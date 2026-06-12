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La voce della Politica
|Insediata la I^ Commissione Consiliare Permanente della Provincia di Potenza
12/06/2026
|Si è costituita e insediata la I^ Commissione Consiliare Permanente "Affari Generali ed Istituzionali" della Provincia di Potenza, presieduta dal Presidente Christian Giordano, con la contestuale nomina dei capigruppo dei Gruppi Consiliari.
Il capogruppo di "Provincia Unita Centro Sinistra Unito" è il consigliere Luigi Simonetti, alla guida del gruppo composto anche dai consiglieri provinciali Enzo Stella Brienza, Giammarco Guidetti, Salvatore Falabella e Vitina Claps.
Il capogruppo di "Casa Riformista Italia Viva" è il consigliere Filippo Sinisgalli, allinterno del gruppo composto anche dalla consigliera provinciale Marika Cillo.
Il capogruppo di Lega Basilicata per Salvini Premier" è il consigliere Giovanni Russo, nella compagine composta anche dal consigliere provinciale Alfonso Nardella.
Per quanto riguarda le forze politiche a rappresentanza singola, il capogruppo di "Azione con Calenda" è il consigliere provinciale Carmine Davide Pace, che assume la veste di presidente e unico componente del proprio gruppo.
Allo stesso modo, la capogruppo di "Forza Italia" è la consigliera provinciale Giovanna Di Sanzo, presidente e unica componente del gruppo.
Il capogruppo di "Fratelli d'Italia" è il consigliere provinciale Federico Pippa, anch'egli presidente e unico componente della propria compagine.
Nei prossimi giorni i capigruppo procederanno allindividuazione dei componenti delle altre quattro commissioni consiliari.
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archivio
|La Voce della Politica
|12/06/2026 - SS7 Matera-Ferrandina: via libera ai pareri, iter completato
Il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha infatti reso noto che nelle ultime ore sono arrivati anche i due pareri richiesti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al Parco Nazionale dellAlta Murgia e al Parco Naturale regionale Terre ...-->continua
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|12/06/2026 - Studente con autismo sospeso a Potenza, la dichiarazione di Padula
La Garante regionale per le persone con disabilità annuncia lIntervento ad adiuvandum davanti al T.A.R. a tutela del minore: "La mia iniziativa risponde al dovere istituzionale di non restare silenti sui diritti fondamentali di un minore con disabilità"
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|12/06/2026 - "SantArcangelo,scontro su Presidenza del Consiglio: De Filippo blinda il ruolo e perde occasione del dialogo'
Non sono bastati i richiami alla "visione alta e istituzionale" e il peso di un consenso elettorale record a sparigliare le carte nel primo Consiglio Comunale di Sant'Arcangelo.
Nonostante l'appello lanciato l'11 giugno 2026 dai banchi dell'opposizione, l...-->continua
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|12/06/2026 - Basilicata. Desertificazione bancaria, al via losservatorio
Con la deliberazione approvata dalla Giunta regionale abbiamo dato piena attuazione alla Legge regionale n. 36 del 2025, rispettando limpegno assunto dal Consiglio regionale e dotando la Basilicata di uno strumento operativo per affrontare una delle criticit...-->continua
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|12/06/2026 - Cgil Cisl Uil Basilicata_Tavolo anticaporalato Matera
"Un encomio alle forze dell'ordine per la loro azione sul territorio per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura, ma non è solo con le azioni repressive strettamente legate all'ordine e alla sicurezza che si sconfigge il caporalato. È nec...-->continua
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|12/06/2026 - Federconsumatori B: Serve più vigilanza sui carburanti. Stop alle speculazioni, Governo intervenga sugli oneri fiscali.
Federconsumatori Basilicata esprime forte preoccupazione per quanto emerso dalla riunione della Commissione di allerta rapida presso il Garante prezzi: nonostante una lieve flessione, i prezzi dei carburanti restano troppo alti e non coerenti con landamento d...-->continua
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|12/06/2026 - Mini vitalizi, Confsal Basilicata: apprezzamento per la scelta dei consiglieri regionali
La Confsal Basilicata, attraverso il Segretario Generale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per il fatto che, ad oggi, nessun consigliere regionale abbia presentato domanda per lottenimento dei cosiddetti mini vitalizi. Si tratta di un segnale important...-->continua
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