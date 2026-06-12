Con la deliberazione approvata dalla Giunta regionale abbiamo dato piena attuazione alla Legge regionale n. 36 del 2025, rispettando limpegno assunto dal Consiglio regionale e dotando la Basilicata di uno strumento operativo per affrontare una delle criticità più rilevanti che interessano le nostre comunità, soprattutto quelle delle aree interne. Lo dichiara lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, commentando lapprovazione della composizione dellOsservatorio regionale sulla desertificazione bancaria.



LOsservatorio  sottolinea Cupparo  nasce con lobiettivo di monitorare costantemente il fenomeno della progressiva riduzione degli sportelli bancari sul territorio, analizzarne gli effetti sui cittadini e sulle imprese e favorire un confronto stabile tra istituzioni, sistema bancario, autonomie locali, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali.



Lorganismo sarà presieduto dallAssessore regionale alle Attività Produttive e vedrà la partecipazione di ABI Basilicata, degli istituti bancari operanti nella regione, di Anci Basilicata, Upi Basilicata, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali del settore credito.



Non possiamo assistere passivamente alla perdita di servizi essenziali nei piccoli comuni e nelle aree più periferiche della Basilicata. La presenza bancaria rappresenta un presidio economico e sociale indispensabile per famiglie, anziani, imprese, attività commerciali e operatori economici. Attraverso lOsservatorio intendiamo costruire un luogo permanente di ascolto, analisi e proposta.



Secondo lassessore, lOsservatorio avrà anche il compito di valutare e promuovere soluzioni innovative in grado di garantire la continuità dei servizi bancari, favorendo la collaborazione tra enti locali e sistema del credito e sostenendo modelli organizzativi capaci di rispondere alle esigenze delle comunità lucane.



Con questo provvedimento  conclude Cupparo  la Regione conferma la propria attenzione verso i territori più esposti ai fenomeni di marginalizzazione e isolamento. Il contrasto alla desertificazione bancaria è parte integrante della più ampia strategia regionale per la tutela dei servizi di prossimità e per il rafforzamento della coesione territoriale. LOsservatorio sarà uno strumento concreto di lavoro e di proposta al servizio dei cittadini e del sistema produttivo lucano.