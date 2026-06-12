In occasione del trentesimo anniversario del Progetto Integrato di Tutela (PiT) Salute (1996-2026), Cittadinanzattiva Basilicata / Lauria annuncia l'evento Purchè non accada ad altri, che si terrà il prossimo 14 giugno presso il piazzale antistante il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Lauria in Via XXV Aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

L'iniziativa locale, una delle 58 realizzate in tutta Italia, si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali e della Giornata Nazionale sui Diritti del Malato, per portare la tutela direttamente nei luoghi di vita delle persone. Oggi il PIT Salute (Punto Integrato e Tutela) conta oltre 100 presìdi attivi su tutto il territorio nazionale, confermandosi un osservatorio dinamico capace di tradurre le difficoltà dei singoli cittadini in unazione collettiva di riforma.

Negli ultimi tre decenni, il PiT ha dato voce a oltre mezzo milione di persone, portando a vittorie storiche per l'equità e la dignità, dal riconoscimento degli indennizzi per il sangue infetto (L. 210/92), fino alla più recente abolizione del Superticket nel 2020.

Tuttavia, come evidenziato dal Rapporto nazionale PiT Salute 2026 - basato su 14.176 segnalazioni gestite nel 2025 - il Servizio Sanitario Nazionale si trova oggi a un bivio: l'accesso alle prestazioni rappresenta la prima barriera assoluta, aggravata da liste d'attesa insostenibili e dal fenomeno illegale delle agende chiuse; seguono le criticità legate all'assistenza territoriale e un preoccupante blocco nell'accesso all'assistenza protesica a causa delle nuove tariffe.

La situazione a Lauria  Basilicata. Anche sul nostro territorio la situazione riflette una sanità pubblica in profonda sofferenza. "Nella nostra ASP, e in particolare per il POD di Lauria, le liste d'attesa continuano a far registrare spesso tempi oltre i massimi previsti dalle normative vigenti. Ad es. per una visita endocrinologica i tempi medi di attesa a Dicembre 2025 erano 135 giorni mentre a Maggio 2026 risultano essere 175 giorni (fonte dati Piattaforma liste di attesa ASP di Potenza) e riceviamo quotidianamente lamentele per la chiusura di ambulatori specialistici.

«Celebrare questi trent'anni non significa solo guardare al passato, ma rinnovare il nostro impegno sul territorio per un diritto alla salute che rischia di diventare un privilegio per pochi», dichiara Maria Francesca Cantisani - Coordinatrice dell'Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva di Lauria I dati che raccogliamo ai nostri sportelli parlano chiaro: I cittadini sono costretti a ricorrere al privato o a rinunciare alle cure. Chiediamo alle istituzioni locali e regionali di continuare a garantire, in attesa dellattivazione delle Case di Comunità, la continuità assistenziale territoriale con le guardie mediche

Durante l'evento del 14 giugno 2026 i volontari del Tribunale per i diritti del malato e gli attivisti di Cittadinanzattiva saranno a disposizione dei cittadini per offrire informazioni, raccogliere nuove segnalazioni e illustrare i servizi del Portale per la Tutela www.pit.cittadinanzattiva.it

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza, alle istituzioni locali, agli ordini professionali e alle associazioni del territorio.

Per maggiori informazioni o per segnalare un disservizio, i cittadini possono rivolgersi alla sede locale di Cittadinanzattiva TDM presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Lauria in Via XXV Aprile o scrivendo a tdmlauria@gmail.com.