Dal 18 al 21 giugno una delegazione istituzionale dellUnione dei Comuni A.C.o.R. Prahova (Romania), guidata dalla presidente Vasilica Diaconu e composta da sindaci e amministratori locali della regione di Prahova, sarà in Basilicata per una missione di cooperazione territoriale organizzata nellambito dellAnno Culturale RomaniaItalia 2026 e finalizzata allo sviluppo del protocollo di collaborazione già sottoscritto con lUnione dei Comuni dellAlto Bradano.



Liniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di relazioni istituzionali, culturali ed economiche costruito negli ultimi anni tra i territori della Basilicata e della Romania, con particolare riferimento ai settori della promozione turistica, dellenogastronomia, della valorizzazione delle identità locali e degli scambi economici tra imprese.



LAnno Culturale RomaniaItalia 2026, promosso sotto lAlto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e del Presidente della Romania Nicușor Dan, costituisce il primo grande programma bilaterale dedicato al rafforzamento dei rapporti tra i due Paesi attraverso iniziative culturali, artistiche, accademiche e istituzionali. In questo contesto la Basilicata assume un ruolo significativo grazie alle relazioni sviluppate con la regione romena di Prahova e ai numerosi progetti di collaborazione già avviati.



Questa missione istituzionale  dichiara Giovanni Baldantoni, presidente di Palazzo Italia Bucarest  rappresenta un momento importante per consolidare e rendere operativi gli accordi di cooperazione già sottoscritti tra lUnione dei Comuni dellAlto Bradano e lUnione dei Comuni A.C.o.R. Prahova. Vogliamo intensificare gli scambi tra amministrazioni locali, imprese, associazioni culturali e operatori economici, creando nuove opportunità di sviluppo reciproco nei settori del turismo, dellagroalimentare, della cultura e della promozione territoriale.



Particolare attenzione  aggiunge Baldantoni  sarà dedicata alla valorizzazione del protocollo già firmato tra Acerenza, Città Italiana del Vino 2026-2027, e i partner romeni di Paralela 45 Prahova. Il legame simbolico del 45° Parallelo rappresenta un elemento identitario che unisce due territori vocati alla produzione di vini di qualità e può diventare un forte strumento di promozione internazionale, favorendo flussi turistici, scambi commerciali e iniziative culturali comuni.



Secondo Baldantoni, la Romania rappresenta oggi uno dei mercati più dinamici dellEuropa centro-orientale, grazie anche allimportante presenza imprenditoriale italiana e ai consistenti investimenti sostenuti dai fondi europei. La cooperazione tra territori  sottolinea  può trasformarsi in unopportunità concreta per le comunità locali, favorendo internazionalizzazione, attrazione di investimenti e crescita sostenibile.



Il programma della missione si aprirà giovedì 18 giugno ad Acerenza con la visita alla Cattedrale e alla Cripta e con un incontro istituzionale presso il Museo Palazzo Glinni dedicato alle prospettive di collaborazione tra la Capitale Italiana del Vino 2026-2027 e i territori vitivinicoli del 45° Parallelo della Romania.



Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Acerenza Luca Lombardi, il sindaco di Cancellara e presidente facente funzioni dellUnione dei Comuni Alto Bradano Francesco Genzano, la presidente dellUnione dei Comuni A.C.o.R. Vasilica Diaconu e il sindaco di Tomșani Mihai Pelin, Comune romeno gemellato con Acerenza.



Interverranno, tra gli altri, Mircea Cosma dellAssociazione Mihai Viteazul di Ploiești, Fernando Scattone, lavvocato Carlo Francesco Glinni e rappresentanti dellA.R.I. Basilicata. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Baldantoni.



La giornata di venerdì 19 giugno sarà dedicata alla scoperta del patrimonio storico e culturale lucano con la visita al Castello Federiciano di Lagopesole, al Museo dei Lucani nel Mondo e alla Cappella del Castello. Nel pomeriggio il Museo Palazzo Glinni ospiterà il vernissage del quadro dedicato a Maria Balsa, opera donata dalla Società Mihai Viteazul di Ploiești e riconosciuta dal Ministero della Cultura della Romania.



Seguirà la presentazione dellopera La Tavola Lucana di Leonardo da Vinci e, successivamente, un momento dedicato alla promozione enologica con la presentazione e degustazione dei vini romeni del 45° Parallelo Nord, alla presenza di amministratori locali, rappresentanti istituzionali italiani e romeni, associazioni culturali e operatori del settore.



La missione assume un valore strategico anche in vista delle iniziative che accompagneranno Acerenza e gli altri tredici Comuni del Vulture nel percorso di Città Italiana del Vino 2026-2027. Attraverso i protocolli di cooperazione già sottoscritti con i partner romeni, saranno sviluppati progetti comuni per la promozione dei territori, dei vini, delle tradizioni e dei percorsi enoturistici legati al 45° Parallelo, con lobiettivo di rafforzare la presenza internazionale delle produzioni lucane e favorire nuove opportunità di sviluppo per le aree interne.



La visita della delegazione A.C.o.R. Prahova conferma il ruolo della Basilicata come ponte di dialogo e cooperazione tra Italia e Romania e rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di relazioni stabili tra comunità locali unite da storia, cultura, tradizioni e prospettive di crescita condivisa.