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Spesa farmaceutica, Vizziello(BCC) le panzane dellAssessore Latronico smentite dai dati AIFA

11/06/2026

Lultima delle panzane che quasi quotidianamente lAssessore Latronico elargisce per provare a far passare lidea che nella sanità lucana vada tutto alla grande riguarda la spesa farmaceutica che, secondo Latronico, sarebbe in linea con la media nazionale. Niente di più falso perché i dati dellAgenzia Italiana del Farmaco(AIFA) dicono che la spesa per medicinali fatta registrare dalla nostra regione è più alta di quella media nazionale di oltre un punto percentuale che, in termini assoluti, equivale ad un surplus di circa 12 milioni di euro, con la conseguenza che la Basilicata rientra tra le cinque regioni che fanno registrare la più alta spesa dItalia per lacquisto dei farmaci.

Equanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.

Fare un rosso di ben 60 milioni di euro sulla spesa farmaceutica in una Regione come la Basilicata che conta appena cinquecentomila residenti -sottolinea Vizziello- è emblematico di una inadeguatezza gestionale che lAssessore Latronico prova ad occultare attraverso la narrazione propagandistica secondo cui la Basilicata assicura ai propri pazienti i farmaci salvavita e quelli oncologici.

Ci mancherebbe, dopo aver speso lanno scorso 226 milioni di euro per lacquisto di medicinali, che non fossero assicurati prontamente i farmaci ai malati cronici o a quelle affetti da patologie oncologiche.

Seguendo il ragionamento dellAssessore Latronico -precisa Vizziello- viene spontaneo chiedersi se le altre regioni dItalia, quelle in particolare che hanno i conti più in ordine dei nostri sulla spesa farmaceutica e nelle quali lo scorso anno si sono ricoverati 21 mila lucani, non forniscano per caso ai pazienti ricoverati nei propri reparti lacqua fresca al posto dei medicinali.

Listantanea AIFA sullandamento della spesa relativa allacquisto dei farmaci è un campanello dallarme che non deve essere sottovalutato -ricorda Vizziello- perché è una voce di spesa che incide per quasi il 20 per cento sulla dotazione del fondo sanitario regionale, due punti percentuali in più rispetto allincidenza che si registra in Lombardia e tre punti percentuali in più rispetto a quella che si riscontra in Veneto.

E quindi possibile implementare anche in Basilicata modelli virtuosi di governance della spesa farmaceutica-conclude Vizziello- privilegiando limpegno fattivo alla sterile propaganda.




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