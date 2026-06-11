Auguri ai revisori dei conti sorteggiati oggi in seduta pubblica per lAgenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della Basilicata (ARPAB), lAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, lAzienda Territoriale per lEdilizia Residenziale di Potenza (ATER Potenza), lAzienda Territoriale per lEdilizia Residenziale di Matera (ATER Matera) e lAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU).



Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



Si tratta di sorteggi e non di nomine, effetto della Legge regionale 30 giugno 2025, n. 33 di cui sono stato primo firmatario e che il Consiglio regionale approvò allunanimità proprio per consentire laccesso allalbo speciale dei revisori dei conti degli enti afferenti alla competenza della Regione anche a chi, soprattutto giovani professionisti, non possiede il requisito dei tre anni di esperienza, ma è iscritto allalbo professionale e ha maturato almeno dieci crediti formativi.



Possiamo finalmente dire  conclude Lacorazza - che è stato infranto un tabù e un circolo vizioso secondo il quale senza nomine non si matura esperienza e senza esperienza non si può essere nominati. Grazie a quella previsione normativa, sei revisori su trentaquattro sono stati sorteggiati dallelenco speciale istituito proprio per consentire la partecipazione di professionisti privi dellesperienza triennale richiesta negli altri casi. Possiamo dirci soddisfatti di questo risultato, così come può esserlo lUnione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che aveva sollecitato una soluzione.