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La voce della Politica
|PAC post 2027, a Matera nasce la Carta delle Regioni del Mezzogiorno
12/06/2026
|Si è svolto oggi a Matera il Forum Futura Pac. La Pac post 2027 alla prova dei fatti. Territori, Mediterraneo e sicurezza alimentare europea. Il contributo delle Regioni del Mezzogiorno, iniziativa prevista nellambito del percorso di approfondimento promosso dalla Commissione europea e dal Ministero dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sulla futura Politica Agricola Comune, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, delle Regioni, della Rete PAC, di AGEA, CREA, ISMEA, delle organizzazioni professionali agricole e del mondo produttivo.
La tappa dedicata al Mezzogiorno ha rappresentato unoccasione di confronto sulle prospettive della PAC post 2027 e sul ruolo che lagricoltura sarà chiamata a svolgere in un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici, nuove dinamiche geopolitiche, gestione delle risorse naturali, sicurezza alimentare e trasformazioni economiche e sociali.
A conclusione dei lavori della giornata, le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia hanno presentato la Carta di Matera per la PAC post 2027, documento condiviso che raccoglie le priorità e gli orientamenti per accompagnare il processo di definizione della PAC del prossimo settennio. La Carta di Matera nasce infatti con lobiettivo di offrire un contributo al dibattito europeo e nazionale sulla futura Politica Agricola Comune, valorizzando il punto di vista dei territori e delle comunità rurali del Mezzogiorno.
Il documento individua cinque priorità condivise: tutela del reddito agricolo e competitività delle imprese, investimenti nella gestione della risorsa idrica e nelle infrastrutture strategiche, sostegno al ricambio generazionale, rafforzamento della sicurezza alimentare e del principio di reciprocità negli scambi commerciali, valorizzazione del ruolo delle Regioni e della dimensione euro-mediterranea della futura PAC.
Particolare attenzione è stata dedicata al Mediterraneo, considerato una delle aree strategiche per affrontare le grandi sfide dei prossimi anni: sicurezza alimentare, gestione dellacqua, cambiamenti climatici, innovazione, cooperazione e sviluppo sostenibile.
Le Regioni promotrici ritengono che la futura PAC debba continuare a garantire competitività, sostenibilità e coesione territoriale, riconoscendo al tempo stesso il valore strategico dellagricoltura per la sicurezza e la stabilità dellEuropa.
Con liniziativa di Matera, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia confermano la volontà di proseguire il confronto e la collaborazione tra territori, contribuendo alla definizione di una politica agricola europea capace di accompagnare le imprese agricole, valorizzare le comunità rurali e affrontare le sfide dei prossimi decenni.
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