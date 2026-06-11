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Cupparo: 5,5 meuro per linternazionalizzazione

11/06/2026

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, lAvviso pubblico Pronti per lExport: misure di internazionalizzazione per le imprese lucane, destinando una dotazione finanziaria complessiva di 5,5 milioni di euro a sostegno dei processi di apertura e consolidamento delle imprese regionali sui mercati internazionali.

Lintervento, finanziato nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, si inserisce nella strategia regionale finalizzata a rafforzare la competitività del sistema produttivo lucano, favorire laccesso a nuovi mercati e sostenere la crescita delle esportazioni regionali.

Con questo Avviso  dichiara lAssessore Cupparo  mettiamo a disposizione delle imprese lucane uno strumento concreto per affrontare le sfide dei mercati globali. Vogliamo accompagnare le nostre aziende in percorsi di crescita strutturati, sostenendo investimenti, innovazione, promozione commerciale e rafforzamento delle competenze necessarie per competere a livello internazionale. Linternazionalizzazione rappresenta oggi una delle principali leve di sviluppo economico e occupazionale per la Basilicata.

LAvviso è rivolto alle micro, piccole e medie imprese e ai consorzi di imprese con sede operativa nel territorio regionale e finanzia interventi finalizzati allapertura di nuovi mercati, al consolidamento di quelli già serviti, alla promozione del Made in Basilicata, alladozione di strumenti digitali per lexport e alla partecipazione a fiere ed eventi internazionali.

Tra le attività ammissibili figurano servizi specialistici di consulenza per linternazionalizzazione, studi di mercato, marketing internazionale, digital export, certificazioni per i mercati esteri, realizzazione di piattaforme e-commerce multilingua, partecipazione a manifestazioni fieristiche e inserimento di figure professionali specializzate quali Temporary Export Manager e Digital Export Manager.

Il Direttore Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, Giuseppina Lo Vecchio, sottolinea che lAvviso è stato progettato per rispondere alle esigenze concrete delle imprese lucane, offrendo strumenti flessibili e qualificati per favorire lingresso e il consolidamento sui mercati internazionali. Lobiettivo è rafforzare la presenza delle aziende lucane allestero, accrescendone la competitività e valorizzando le produzioni di eccellenza del territorio.

Secondo i dati più recenti, il sistema produttivo lucano presenta significativi margini di crescita sui mercati esteri. Lazione della Regione mira pertanto a sostenere un processo stabile di internazionalizzazione, promuovendo linnovazione, la cooperazione tra imprese e la diffusione di competenze specialistiche in materia di commercio internazionale.

Lobiettivo  conclude Cupparo  è aumentare il numero delle imprese esportatrici lucane, favorire la diversificazione dei mercati di destinazione e creare nuove opportunità di sviluppo, investimenti e occupazione. La Basilicata dispone di produzioni di qualità e di imprese dinamiche che meritano di essere accompagnate in un percorso di crescita oltre i confini regionali e nazionali.

LAvviso pubblico, la relativa modulistica e tutte le informazioni riguardanti modalità e termini di partecipazione saranno pubblicati a breve sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.



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