-->
|
La voce della Politica
|Natuzzi, Nocco (FDI): ''Il Governo lavora a un protocollo per dare prospettiva al distretto del mobile imbottito''
12/06/2026
|Il Governo sta lavorando a un protocollo dintesa per accompagnare la composizione negoziata della crisi Natuzzi e definire, insieme alle parti coinvolte, impegni concreti per la continuità produttiva, la tutela del lavoro e il rilancio di un presidio storico del Made in Italy. È questa la novità più importante emersa dal confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: una cornice istituzionale chiara, con obiettivi verificabili e un percorso di monitoraggio costante, per affrontare una crisi industriale complessa che riguarda direttamente Puglia, Basilicata e lintero distretto del mobile imbottito. Lo dichiara la senatrice di Fratelli dItalia Maria Nocco, componente della Commissione Bilancio del Senato, che partecipa ai tavoli convocati al MIMIT e segue in prima persona levoluzione della vertenza Natuzzi.
Il ministro Adolfo Urso e la sottosegretaria Fausta Bergamotto stanno indicando un metodo preciso aggiunge chiedere allazienda un piano industriale sostenibile, utilizzare il percorso della composizione negoziata per affrontare criticità che vengono da lontano e costruire unintesa capace di tenere insieme produzione, occupazione e prospettive di sviluppo. Il punto centrale è trasformare il tempo previsto dalla procedura in un anno utile per definire impegni, responsabilità e soluzioni. Per chi, come me, viene da Santeramo in Colle, Natuzzi è molto più di una grande azienda. È una storia produttiva, familiare e territoriale che ha dato lavoro, competenze e identità a intere comunità. Per questo prosegue la Senatrice di Fratelli dItalia la discussione sul futuro del gruppo va affrontata con serietà istituzionale, equilibrio e senso di responsabilità, avendo sempre al centro i lavoratori, le famiglie, lindotto e la capacità produttiva del territorio.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 giugno e dovrà rappresentare un ulteriore avanzamento verso la definizione del protocollo. A quel confronto sarà importante arrivare con spirito costruttivo e con la volontà di contribuire a una soluzione credibile conclude la Sen. Nocco Il percorso avviato dal Governo si fonda su tavoli, monitoraggio, confronto e richiesta di responsabilità allimpresa: un approccio necessario per affrontare le grandi crisi industriali con lavoro concreto, visione e capacità di costruire soluzioni. Natuzzi e il distretto del mobile imbottito sono un patrimonio economico, sociale e produttivo che merita attenzione nazionale. Continuerò a seguire personalmente la vertenza, al fianco del territorio e dei lavoratori, sostenendo lazione del Governo e del ministro Urso per dare a questa realtà industriale una prospettiva solida, italiana e competitiva.
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/06/2026 - Basilicata. Desertificazione bancaria, al via losservatorio
Con la deliberazione approvata dalla Giunta regionale abbiamo dato piena attuazione alla Legge regionale n. 36 del 2025, rispettando limpegno assunto dal Consiglio regionale e dotando la Basilicata di uno strumento operativo per affrontare una delle criticità più rilevanti...-->continua
|
|
|12/06/2026 - Cgil Cisl Uil Basilicata_Tavolo anticaporalato Matera
"Un encomio alle forze dell'ordine per la loro azione sul territorio per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura, ma non è solo con le azioni repressive strettamente legate all'ordine e alla sicurezza che si sconfigge il caporalato. È nec...-->continua
|
|
|12/06/2026 - Federconsumatori B: Serve più vigilanza sui carburanti. Stop alle speculazioni, Governo intervenga sugli oneri fiscali.
Federconsumatori Basilicata esprime forte preoccupazione per quanto emerso dalla riunione della Commissione di allerta rapida presso il Garante prezzi: nonostante una lieve flessione, i prezzi dei carburanti restano troppo alti e non coerenti con landamento d...-->continua
|
|
|12/06/2026 - Mini vitalizi, Confsal Basilicata: apprezzamento per la scelta dei consiglieri regionali
La Confsal Basilicata, attraverso il Segretario Generale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per il fatto che, ad oggi, nessun consigliere regionale abbia presentato domanda per lottenimento dei cosiddetti mini vitalizi. Si tratta di un segnale important...-->continua
|
|
|12/06/2026 - Natuzzi, Nocco (FDI): ''Il Governo lavora a un protocollo per dare prospettiva al distretto del mobile imbottito''
Il Governo sta lavorando a un protocollo dintesa per accompagnare la composizione negoziata della crisi Natuzzi e definire, insieme alle parti coinvolte, impegni concreti per la continuità produttiva, la tutela del lavoro e il rilancio di un presidio storico...-->continua
|
|
|12/06/2026 - M5S Basilicata: ''Sulle acque minerali norma da rivedere''
Lintervento dei Sindaci di Rionero in Vulture, Atella, Melfi e Viggianello è un segnale utile e ci convince del fatto che sulle acque minerali serve una legge più equilibrata, che tenga insieme stabilimenti, lavoro, uso attento dellacqua e tutela del bacino ...-->continua
|
|
|12/06/2026 - Osservatorio desertificazione bancaria, soddisfazione di Lacorazza
Prendiamo atto positivamente dell'approvazione della delibera di Giunta n. 335/2026 in attuazione della Legge 29 luglio 2025, n. 36, di cui sono stato promotore e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che ha previsto listituzione dellOsservatorio...-->continua
|
|