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La voce della Politica
|IMU 2026, UIL Basilicata: ''Troppe disparità fiscali tra i Comuni, serve una riforma''
13/06/2026
|In vista della scadenza del 16 giugno per il versamento dellacconto IMU 2026, la UIL Basilicata accende lattenzione sulle profonde disparità che caratterizzano il prelievo fiscale sugli immobili nel nostro Paese, confermate dallo studio del Dipartimento Stato Sociale, Politiche Economiche, Fiscali e Previdenziali, Mezzogiorno e Immigrazione della UIL, diretto dal segretario confederale Santo Biondo.
Dallanalisi emerge come cittadini con patrimoni immobiliari analoghi siano sottoposti a livelli di tassazione molto differenti a seconda del Comune in cui si trova limmobile. Una situazione che pone evidenti questioni di equità fiscale e che evidenzia la necessità di una revisione complessiva del sistema.
In Basilicata, per una seconda casa tipo, lacconto IMU 2026 ammonta a 326 euro a Matera, per un costo annuo complessivo di 653 euro, mentre per un garage lacconto è pari a 33 euro. A Potenza lacconto per la seconda casa è invece di 303 euro, con un costo totale annuo di 606 euro.
Per quanto riguarda le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), lacconto IMU è pari a 380 euro a Matera, con un esborso complessivo annuale di 760 euro, mentre a Potenza lacconto è di 279 euro, per un totale annuo di 559 euro.
Questi dati dichiara il segretario generale della UIL Basilicata Vincenzo Tortorelli dimostrano come il sistema dellimposizione immobiliare continui a presentare forti elementi di disomogeneità. Comprendiamo le difficoltà finanziarie dei Comuni e la necessità di garantire servizi essenziali ai cittadini, ma non possiamo ignorare che il peso fiscale ricada spesso su famiglie, lavoratori e pensionati che hanno investito i risparmi di una vita nellacquisto di una casa. Occorre rendere il sistema più trasparente, più equilibrato e maggiormente collegato alla reale capacità contributiva dei contribuenti.
Secondo la UIL, una delle principali cause delle distorsioni è rappresentata dallattuale sistema catastale. In molte aree urbane immobili situati in zone di elevato valore di mercato continuano a beneficiare di rendite catastali storicamente basse, mentre abitazioni collocate in contesti meno pregiati risultano gravate da valori catastali relativamente più elevati.
Quando parliamo di IMU sottolinea il segretario confederale UIL Santo Biondo non parliamo soltanto di possessori di grandi patrimoni. Molto spesso sono coinvolti lavoratrici, lavoratori e pensionati. Per questo serve una riforma strutturale del sistema fiscale che rafforzi il principio di progressività, riduca il peso sui redditi da lavoro e da pensione e contrasti più efficacemente levasione fiscale. È inoltre necessario procedere allaggiornamento dei valori catastali, ma senza determinare aumenti automatici delle imposte e garantendo la tutela delle fasce sociali più esposte.
La UIL Basilicata evidenzia inoltre come le recenti raccomandazioni della Commissione Europea abbiano richiamato lItalia alla necessità di aggiornare un sistema catastale che, in molti casi, non riflette più il valore reale degli immobili. Una revisione che, secondo il sindacato, dovrà essere accompagnata da meccanismi di salvaguardia capaci di garantire linvarianza del gettito complessivo e una più equa distribuzione del carico fiscale.
Lobiettivo conclude Tortorelli deve essere quello di costruire un sistema fiscale più giusto, capace di assicurare ai Comuni le risorse necessarie per servizi pubblici efficienti e di qualità, senza scaricare in modo sproporzionato il peso delle entrate locali su lavoratori, pensionati e famiglie. Solo così sarà possibile rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e contribuire alla crescita sociale ed economica delle nostre comunità.
La UIL ricorda che lIMU non è dovuta sullabitazione principale, salvo che questa appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e che restano esenti ulteriori tipologie di immobili previste dalla normativa vigente, tra cui gli alloggi sociali e le abitazioni principali assegnate da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
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