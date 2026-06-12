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La voce della Politica
|Federconsumatori B: Serve più vigilanza sui carburanti. Stop alle speculazioni, Governo intervenga sugli oneri fiscali.
12/06/2026
|Federconsumatori Basilicata esprime forte preoccupazione per quanto emerso dalla riunione della Commissione di allerta rapida presso il Garante prezzi: nonostante una lieve flessione, i prezzi dei carburanti restano troppo alti e non coerenti con landamento delle quotazioni internazionali, questo emerge dalla rilevazione dei prezzi alle pompe di carburante anche in Basilicata.
La nostra regione, dove redditi più bassi e mobilità obbligata amplificano ogni rincaro, subisce in modo particolarmente pesante queste dinamiche. Per questo chiediamo vigilanza più rigorosa e sanzioni efficaci contro comportamenti speculativi nella rete distributiva.
Accanto ai carburanti, si registrano tensioni anche su imballaggi, logistica e materie prime, mentre ortofrutta e fertilizzanti mostrano oscillazioni ma restano su livelli molto più alti rispetto allo scorso anno.
I rappresentanti delle associazioni dei consumatori nel Consiglio nazionale consumatori utenti (CNCU) ribadiscono la necessità di nuove norme sulla formazione dei prezzi e di un intervento strutturale sugli oneri fiscali e parafiscali, tra i più elevati in Europa.
Federconsumatori Basilicata sostiene con forza queste richieste: tutelare il potere dacquisto delle famiglie lucane è una priorità non più rinviabile.
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archivio
|La Voce della Politica
|12/06/2026 - Basilicata. Desertificazione bancaria, al via losservatorio
Con la deliberazione approvata dalla Giunta regionale abbiamo dato piena attuazione alla Legge regionale n. 36 del 2025, rispettando limpegno assunto dal Consiglio regionale e dotando la Basilicata di uno strumento operativo per affrontare una delle criticità più rilevanti...-->continua
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|12/06/2026 - Cgil Cisl Uil Basilicata_Tavolo anticaporalato Matera
"Un encomio alle forze dell'ordine per la loro azione sul territorio per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura, ma non è solo con le azioni repressive strettamente legate all'ordine e alla sicurezza che si sconfigge il caporalato. È nec...-->continua
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|12/06/2026 - Federconsumatori B: Serve più vigilanza sui carburanti. Stop alle speculazioni, Governo intervenga sugli oneri fiscali.
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|12/06/2026 - Mini vitalizi, Confsal Basilicata: apprezzamento per la scelta dei consiglieri regionali
La Confsal Basilicata, attraverso il Segretario Generale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per il fatto che, ad oggi, nessun consigliere regionale abbia presentato domanda per lottenimento dei cosiddetti mini vitalizi. Si tratta di un segnale important...-->continua
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|12/06/2026 - Natuzzi, Nocco (FDI): ''Il Governo lavora a un protocollo per dare prospettiva al distretto del mobile imbottito''
Il Governo sta lavorando a un protocollo dintesa per accompagnare la composizione negoziata della crisi Natuzzi e definire, insieme alle parti coinvolte, impegni concreti per la continuità produttiva, la tutela del lavoro e il rilancio di un presidio storico...-->continua
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|12/06/2026 - M5S Basilicata: ''Sulle acque minerali norma da rivedere''
Lintervento dei Sindaci di Rionero in Vulture, Atella, Melfi e Viggianello è un segnale utile e ci convince del fatto che sulle acque minerali serve una legge più equilibrata, che tenga insieme stabilimenti, lavoro, uso attento dellacqua e tutela del bacino ...-->continua
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|12/06/2026 - Osservatorio desertificazione bancaria, soddisfazione di Lacorazza
Prendiamo atto positivamente dell'approvazione della delibera di Giunta n. 335/2026 in attuazione della Legge 29 luglio 2025, n. 36, di cui sono stato promotore e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che ha previsto listituzione dellOsservatorio...-->continua
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