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La voce della Politica
|Filcams Cgil : Non accetteremo più che lavoratori che svolgono stesse attività vengano trattati come cittadini serie B
11/06/2026
|Si è tenuta a Potenza la riunione tra i sindacati e la società Lattanzio S.p.A. che si occupa di assistenza tecnica al dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, alla presenza del direttore generale del dipartimento. Lo rende noto la Filcams Cgil di Potenza. Un incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali per avviare la discussione sullaccordo integrativo e affrontare una situazione che, ad oggi, resta inaccettabile e profondamente discriminatoria per le 29 lavoratrici e lavoratori impegnati nelle attività di assistenza tecnica del Dipartimento. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito richieste chiare e non più rinviabili: il riconoscimento dei buoni pasto; una reale flessibilità dellorario di lavoro; lapplicazione degli istituti contrattuali, condizioni peraltro già garantiti agli altri lavoratori dellassistenza tecnica regionale.
Parliamo di lavoratrici e lavoratori che provengono dallo stesso bacino del precedente appalto unico regionale, oggi frammentato da scelte che le organizzazioni sindacali avevano già contestato con forza.
È bene ricordare che lo spacchettamento dellappalto era stato denunciato fin dallinizio come una scelta sbagliata, che avrebbe prodotto esattamente ciò che oggi è sotto gli occhi di tutti: disparità di trattamento, perdita di diritti e mortificazione della dignità del lavoro.
Non siamo di fronte a una situazione né imprevista, né imprevedibile, dichiara Rocco Casaletto, segretario generale della Filcams Cgil di Potenza ma alle conseguenze dirette di decisioni politiche e amministrative che avevamo contestato con determinazione. Oggi non accetteremo più che lavoratori che svolgono le stesse identiche attività vengano trattati come cittadini di serie B. Questa condizione deve cessare immediatamente.
La Filcams CGIL chiama direttamente in causa la Regione Basilicata.
"Chiediamo un intervento immediato e risolutivo del presidente Vito Bardi e allassessore allAgricoltura Carmine Cicala - aggiunge Casaletto - perché non è più tollerabile linerzia di fronte a una evidente ingiustizia. La Regione non può continuare a sottrarsi alle proprie responsabilità: è dovere dellistituzione pubblica garantire equità di trattamento, rispetto dei diritti e condizioni di lavoro dignitose, soprattutto quando si tratta di lavoratori che operano stabilmente allinterno delle proprie strutture.
Siamo di fronte a una vertenza che non è più solo contrattuale, ma profondamente politica e sociale. Se non arriveranno risposte concrete in tempi rapidi, la Filcams Cgil è pronta a mettere in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie, per riportare giustizia e rispetto a queste lavoratrici e a questi lavoratori".
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|La Voce della Politica
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