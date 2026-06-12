Il Governo sta lavorando a un protocollo dintesa per accompagnare la composizione negoziata della crisi Natuzzi e definire, insieme alle parti coinvolte, impegni concreti per la continuità produttiva, la tutela del lavoro e il rilancio di un presidio storico del Made in Italy. È questa la novità più importante emersa dal confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: una cornice istituzionale chiara, con obiettivi verificabili e un percorso di monitoraggio costante, per affrontare una crisi industriale complessa che riguarda direttamente Puglia, Basilicata e lintero distretto del mobile imbottito. Lo dichiara la senatrice di Fratelli dItalia Maria Nocco, componente della Commissione Bilancio del Senato, che partecipa ai tavoli convocati al MIMIT e segue in prima persona levoluzione della vertenza Natuzzi.



Il ministro Adolfo Urso e la sottosegretaria Fausta Bergamotto stanno indicando un metodo preciso  aggiunge  chiedere allazienda un piano industriale sostenibile, utilizzare il percorso della composizione negoziata per affrontare criticità che vengono da lontano e costruire unintesa capace di tenere insieme produzione, occupazione e prospettive di sviluppo. Il punto centrale è trasformare il tempo previsto dalla procedura in un anno utile per definire impegni, responsabilità e soluzioni. Per chi, come me, viene da Santeramo in Colle, Natuzzi è molto più di una grande azienda. È una storia produttiva, familiare e territoriale che ha dato lavoro, competenze e identità a intere comunità. Per questo  prosegue la Senatrice di Fratelli dItalia  la discussione sul futuro del gruppo va affrontata con serietà istituzionale, equilibrio e senso di responsabilità, avendo sempre al centro i lavoratori, le famiglie, lindotto e la capacità produttiva del territorio.



Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 giugno e dovrà rappresentare un ulteriore avanzamento verso la definizione del protocollo. A quel confronto sarà importante arrivare con spirito costruttivo e con la volontà di contribuire a una soluzione credibile  conclude la Sen. Nocco  Il percorso avviato dal Governo si fonda su tavoli, monitoraggio, confronto e richiesta di responsabilità allimpresa: un approccio necessario per affrontare le grandi crisi industriali con lavoro concreto, visione e capacità di costruire soluzioni. Natuzzi e il distretto del mobile imbottito sono un patrimonio economico, sociale e produttivo che merita attenzione nazionale. Continuerò a seguire personalmente la vertenza, al fianco del territorio e dei lavoratori, sostenendo lazione del Governo e del ministro Urso per dare a questa realtà industriale una prospettiva solida, italiana e competitiva.