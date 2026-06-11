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La voce della Politica
|Nomina Revisori Conti, Lacorazza: per giovani caduto un tabù
11/06/2026
|Auguri ai revisori dei conti sorteggiati oggi in seduta pubblica per lAgenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della Basilicata (ARPAB), lAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, lAzienda Territoriale per lEdilizia Residenziale di Potenza (ATER Potenza), lAzienda Territoriale per lEdilizia Residenziale di Matera (ATER Matera) e lAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU).
Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Si tratta di sorteggi e non di nomine, effetto della Legge regionale 30 giugno 2025, n. 33 di cui sono stato primo firmatario e che il Consiglio regionale approvò allunanimità proprio per consentire laccesso allalbo speciale dei revisori dei conti degli enti afferenti alla competenza della Regione anche a chi, soprattutto giovani professionisti, non possiede il requisito dei tre anni di esperienza, ma è iscritto allalbo professionale e ha maturato almeno dieci crediti formativi.
Possiamo finalmente dire conclude Lacorazza - che è stato infranto un tabù e un circolo vizioso secondo il quale senza nomine non si matura esperienza e senza esperienza non si può essere nominati. Grazie a quella previsione normativa, sei revisori su trentaquattro sono stati sorteggiati dallelenco speciale istituito proprio per consentire la partecipazione di professionisti privi dellesperienza triennale richiesta negli altri casi. Possiamo dirci soddisfatti di questo risultato, così come può esserlo lUnione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che aveva sollecitato una soluzione.
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archivio
|La Voce della Politica
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In riferimento allesposto presentato da 20 pazienti che dializzano nella struttura privata SM2 di Policoro, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ritiene doveroso intervenire per ristabilire la verità dei fatti e rassicurare cittadini, pazienti e famiglie.
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Le bonifiche sono un tema di grande importanza e interesse per il territorio. La situazione attuale presenta elementi di preoccupazione, non solo in Basilicata, ma siamo fiduciosi di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. È quanto ha dichiarato il Presi...-->continua
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|11/06/2026 - Ambiente Basilicata. Mongiello: Accelerare i processi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica definitiva
In Basilicata siamo impegnati su fronti industriali storici e complessi, come i Siti di Interesse Nazionale di Tito e della Val Basento. Su queste aree la Regione lavora in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, con la struttura commissariale, con l'A...-->continua
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