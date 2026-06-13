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La voce della Politica
|Consorzio Turistico Maratea: Rifinanziare bando Turismo e Gusto. Le imprese lucane hanno dimostrato di voler investire
13/06/2026
| Il Consorzio Turistico Maratea esprime apprezzamento per liniziativa della Regione Basilicata che, attraverso il bando Turismo e Gusto, ha offerto unimportante opportunità di crescita e qualificazione al sistema turistico regionale.
Lelevata partecipazione registrata rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile della vitalità del comparto e della volontà delle imprese lucane di investire nel miglioramento dellofferta turistica, nellinnovazione, nella sostenibilità e nellinnalzamento degli standard qualitativi dei servizi.
«La risposta delle imprese dichiara il vicepresidente del Consorzio Turistico Maratea, Biagio Salerno dimostra che il tessuto imprenditoriale lucano è vivo, dinamico e pronto a raccogliere le sfide del mercato turistico contemporaneo. Albergatori, ristoratori, operatori dellaccoglienza e dei servizi turistici hanno presentato progetti di qualità che testimoniano una forte volontà di crescita e di investimento sul futuro della Basilicata».
Secondo il Consorzio, il patrimonio di progettualità emerso attraverso il bando rappresenta una risorsa strategica che non può essere dispersa.
«La Basilicata prosegue Salerno dispone di straordinarie potenzialità turistiche: una costa di grande pregio, borghi autentici, aree interne ricche di identità, eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche. Il turismo è oggi una delle principali leve di sviluppo economico e sociale della nostra regione, capace di creare occupazione, sostenere le imprese, contrastare lo spopolamento e offrire nuove opportunità soprattutto ai giovani».
Per il Consorzio Turistico Maratea, proprio il successo delliniziativa rende oggi necessario uno sforzo aggiuntivo da parte delle istituzioni regionali.
«Lelevato numero di domande presentate sottolinea Salerno evidenzia una domanda di sviluppo reale e diffusa. Per questo chiediamo alla Regione Basilicata di valutare il reperimento di ulteriori risorse finanziarie da destinare al rifinanziamento del bando e allo scorrimento delle graduatorie. Ampliare la dotazione finanziaria consentirebbe di sostenere un numero maggiore di investimenti, generando effetti positivi immediati e duraturi sulleconomia regionale».
Il Consorzio evidenzia come ogni investimento nel turismo produca benefici che si estendono ben oltre il comparto dellospitalità, coinvolgendo agricoltura, artigianato, commercio, servizi, cultura e mobilità.
«Le imprese hanno già fatto la loro parte aggiunge il vicepresidente del Consorzio mettendosi in gioco, elaborando progetti e programmando investimenti con risorse proprie. Questa disponibilità rappresenta un segnale di fiducia verso il futuro della Basilicata che merita di essere accompagnato e sostenuto dalle istituzioni».
Per tali ragioni il Consorzio Turistico Maratea rivolge un appello alla Regione Basilicata, alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e allAssessorato competente affinché vengano valutate tutte le possibili soluzioni per incrementare la dotazione finanziaria del bando Turismo e Gusto, reperire ulteriori risorse regionali, nazionali ed europee e consentire il finanziamento del maggior numero possibile di progetti ammissibili.
«Sostenere le imprese che investono conclude Salerno significa sostenere il futuro della Basilicata. Oggi abbiamo lopportunità di trasformare lentusiasmo e la progettualità espressi dagli operatori in nuova occupazione, maggiore competitività e sviluppo diffuso. Auspichiamo che nessuna valida opportunità di crescita venga perduta e che il turismo continui a rappresentare uno dei principali motori delleconomia lucana».
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