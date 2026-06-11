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Ambiente Basilicata. Mongiello: Accelerare i processi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica definitiva

11/06/2026

In Basilicata siamo impegnati su fronti industriali storici e complessi, come i Siti di Interesse Nazionale di Tito e della Val Basento. Su queste aree la Regione lavora in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, con la struttura commissariale, con l'Arpab e con le amministrazioni locali. Questo assetto di governance non agirà isolato, ma si muoverà in simbiosi con la nostra Struttura di missione regionale, nata a luglio per dotare la Basilicata di un braccio operativo specializzato, autonomo e dedicato esclusivamente ai SIN. Una cooperazione istituzionale che ci permetterà di superare le secche burocratiche del passato attraverso procedure celeri, trasparenti e coordinate. Lobiettivo comune è accelerare i processi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica definitiva. La gestione delle contaminazioni richiede un approccio multidisciplinare e unassunzione di responsabilità condivisa. Le aziende non devono percepire il rigore della tutela ambientale e delle procedure di bonifica come un ostacolo allo sviluppo produttivo. Al contrario, la sostenibilità, la corretta gestione delle matrici ambientali e il recupero del suolo sono i veri fattori competitivi e di rating reputazionale del futuro. Lo ha dichiarato Laura Mongiello, Assessore allAmbiente della Regione Basilicata, intervenuta al Convegno nazionale La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambientali. Levento è promosso da Ambiente Basilicata, brand identity della Direzione Ambiente, Energia e Tutela del territorio della Regione Basilicata, in collaborazione con lOrdine dei Geologi della Basilicata, la Camera Forense Ambientale, lArpab e con il patrocinio della Provincia di Matera.



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