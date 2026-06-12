La Confsal Basilicata, attraverso il Segretario Generale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per il fatto che, ad oggi, nessun consigliere regionale abbia presentato domanda per lottenimento dei cosiddetti mini vitalizi. Si tratta di un segnale importante di responsabilità istituzionale e di attenzione verso una comunità che continua a fare i conti con difficoltà economiche, precarietà lavorativa e un crescente disagio sociale. «Il primo segnale che un rappresentante delle istituzioni deve dare ai cittadini è quello dellesempio, dichiara Gerardo de Grazia. In una regione che vive una fase complessa sotto il profilo economico e occupazionale, la politica non può pensare di garantirsi privilegi che rischiano di allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni. Chi ricopre ruoli pubblici ha il dovere di condividere le difficoltà della comunità che rappresenta e di operare con sobrietà, responsabilità e senso del servizio». La Confsal Basilicata ritiene che questa scelta contribuisca a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e auspica che il tema dei costi della politica venga affrontato sempre nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e buon governo. «Oggi più che mai, conclude de Grazia, servono scelte coerenti con le esigenze reali dei lucani. Le risorse pubbliche devono essere orientate a sostenere il lavoro, i servizi, lo sviluppo e le fasce più fragili della popolazione, non a ripristinare forme di privilegio che appartengono a una stagione che i cittadini hanno chiaramente superato».