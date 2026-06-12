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La voce della Politica
|M5S Basilicata: ''Sulle acque minerali norma da rivedere''
12/06/2026
|Lintervento dei Sindaci di Rionero in Vulture, Atella, Melfi e Viggianello è un segnale utile e ci convince del fatto che sulle acque minerali serve una legge più equilibrata, che tenga insieme stabilimenti, lavoro, uso attento dellacqua e tutela del bacino idrominerario.
In questa direzione, a febbraio, durante la discussione del DDL n. 62, presso le commissioni consiliari competenti, abbiamo depositato una serie di emendamenti volti a migliorare il testo della Giunta che, così comè stato presentato, elude alcuni nodi centrali.
Il primo è il criterio forfettario che si vuole utilizzare per tassare il cosiddetto emunto non imbottigliato. Una quota presunta allontana la norma dai dati reali e rende più difficile leggere lefficienza dei cicli produttivi e, quindi, incidere sugli sprechi della risorsa acqua. Si tratta di un correttivo che riporterebbe la legge indietro di 30 anni e che, in una stagione caratterizzata da una grave crisi idrica, andrebbe trattato con estrema cautela.
Gli emendamenti presentati a febbraio puntano a criteri più solidi e già sperimentati in altre regioni, a partire dallEmilia-Romagna: canoni impostati in modo più razionale, un sistema di premialità e penalità legate allefficientamento e alla riduzione degli sprechi, misure che tengano conto dei livelli occupazionali e un più corposo riconoscimento ai Comuni che ospitano concessioni e stabilimenti, così da reinvestire sul territorio in viabilità, servizi e tutela del bacino idrominerario.
Cogliamo con piacere il posizionamento dei sindaci e la mozione presentata dal consigliere Michele Giordano, la scorsa settimana, presso il consiglio comunale di Rionero. Alla luce di queste prese di posizione da parte dei territori e di chi li rappresenta , si rende necessario un ulteriore approfondimento del dibattito, al fine di raggiungere un equilibrio ponderato e stabile tra presenza produttiva, tasso occupazionale, uso della risorsa e attenzione ai Comuni.
Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali Movimento 5 Stelle Basilicata)
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