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La voce della Politica
|Delegazione romena in Basilicata: focus su cultura e sviluppo territoriale
12/06/2026
|Dal 18 al 21 giugno una delegazione istituzionale dellUnione dei Comuni A.C.o.R. Prahova (Romania), guidata dalla presidente Vasilica Diaconu e composta da sindaci e amministratori locali della regione di Prahova, sarà in Basilicata per una missione di cooperazione territoriale organizzata nellambito dellAnno Culturale RomaniaItalia 2026 e finalizzata allo sviluppo del protocollo di collaborazione già sottoscritto con lUnione dei Comuni dellAlto Bradano.
Liniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di relazioni istituzionali, culturali ed economiche costruito negli ultimi anni tra i territori della Basilicata e della Romania, con particolare riferimento ai settori della promozione turistica, dellenogastronomia, della valorizzazione delle identità locali e degli scambi economici tra imprese.
LAnno Culturale RomaniaItalia 2026, promosso sotto lAlto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e del Presidente della Romania Nicușor Dan, costituisce il primo grande programma bilaterale dedicato al rafforzamento dei rapporti tra i due Paesi attraverso iniziative culturali, artistiche, accademiche e istituzionali. In questo contesto la Basilicata assume un ruolo significativo grazie alle relazioni sviluppate con la regione romena di Prahova e ai numerosi progetti di collaborazione già avviati.
Questa missione istituzionale dichiara Giovanni Baldantoni, presidente di Palazzo Italia Bucarest rappresenta un momento importante per consolidare e rendere operativi gli accordi di cooperazione già sottoscritti tra lUnione dei Comuni dellAlto Bradano e lUnione dei Comuni A.C.o.R. Prahova. Vogliamo intensificare gli scambi tra amministrazioni locali, imprese, associazioni culturali e operatori economici, creando nuove opportunità di sviluppo reciproco nei settori del turismo, dellagroalimentare, della cultura e della promozione territoriale.
Particolare attenzione aggiunge Baldantoni sarà dedicata alla valorizzazione del protocollo già firmato tra Acerenza, Città Italiana del Vino 2026-2027, e i partner romeni di Paralela 45 Prahova. Il legame simbolico del 45° Parallelo rappresenta un elemento identitario che unisce due territori vocati alla produzione di vini di qualità e può diventare un forte strumento di promozione internazionale, favorendo flussi turistici, scambi commerciali e iniziative culturali comuni.
Secondo Baldantoni, la Romania rappresenta oggi uno dei mercati più dinamici dellEuropa centro-orientale, grazie anche allimportante presenza imprenditoriale italiana e ai consistenti investimenti sostenuti dai fondi europei. La cooperazione tra territori sottolinea può trasformarsi in unopportunità concreta per le comunità locali, favorendo internazionalizzazione, attrazione di investimenti e crescita sostenibile.
Il programma della missione si aprirà giovedì 18 giugno ad Acerenza con la visita alla Cattedrale e alla Cripta e con un incontro istituzionale presso il Museo Palazzo Glinni dedicato alle prospettive di collaborazione tra la Capitale Italiana del Vino 2026-2027 e i territori vitivinicoli del 45° Parallelo della Romania.
Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Acerenza Luca Lombardi, il sindaco di Cancellara e presidente facente funzioni dellUnione dei Comuni Alto Bradano Francesco Genzano, la presidente dellUnione dei Comuni A.C.o.R. Vasilica Diaconu e il sindaco di Tomșani Mihai Pelin, Comune romeno gemellato con Acerenza.
Interverranno, tra gli altri, Mircea Cosma dellAssociazione Mihai Viteazul di Ploiești, Fernando Scattone, lavvocato Carlo Francesco Glinni e rappresentanti dellA.R.I. Basilicata. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Baldantoni.
La giornata di venerdì 19 giugno sarà dedicata alla scoperta del patrimonio storico e culturale lucano con la visita al Castello Federiciano di Lagopesole, al Museo dei Lucani nel Mondo e alla Cappella del Castello. Nel pomeriggio il Museo Palazzo Glinni ospiterà il vernissage del quadro dedicato a Maria Balsa, opera donata dalla Società Mihai Viteazul di Ploiești e riconosciuta dal Ministero della Cultura della Romania.
Seguirà la presentazione dellopera La Tavola Lucana di Leonardo da Vinci e, successivamente, un momento dedicato alla promozione enologica con la presentazione e degustazione dei vini romeni del 45° Parallelo Nord, alla presenza di amministratori locali, rappresentanti istituzionali italiani e romeni, associazioni culturali e operatori del settore.
La missione assume un valore strategico anche in vista delle iniziative che accompagneranno Acerenza e gli altri tredici Comuni del Vulture nel percorso di Città Italiana del Vino 2026-2027. Attraverso i protocolli di cooperazione già sottoscritti con i partner romeni, saranno sviluppati progetti comuni per la promozione dei territori, dei vini, delle tradizioni e dei percorsi enoturistici legati al 45° Parallelo, con lobiettivo di rafforzare la presenza internazionale delle produzioni lucane e favorire nuove opportunità di sviluppo per le aree interne.
La visita della delegazione A.C.o.R. Prahova conferma il ruolo della Basilicata come ponte di dialogo e cooperazione tra Italia e Romania e rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di relazioni stabili tra comunità locali unite da storia, cultura, tradizioni e prospettive di crescita condivisa.
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