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La voce della Politica
|Spesa farmaceutica, Vizziello(BCC) le panzane dellAssessore Latronico smentite dai dati AIFA
11/06/2026
|Lultima delle panzane che quasi quotidianamente lAssessore Latronico elargisce per provare a far passare lidea che nella sanità lucana vada tutto alla grande riguarda la spesa farmaceutica che, secondo Latronico, sarebbe in linea con la media nazionale. Niente di più falso perché i dati dellAgenzia Italiana del Farmaco(AIFA) dicono che la spesa per medicinali fatta registrare dalla nostra regione è più alta di quella media nazionale di oltre un punto percentuale che, in termini assoluti, equivale ad un surplus di circa 12 milioni di euro, con la conseguenza che la Basilicata rientra tra le cinque regioni che fanno registrare la più alta spesa dItalia per lacquisto dei farmaci.
Equanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.
Fare un rosso di ben 60 milioni di euro sulla spesa farmaceutica in una Regione come la Basilicata che conta appena cinquecentomila residenti -sottolinea Vizziello- è emblematico di una inadeguatezza gestionale che lAssessore Latronico prova ad occultare attraverso la narrazione propagandistica secondo cui la Basilicata assicura ai propri pazienti i farmaci salvavita e quelli oncologici.
Ci mancherebbe, dopo aver speso lanno scorso 226 milioni di euro per lacquisto di medicinali, che non fossero assicurati prontamente i farmaci ai malati cronici o a quelle affetti da patologie oncologiche.
Seguendo il ragionamento dellAssessore Latronico -precisa Vizziello- viene spontaneo chiedersi se le altre regioni dItalia, quelle in particolare che hanno i conti più in ordine dei nostri sulla spesa farmaceutica e nelle quali lo scorso anno si sono ricoverati 21 mila lucani, non forniscano per caso ai pazienti ricoverati nei propri reparti lacqua fresca al posto dei medicinali.
Listantanea AIFA sullandamento della spesa relativa allacquisto dei farmaci è un campanello dallarme che non deve essere sottovalutato -ricorda Vizziello- perché è una voce di spesa che incide per quasi il 20 per cento sulla dotazione del fondo sanitario regionale, due punti percentuali in più rispetto allincidenza che si registra in Lombardia e tre punti percentuali in più rispetto a quella che si riscontra in Veneto.
E quindi possibile implementare anche in Basilicata modelli virtuosi di governance della spesa farmaceutica-conclude Vizziello- privilegiando limpegno fattivo alla sterile propaganda.
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|La Voce della Politica
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