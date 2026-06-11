La nuova PAC dovrà saper rispondere alle grandi sfide del nostro tempo: cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, competitività delle imprese, gestione delle risorse idriche, ricambio generazionale e tenuta delle aree interne. Ma dovrà farlo ascoltando i territori.



Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo al Forum sulla Programmazione agricola Comune post 2027 svoltosi oggi a Matera.



Lagricoltura  ha aggiunto Bardi - non è soltanto un settore economico. È identità, presidio del territorio, tutela dellambiente, sicurezza alimentare e coesione sociale. Per una regione come la Basilicata, fatta di aree interne, produzioni di qualità e comunità che continuano a vivere e lavorare nei territori rurali, lagricoltura rappresenta una risorsa strategica e un elemento essenziale del nostro sviluppo.



Le Regioni rappresentano il punto di contatto tra le politiche europee e i bisogni concreti delle imprese e delle comunità. Senza il contributo delle Regioni non cè una reale capacità di interpretare le differenze territoriali, non cè piena coesione, non cè unequa distribuzione delle opportunità e delle risorse. LEuropa ha bisogno dei territori per essere più forte, più vicina ai cittadini e più efficace nelle sue scelte.



Per questo  ha concluso Bardi - il confronto di oggi assume un valore particolare: costruire una visione condivisa che parta dal Mezzogiorno e dal Mediterraneo per contribuire alle scelte dellEuropa di domani.



