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Archeologia preventiva e tutela: a Potenza una mostra documentaria per le Giornate Europee dellArcheologia

11/06/2026

In occasione delle Giornate Europee dellArcheologia  coordinate dallINRAP sotto legida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio dEuropa  lArchivio di Stato di Potenza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) della Basilicata presentano, sabato 13 giugno, la mostra documentaria dal titolo: "Archeologia preventiva e tutela: esperienze di scavo e documentazione darchivio".
Allestita presso la sede dellArchivio di Stato di Potenza  che per loccasione garantirà unapertura straordinaria al pubblico dalle 9:00 alle 13:00  la mostra offre un focus mirato sulle attività di archeologia preventiva in corso nel territorio lucano. Il percorso espositivo unisce la documentazione tecnica e scientifica della Soprintendenza alla ricchezza del patrimonio documentario e cartografico dellArchivio di Stato, proponendo una sinergia che valorizza la ricerca multidisciplinare.
"Questa mostra evidenzia come la memoria scritta e quella della terra siano due facce della stessa medaglia", dichiara il Direttore dellArchivio di Stato di Potenza Andrea Alberto Moramarco, sottolineando come la cartografia storica e i fondi documentari siano chiavi di lettura indispensabili per contestualizzare i moderni scavi. "L'archeologia preventiva rappresenta oggi uno dei più efficaci strumenti di tutela attiva e pianificazione", aggiunge la Soprintendente ABAP della Basilicata Giovanna Cacudi, evidenziando l'importanza di mostrare alla comunità il lavoro nei cantieri per restituire la storia del territorio.
I visitatori potranno così scoprire relazioni tecniche, fotografie e documenti di cantiere provenienti dallArchivio SABAP Basilicata, che testimoniano le quotidiane attività di tutela. A questi dati si affianca una preziosa selezione di mappe e piante databili tra il XVIII e il XX secolo tratte da importanti fondi archivistici, quali lIntendenza di Basilicata, il Fondo Doria, la Prefettura e gli atti tecnici di perizie e istruttorie del Tribunale.
Sono previsti due momenti di approfondimento alle ore 10:00 e alle ore 11.30 a cura degli archeologi.
Liniziativa intende valorizzare l'intero processo della ricerca, mostrando la complementarità tra le indagini sul campo e lo studio delle fonti d'archivio quali strumenti fondamentali di conoscenza, narrazione e partecipazione dei cittadini alla salvaguardia del patrimonio culturale lucano.



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