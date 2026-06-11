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Vulture, Bochicchio: creare sinergie per valorizzare la Basilicata

11/06/2026

In questo momento sono numerose le iniziative che interessano larea del Vulture, ma non sempre vengono sostenute in modo adeguato attraverso risorse finanziarie e un supporto concreto da parte della Regione, che potrebbe certamente compiere uno sforzo maggiore per favorire quelle sinergie progettuali indispensabili a raggiungere obiettivi più ambiziosi, non soltanto per questarea ma per lintera Basilicata. In una fase storica in cui è necessario puntare con decisione sulla valorizzazione turistica e sulla promozione delle nostre peculiarità regionali, occorre investire su tutto ciò che può generare sviluppo economico, occupazione e nuove opportunità per i territori. Lo dichiara il Capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.

Ci sono diverse proposte che stiamo esaminando nelle Commissioni consiliari e che devono essere armonizzate allinterno di una strategia complessiva da mettere a disposizione della Giunta regionale. Una programmazione organica consentirebbe di razionalizzare le risorse e, al tempo stesso, di incrementarle quando necessario, non solo per sostenere singoli progetti ma per avviare percorsi strutturali di valorizzazione territoriale, capaci di durare nel tempo e di mettere a sistema le filiere esistenti, rafforzando la cooperazione tra enti locali, imprese e operatori del territorio.

Sotto questo profilo  conclude Bochicchio  vogliamo richiamare lattenzione sullimminente inaugurazione di Città Italiana del Vino 2026 Vulture, in programma il 19, 20 e 21 giugno. Da quanto ci risulta, ai Comuni coinvolti sarebbero stati destinati appena 70 mila euro, una cifra insufficiente rispetto alle attività previste e alla rilevanza dellevento. Manifestazioni di questo livello rappresentano unimportante occasione di promozione e di crescita per il territorio e richiedono investimenti tempestivi e adeguati alla portata delliniziativa. Siamo certi che lesecutivo regionale non lascerà soli i sindaci e gli operatori impegnati nella riuscita di un appuntamento così significativo per il Vulture e per lintera Basilicata, garantendo il necessario sostegno affinché questa opportunità possa esprimere appieno il proprio potenziale.



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