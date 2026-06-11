-->
|
La voce della Politica
|Pac Post 2027, Bardi: le regioni protagoniste
11/06/2026
|La nuova PAC dovrà saper rispondere alle grandi sfide del nostro tempo: cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, competitività delle imprese, gestione delle risorse idriche, ricambio generazionale e tenuta delle aree interne. Ma dovrà farlo ascoltando i territori.
Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo al Forum sulla Programmazione agricola Comune post 2027 svoltosi oggi a Matera.
Lagricoltura ha aggiunto Bardi - non è soltanto un settore economico. È identità, presidio del territorio, tutela dellambiente, sicurezza alimentare e coesione sociale. Per una regione come la Basilicata, fatta di aree interne, produzioni di qualità e comunità che continuano a vivere e lavorare nei territori rurali, lagricoltura rappresenta una risorsa strategica e un elemento essenziale del nostro sviluppo.
Le Regioni rappresentano il punto di contatto tra le politiche europee e i bisogni concreti delle imprese e delle comunità. Senza il contributo delle Regioni non cè una reale capacità di interpretare le differenze territoriali, non cè piena coesione, non cè unequa distribuzione delle opportunità e delle risorse. LEuropa ha bisogno dei territori per essere più forte, più vicina ai cittadini e più efficace nelle sue scelte.
Per questo ha concluso Bardi - il confronto di oggi assume un valore particolare: costruire una visione condivisa che parta dal Mezzogiorno e dal Mediterraneo per contribuire alle scelte dellEuropa di domani.
|
archivio
|La Voce della Politica
|11/06/2026 - Arresti per atti persecutori di gruppo a Saelo, nota di Libera
Il Presidio di Libera SeniseSantArcangelo ''Angela Ferrara'' e il Coordinamento regionale seguono con attenzione la vicenda che ha portato allarresto di cinque persone, cittadini del posto e di comuni del materano, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di rapina ...-->continua
|
|
|11/06/2026 - Dialisi a Policoro: lASM rassicura i pazienti
In riferimento allesposto presentato da 20 pazienti che dializzano nella struttura privata SM2 di Policoro, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ritiene doveroso intervenire per ristabilire la verità dei fatti e rassicurare cittadini, pazienti e famiglie.
-->continua
|
|
|11/06/2026 - Pac Post 2027, Bardi: le regioni protagoniste
La nuova PAC dovrà saper rispondere alle grandi sfide del nostro tempo: cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, competitività delle imprese, gestione delle risorse idriche, ricambio generazionale e tenuta delle aree interne. Ma dovrà farlo ascoltando i t...-->continua
|
|
|11/06/2026 - Archeologia preventiva e tutela: a Potenza una mostra documentaria per le Giornate Europee dellArcheologia
In occasione delle Giornate Europee dellArcheologia coordinate dallINRAP sotto legida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio dEuropa lArchivio di Stato di Potenza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ...-->continua
|
|
|11/06/2026 - Bardi al convegno sulle contaminazioni ambientali
Le bonifiche sono un tema di grande importanza e interesse per il territorio. La situazione attuale presenta elementi di preoccupazione, non solo in Basilicata, ma siamo fiduciosi di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. È quanto ha dichiarato il Presi...-->continua
|
|
|11/06/2026 - Sentenza della Corte dei Conti su gestione economale, precisazioni
In relazione all'articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano "L'Altravoce", dal titolo "Corte dei Conti, pasticcio del rendiconto senza firme", si ritiene necessario ristabilire la corretta rappresentazione dei fatti, gravemente alterata da una lettura ...-->continua
|
|
|11/06/2026 - Nomina Revisori Conti, Lacorazza: per giovani caduto un tabù
Auguri ai revisori dei conti sorteggiati oggi in seduta pubblica per lAgenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della Basilicata (ARPAB), lAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Prov...-->continua
|
|