Prendiamo atto positivamente dell'approvazione della delibera di Giunta n. 335/2026 in attuazione della Legge 29 luglio 2025, n. 36, di cui sono stato promotore e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che ha previsto listituzione dellOsservatorio regionale sulla desertificazione bancaria. Si avvia dunque il percorso di insediamento del citato Osservatorio che, tra le finalità, prevede il monitoraggio e levoluzione del fenomeno della desertificazione bancaria, la promozione e lattivazione di iniziative volte a consolidare la presenza di servizi bancari nelle aree più disagiate, nonché il sostegno alla collaborazione tra le istituzioni locali e le realtà economiche e sociali al fine di individuare soluzioni innovative per garantire i servizi bancari ai cittadini e agli operatori economici. Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che aggiunge:



Desidero ringraziare innanzitutto il Consiglio regionale per l'approvazione unanime della norma, poi i sindacati che sono stati ascoltati su nostra sollecitazione e che, sulla base delle richieste raccolte, ci hanno consentito di elaborare questa legge. Non da meno è stato l'impegno dell'Anci Basilicata e dei Comuni che hanno formulato proposte utili integrate nel nostro lavoro normativo. Un ringraziamento anche all'assessore Cupparo per averne dato conseguente applicazione, in una fase importante del risiko bancario italiano e per l'impatto e le ricadute che ulteriormente si potranno avere nella nostra regione.



Crediamo  conclude Lacorazza  che vadano nominati subito i componenti dellOsservatorio, di cui è stata definita la composizione, affinché, anche nellambito di una complessa vicenda nazionale che interessa alcune banche italiane, possa rappresentare un luogo importante di confronto grazie alla presenza dell'Anci, dell'ABI e dei sindacati, ai quali occorre dare il merito, nel corso di questi anni e di questi mesi, di aver spinto per l'istituzione di detto organismo, per il quale abbiamo profuso il nostro impegno al fine di arrivare a un risultato cruciale, anche per rafforzare il legame credito-territorio e la fondamentale funzione di collegamento tra la finanza e le comunità locali.