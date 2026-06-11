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La voce della Politica
|Vulture, Bochicchio: creare sinergie per valorizzare la Basilicata
11/06/2026
|In questo momento sono numerose le iniziative che interessano larea del Vulture, ma non sempre vengono sostenute in modo adeguato attraverso risorse finanziarie e un supporto concreto da parte della Regione, che potrebbe certamente compiere uno sforzo maggiore per favorire quelle sinergie progettuali indispensabili a raggiungere obiettivi più ambiziosi, non soltanto per questarea ma per lintera Basilicata. In una fase storica in cui è necessario puntare con decisione sulla valorizzazione turistica e sulla promozione delle nostre peculiarità regionali, occorre investire su tutto ciò che può generare sviluppo economico, occupazione e nuove opportunità per i territori. Lo dichiara il Capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.
Ci sono diverse proposte che stiamo esaminando nelle Commissioni consiliari e che devono essere armonizzate allinterno di una strategia complessiva da mettere a disposizione della Giunta regionale. Una programmazione organica consentirebbe di razionalizzare le risorse e, al tempo stesso, di incrementarle quando necessario, non solo per sostenere singoli progetti ma per avviare percorsi strutturali di valorizzazione territoriale, capaci di durare nel tempo e di mettere a sistema le filiere esistenti, rafforzando la cooperazione tra enti locali, imprese e operatori del territorio.
Sotto questo profilo conclude Bochicchio vogliamo richiamare lattenzione sullimminente inaugurazione di Città Italiana del Vino 2026 Vulture, in programma il 19, 20 e 21 giugno. Da quanto ci risulta, ai Comuni coinvolti sarebbero stati destinati appena 70 mila euro, una cifra insufficiente rispetto alle attività previste e alla rilevanza dellevento. Manifestazioni di questo livello rappresentano unimportante occasione di promozione e di crescita per il territorio e richiedono investimenti tempestivi e adeguati alla portata delliniziativa. Siamo certi che lesecutivo regionale non lascerà soli i sindaci e gli operatori impegnati nella riuscita di un appuntamento così significativo per il Vulture e per lintera Basilicata, garantendo il necessario sostegno affinché questa opportunità possa esprimere appieno il proprio potenziale.
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archivio
|La Voce della Politica
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La nuova PAC dovrà saper rispondere alle grandi sfide del nostro tempo: cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, competitività delle imprese, gestione delle risorse idriche, ricambio generazionale e tenuta delle aree interne. Ma dovrà farlo ascoltando i t...-->continua
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Le bonifiche sono un tema di grande importanza e interesse per il territorio. La situazione attuale presenta elementi di preoccupazione, non solo in Basilicata, ma siamo fiduciosi di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. È quanto ha dichiarato il Presi...-->continua
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In Basilicata siamo impegnati su fronti industriali storici e complessi, come i Siti di Interesse Nazionale di Tito e della Val Basento. Su queste aree la Regione lavora in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, con la struttura commissariale, con l'A...-->continua
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