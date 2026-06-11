-->
|
La voce della Politica
|Cupparo: 5,5 meuro per linternazionalizzazione
11/06/2026
|La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, lAvviso pubblico Pronti per lExport: misure di internazionalizzazione per le imprese lucane, destinando una dotazione finanziaria complessiva di 5,5 milioni di euro a sostegno dei processi di apertura e consolidamento delle imprese regionali sui mercati internazionali.
Lintervento, finanziato nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, si inserisce nella strategia regionale finalizzata a rafforzare la competitività del sistema produttivo lucano, favorire laccesso a nuovi mercati e sostenere la crescita delle esportazioni regionali.
Con questo Avviso dichiara lAssessore Cupparo mettiamo a disposizione delle imprese lucane uno strumento concreto per affrontare le sfide dei mercati globali. Vogliamo accompagnare le nostre aziende in percorsi di crescita strutturati, sostenendo investimenti, innovazione, promozione commerciale e rafforzamento delle competenze necessarie per competere a livello internazionale. Linternazionalizzazione rappresenta oggi una delle principali leve di sviluppo economico e occupazionale per la Basilicata.
LAvviso è rivolto alle micro, piccole e medie imprese e ai consorzi di imprese con sede operativa nel territorio regionale e finanzia interventi finalizzati allapertura di nuovi mercati, al consolidamento di quelli già serviti, alla promozione del Made in Basilicata, alladozione di strumenti digitali per lexport e alla partecipazione a fiere ed eventi internazionali.
Tra le attività ammissibili figurano servizi specialistici di consulenza per linternazionalizzazione, studi di mercato, marketing internazionale, digital export, certificazioni per i mercati esteri, realizzazione di piattaforme e-commerce multilingua, partecipazione a manifestazioni fieristiche e inserimento di figure professionali specializzate quali Temporary Export Manager e Digital Export Manager.
Il Direttore Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, Giuseppina Lo Vecchio, sottolinea che lAvviso è stato progettato per rispondere alle esigenze concrete delle imprese lucane, offrendo strumenti flessibili e qualificati per favorire lingresso e il consolidamento sui mercati internazionali. Lobiettivo è rafforzare la presenza delle aziende lucane allestero, accrescendone la competitività e valorizzando le produzioni di eccellenza del territorio.
Secondo i dati più recenti, il sistema produttivo lucano presenta significativi margini di crescita sui mercati esteri. Lazione della Regione mira pertanto a sostenere un processo stabile di internazionalizzazione, promuovendo linnovazione, la cooperazione tra imprese e la diffusione di competenze specialistiche in materia di commercio internazionale.
Lobiettivo conclude Cupparo è aumentare il numero delle imprese esportatrici lucane, favorire la diversificazione dei mercati di destinazione e creare nuove opportunità di sviluppo, investimenti e occupazione. La Basilicata dispone di produzioni di qualità e di imprese dinamiche che meritano di essere accompagnate in un percorso di crescita oltre i confini regionali e nazionali.
LAvviso pubblico, la relativa modulistica e tutte le informazioni riguardanti modalità e termini di partecipazione saranno pubblicati a breve sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|11/06/2026 - Basilicata, avviata la contrattazione di secondo livello per i lavoratori Lattanzio Group
Si è svolto presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata il primo incontro per lavvio della contrattazione aziendale di secondo livello riguardante i trenta lavoratori impegnati nelle attività di assistenza tecnica ai fondi comunitari per conto di Lattanzio G...-->continua
|
|
|11/06/2026 - Cupparo: 5,5 meuro per linternazionalizzazione
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, lAvviso pubblico Pronti per lExport: misure di internazionalizzazione per le imprese lucane, destinando una dotazione finanziaria compl...-->continua
|
|
|10/06/2026 - CallMat, Cupparo: positiva la proroga delle attività
Lesito del tavolo tenutosi oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenta un risultato importante per i lavoratori di CallMat e per il percorso che abbiamo avviato per garantire continuità occupazionale e produttiva. Lo dichiara las...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Basentana, lavori per 32 milioni di euro
Prosegue il percorso di ammodernamento della strada statale 407 Basentana con la consegna dei lavori per l'allargamento della piattaforma stradale nel tratto compreso tra il km 52,400 e il km 64,400, nel territorio comunale di Ferrandina. L'intervento, per u...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Callmat, tavolo al MIMIT: impegno per una soluzione a tutela dei 350 lavoratori
Questo pomeriggio si è svolto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo urgente dedicato alla vertenza Callmat, convocato per individuare soluzioni concrete a tutela dei livelli occupazionali del sito produttivo di Matera. Si tratta di un...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Summa (SPI CGIL): Basta bonus petrolio e gas, servono fondi per transizione
Basta con luso dei bonus delle risorse del petrolio e del gas, che negano sviluppo e il futuro ai giovani. Si vincolino in un fondo per la transizione e misure di aiuto alle famiglie, lavoratori e pensionati a basso reddito. Lo afferma il segretario general...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Giochi della Gioventù, premiati in Consiglio alunni e docenti
La Vicepresidente Fazzari accoglie in Consiglio regionale la premiazione di alunni e docenti lucani che si sono distinti ai Giochi della Gioventù 2026. Presenti anche i consiglieri Morea e Picerno
Si è svolta questa mattina, presso la Sala Basento del...-->continua
|
|