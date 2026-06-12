Si è costituita e insediata la I^ Commissione Consiliare Permanente "Affari Generali ed Istituzionali" della Provincia di Potenza, presieduta dal Presidente Christian Giordano, con la contestuale nomina dei capigruppo dei Gruppi Consiliari.



Il capogruppo di "Provincia Unita Centro Sinistra Unito" è il consigliere Luigi Simonetti, alla guida del gruppo composto anche dai consiglieri provinciali Enzo Stella Brienza, Giammarco Guidetti, Salvatore Falabella e Vitina Claps.



Il capogruppo di "Casa Riformista Italia Viva" è il consigliere Filippo Sinisgalli, allinterno del gruppo composto anche dalla consigliera provinciale Marika Cillo.



Il capogruppo di Lega Basilicata per Salvini Premier" è il consigliere Giovanni Russo, nella compagine composta anche dal consigliere provinciale Alfonso Nardella.



Per quanto riguarda le forze politiche a rappresentanza singola, il capogruppo di "Azione con Calenda" è il consigliere provinciale Carmine Davide Pace, che assume la veste di presidente e unico componente del proprio gruppo.



Allo stesso modo, la capogruppo di "Forza Italia" è la consigliera provinciale Giovanna Di Sanzo, presidente e unica componente del gruppo.



Il capogruppo di "Fratelli d'Italia" è il consigliere provinciale Federico Pippa, anch'egli presidente e unico componente della propria compagine.



Nei prossimi giorni i capigruppo procederanno allindividuazione dei componenti delle altre quattro commissioni consiliari.