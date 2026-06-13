 Il Consorzio Turistico Maratea esprime apprezzamento per liniziativa della Regione Basilicata che, attraverso il bando Turismo e Gusto, ha offerto unimportante opportunità di crescita e qualificazione al sistema turistico regionale.



Lelevata partecipazione registrata rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile della vitalità del comparto e della volontà delle imprese lucane di investire nel miglioramento dellofferta turistica, nellinnovazione, nella sostenibilità e nellinnalzamento degli standard qualitativi dei servizi.



«La risposta delle imprese  dichiara il vicepresidente del Consorzio Turistico Maratea, Biagio Salerno  dimostra che il tessuto imprenditoriale lucano è vivo, dinamico e pronto a raccogliere le sfide del mercato turistico contemporaneo. Albergatori, ristoratori, operatori dellaccoglienza e dei servizi turistici hanno presentato progetti di qualità che testimoniano una forte volontà di crescita e di investimento sul futuro della Basilicata».



Secondo il Consorzio, il patrimonio di progettualità emerso attraverso il bando rappresenta una risorsa strategica che non può essere dispersa.



«La Basilicata  prosegue Salerno  dispone di straordinarie potenzialità turistiche: una costa di grande pregio, borghi autentici, aree interne ricche di identità, eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche. Il turismo è oggi una delle principali leve di sviluppo economico e sociale della nostra regione, capace di creare occupazione, sostenere le imprese, contrastare lo spopolamento e offrire nuove opportunità soprattutto ai giovani».



Per il Consorzio Turistico Maratea, proprio il successo delliniziativa rende oggi necessario uno sforzo aggiuntivo da parte delle istituzioni regionali.



«Lelevato numero di domande presentate  sottolinea Salerno  evidenzia una domanda di sviluppo reale e diffusa. Per questo chiediamo alla Regione Basilicata di valutare il reperimento di ulteriori risorse finanziarie da destinare al rifinanziamento del bando e allo scorrimento delle graduatorie. Ampliare la dotazione finanziaria consentirebbe di sostenere un numero maggiore di investimenti, generando effetti positivi immediati e duraturi sulleconomia regionale».



Il Consorzio evidenzia come ogni investimento nel turismo produca benefici che si estendono ben oltre il comparto dellospitalità, coinvolgendo agricoltura, artigianato, commercio, servizi, cultura e mobilità.



«Le imprese hanno già fatto la loro parte  aggiunge il vicepresidente del Consorzio  mettendosi in gioco, elaborando progetti e programmando investimenti con risorse proprie. Questa disponibilità rappresenta un segnale di fiducia verso il futuro della Basilicata che merita di essere accompagnato e sostenuto dalle istituzioni».



Per tali ragioni il Consorzio Turistico Maratea rivolge un appello alla Regione Basilicata, alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e allAssessorato competente affinché vengano valutate tutte le possibili soluzioni per incrementare la dotazione finanziaria del bando Turismo e Gusto, reperire ulteriori risorse regionali, nazionali ed europee e consentire il finanziamento del maggior numero possibile di progetti ammissibili.



«Sostenere le imprese che investono  conclude Salerno  significa sostenere il futuro della Basilicata. Oggi abbiamo lopportunità di trasformare lentusiasmo e la progettualità espressi dagli operatori in nuova occupazione, maggiore competitività e sviluppo diffuso. Auspichiamo che nessuna valida opportunità di crescita venga perduta e che il turismo continui a rappresentare uno dei principali motori delleconomia lucana».