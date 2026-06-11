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La voce della Politica
|Bardi al convegno sulle contaminazioni ambientali
11/06/2026
|Le bonifiche sono un tema di grande importanza e interesse per il territorio. La situazione attuale presenta elementi di preoccupazione, non solo in Basilicata, ma siamo fiduciosi di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. È quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo a Matera al convegno La gestione delle contaminazioni. Criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambientali, organizzato da Ambiente Basilicata in collaborazione con lOrdine dei Geologi, la Camera Forense Ambientale, lArpab e con il patrocinio della Provincia di Matera.
Le bonifiche ha aggiunto Bardi si fondano su alcuni punti fondamentali: restituire valore ai territori, attrarre nuovi investimenti, generare occupazione e rendere disponibili aree strategiche per lo sviluppo. I Sin di Tito rappresentano una sfida, ma anche una grande opportunità. La Basilicata vuole trasformare siti che per anni sono stati simbolo di criticità in luoghi di innovazione e impresa.
Per il presidente È fondamentale il lavoro svolto dal Generale Vadalà, di cui apprezziamo loperosità e limpegno. La collaborazione tra Governo, Regione, enti locali e soggetti tecnici è la strada giusta per realizzare interventi efficaci, risolvere i problemi e garantire risultati concreti. LEuropa ci indica una direzione chiara: le bonifiche sono uno strumento fondamentale della transizione ecologica. La vera sfida ha concluso Bardi è far crescere insieme tutela ambientale e sviluppo. Una bonifica ben realizzata migliora la qualità della vita, crea nuove opportunità e consente di chiudere una pagina del passato per aprirne una nuova, nella quale tutela dellambiente, sviluppo economico e qualità della vita procedano nella stessa direzione.
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archivio
|La Voce della Politica
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