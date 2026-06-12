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La voce della Politica
|Basilicata. Desertificazione bancaria, al via losservatorio
12/06/2026
|Con la deliberazione approvata dalla Giunta regionale abbiamo dato piena attuazione alla Legge regionale n. 36 del 2025, rispettando limpegno assunto dal Consiglio regionale e dotando la Basilicata di uno strumento operativo per affrontare una delle criticità più rilevanti che interessano le nostre comunità, soprattutto quelle delle aree interne. Lo dichiara lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, commentando lapprovazione della composizione dellOsservatorio regionale sulla desertificazione bancaria.
LOsservatorio sottolinea Cupparo nasce con lobiettivo di monitorare costantemente il fenomeno della progressiva riduzione degli sportelli bancari sul territorio, analizzarne gli effetti sui cittadini e sulle imprese e favorire un confronto stabile tra istituzioni, sistema bancario, autonomie locali, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali.
Lorganismo sarà presieduto dallAssessore regionale alle Attività Produttive e vedrà la partecipazione di ABI Basilicata, degli istituti bancari operanti nella regione, di Anci Basilicata, Upi Basilicata, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali del settore credito.
Non possiamo assistere passivamente alla perdita di servizi essenziali nei piccoli comuni e nelle aree più periferiche della Basilicata. La presenza bancaria rappresenta un presidio economico e sociale indispensabile per famiglie, anziani, imprese, attività commerciali e operatori economici. Attraverso lOsservatorio intendiamo costruire un luogo permanente di ascolto, analisi e proposta.
Secondo lassessore, lOsservatorio avrà anche il compito di valutare e promuovere soluzioni innovative in grado di garantire la continuità dei servizi bancari, favorendo la collaborazione tra enti locali e sistema del credito e sostenendo modelli organizzativi capaci di rispondere alle esigenze delle comunità lucane.
Con questo provvedimento conclude Cupparo la Regione conferma la propria attenzione verso i territori più esposti ai fenomeni di marginalizzazione e isolamento. Il contrasto alla desertificazione bancaria è parte integrante della più ampia strategia regionale per la tutela dei servizi di prossimità e per il rafforzamento della coesione territoriale. LOsservatorio sarà uno strumento concreto di lavoro e di proposta al servizio dei cittadini e del sistema produttivo lucano.
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