storia del giovane Mattia Polisciano, alla cui memoria è intitolata lassociazione. Sul palco è intervenuta la ragazza che ha ricevuto il suo cuore, offrendo una testimonianza tangibile di come il dolore di una perdita drammatica possa trasformarsi in un legame vitale e in una speranza concreta per il futuro.
Limportanza della donazione e dei trapianti ha concluso lassessore Latronico si consolida grazie alla sinergia tra le competenze mediche e lo straordinario impegno del terzo settore e delle famiglie, che tramutano il dolore personale in unoccasione di speranza per il prossimo.
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|La Voce della Politica
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