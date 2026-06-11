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La voce della Politica
|Ambiente Basilicata. Mongiello: Accelerare i processi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica definitiva
11/06/2026
|In Basilicata siamo impegnati su fronti industriali storici e complessi, come i Siti di Interesse Nazionale di Tito e della Val Basento. Su queste aree la Regione lavora in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, con la struttura commissariale, con l'Arpab e con le amministrazioni locali. Questo assetto di governance non agirà isolato, ma si muoverà in simbiosi con la nostra Struttura di missione regionale, nata a luglio per dotare la Basilicata di un braccio operativo specializzato, autonomo e dedicato esclusivamente ai SIN. Una cooperazione istituzionale che ci permetterà di superare le secche burocratiche del passato attraverso procedure celeri, trasparenti e coordinate. Lobiettivo comune è accelerare i processi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica definitiva. La gestione delle contaminazioni richiede un approccio multidisciplinare e unassunzione di responsabilità condivisa. Le aziende non devono percepire il rigore della tutela ambientale e delle procedure di bonifica come un ostacolo allo sviluppo produttivo. Al contrario, la sostenibilità, la corretta gestione delle matrici ambientali e il recupero del suolo sono i veri fattori competitivi e di rating reputazionale del futuro. Lo ha dichiarato Laura Mongiello, Assessore allAmbiente della Regione Basilicata, intervenuta al Convegno nazionale La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambientali. Levento è promosso da Ambiente Basilicata, brand identity della Direzione Ambiente, Energia e Tutela del territorio della Regione Basilicata, in collaborazione con lOrdine dei Geologi della Basilicata, la Camera Forense Ambientale, lArpab e con il patrocinio della Provincia di Matera.
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archivio
|La Voce della Politica
|11/06/2026 - Dialisi a Policoro: lASM rassicura i pazienti
In riferimento allesposto presentato da 20 pazienti che dializzano nella struttura privata SM2 di Policoro, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ritiene doveroso intervenire per ristabilire la verità dei fatti e rassicurare cittadini, pazienti e famiglie.
L'Azienda resp...-->continua
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|11/06/2026 - Pac Post 2027, Bardi: le regioni protagoniste
La nuova PAC dovrà saper rispondere alle grandi sfide del nostro tempo: cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, competitività delle imprese, gestione delle risorse idriche, ricambio generazionale e tenuta delle aree interne. Ma dovrà farlo ascoltando i t...-->continua
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|11/06/2026 - Archeologia preventiva e tutela: a Potenza una mostra documentaria per le Giornate Europee dellArcheologia
In occasione delle Giornate Europee dellArcheologia coordinate dallINRAP sotto legida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio dEuropa lArchivio di Stato di Potenza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ...-->continua
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|11/06/2026 - Bardi al convegno sulle contaminazioni ambientali
Le bonifiche sono un tema di grande importanza e interesse per il territorio. La situazione attuale presenta elementi di preoccupazione, non solo in Basilicata, ma siamo fiduciosi di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. È quanto ha dichiarato il Presi...-->continua
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|11/06/2026 - Sentenza della Corte dei Conti su gestione economale, precisazioni
In relazione all'articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano "L'Altravoce", dal titolo "Corte dei Conti, pasticcio del rendiconto senza firme", si ritiene necessario ristabilire la corretta rappresentazione dei fatti, gravemente alterata da una lettura ...-->continua
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|11/06/2026 - Nomina Revisori Conti, Lacorazza: per giovani caduto un tabù
Auguri ai revisori dei conti sorteggiati oggi in seduta pubblica per lAgenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della Basilicata (ARPAB), lAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Prov...-->continua
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|11/06/2026 - Ambiente Basilicata. Mongiello: Accelerare i processi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica definitiva
In Basilicata siamo impegnati su fronti industriali storici e complessi, come i Siti di Interesse Nazionale di Tito e della Val Basento. Su queste aree la Regione lavora in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, con la struttura commissariale, con l'A...-->continua
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