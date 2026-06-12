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La voce della Politica
|Mini vitalizi, Confsal Basilicata: apprezzamento per la scelta dei consiglieri regionali
12/06/2026
|La Confsal Basilicata, attraverso il Segretario Generale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per il fatto che, ad oggi, nessun consigliere regionale abbia presentato domanda per lottenimento dei cosiddetti mini vitalizi. Si tratta di un segnale importante di responsabilità istituzionale e di attenzione verso una comunità che continua a fare i conti con difficoltà economiche, precarietà lavorativa e un crescente disagio sociale. «Il primo segnale che un rappresentante delle istituzioni deve dare ai cittadini è quello dellesempio, dichiara Gerardo de Grazia. In una regione che vive una fase complessa sotto il profilo economico e occupazionale, la politica non può pensare di garantirsi privilegi che rischiano di allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni. Chi ricopre ruoli pubblici ha il dovere di condividere le difficoltà della comunità che rappresenta e di operare con sobrietà, responsabilità e senso del servizio». La Confsal Basilicata ritiene che questa scelta contribuisca a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e auspica che il tema dei costi della politica venga affrontato sempre nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e buon governo. «Oggi più che mai, conclude de Grazia, servono scelte coerenti con le esigenze reali dei lucani. Le risorse pubbliche devono essere orientate a sostenere il lavoro, i servizi, lo sviluppo e le fasce più fragili della popolazione, non a ripristinare forme di privilegio che appartengono a una stagione che i cittadini hanno chiaramente superato».
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|La Voce della Politica
|12/06/2026 - SS7 Matera-Ferrandina: via libera ai pareri, iter completato
Il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha infatti reso noto che nelle ultime ore sono arrivati anche i due pareri richiesti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al Parco Nazionale dellAlta Murgia e al Parco Naturale regionale Terre ...-->continua
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|12/06/2026 - Studente con autismo sospeso a Potenza, la dichiarazione di Padula
La Garante regionale per le persone con disabilità annuncia lIntervento ad adiuvandum davanti al T.A.R. a tutela del minore: "La mia iniziativa risponde al dovere istituzionale di non restare silenti sui diritti fondamentali di un minore con disabilità"
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|12/06/2026 - "SantArcangelo,scontro su Presidenza del Consiglio: De Filippo blinda il ruolo e perde occasione del dialogo'
Non sono bastati i richiami alla "visione alta e istituzionale" e il peso di un consenso elettorale record a sparigliare le carte nel primo Consiglio Comunale di Sant'Arcangelo.
Nonostante l'appello lanciato l'11 giugno 2026 dai banchi dell'opposizione, l...-->continua
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|12/06/2026 - Basilicata. Desertificazione bancaria, al via losservatorio
Con la deliberazione approvata dalla Giunta regionale abbiamo dato piena attuazione alla Legge regionale n. 36 del 2025, rispettando limpegno assunto dal Consiglio regionale e dotando la Basilicata di uno strumento operativo per affrontare una delle criticit...-->continua
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|12/06/2026 - Cgil Cisl Uil Basilicata_Tavolo anticaporalato Matera
"Un encomio alle forze dell'ordine per la loro azione sul territorio per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura, ma non è solo con le azioni repressive strettamente legate all'ordine e alla sicurezza che si sconfigge il caporalato. È nec...-->continua
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|12/06/2026 - Federconsumatori B: Serve più vigilanza sui carburanti. Stop alle speculazioni, Governo intervenga sugli oneri fiscali.
Federconsumatori Basilicata esprime forte preoccupazione per quanto emerso dalla riunione della Commissione di allerta rapida presso il Garante prezzi: nonostante una lieve flessione, i prezzi dei carburanti restano troppo alti e non coerenti con landamento d...-->continua
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|12/06/2026 - Mini vitalizi, Confsal Basilicata: apprezzamento per la scelta dei consiglieri regionali
La Confsal Basilicata, attraverso il Segretario Generale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per il fatto che, ad oggi, nessun consigliere regionale abbia presentato domanda per lottenimento dei cosiddetti mini vitalizi. Si tratta di un segnale important...-->continua
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