Il Presidente della Regione Basilicata, in qualità di Commissario Delegato  nominato ai sensi dellart. 1, comma 1, dellO.C.D.P.C. n. 1189/2026  ha inviato al Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. 8181.U/10B1 del 10/06/2026 il Piano complessivo degli Interventi in oggetto, per la sua approvazione. Il piano complessivo integra e modifica il piano stralcio n. 1 del 28 maggio u.s., trasmesso con precedente nota prot.n. 7762 del 29.05.2026, dellimporto di euro 3.098.309,48.



Il provvedimento è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dallOrdinanza del Capo del dipartimento della protezione Civile n. 1189 del 4 maggio 2026 e reca le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio lucano a partire dal 28 marzo 2026. Il Piano prevede uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, finalizzato a garantire una risposta concreta e strutturata allemergenza. Le risorse sono state così ripartite:   217.260,00 destinati alle misure di soccorso e assistenza alla popolazione, incluse le forme di sostegno per lautonoma sistemazione (CAS).   4.782.740,00 per il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, la gestione dei rifiuti e delle macerie, e per assicurare la continuità amministrativa nei territori colpiti.



In dettaglio, il Piano comprende complessivamente 104 interventi urgenti, definiti a seguito delle attività di ricognizione e valutazione tecnica. I progetti includono tutti gli interventi di somma urgenza segnalati dalle 2 province di Potenza e Matera e dai Comuni e ulteriori interventi prioritari, distinti sulla base dellattivazione dei Centri operativi comunali (C.O.C.), dellemanazione di apposite ordinanze comunali di chiusura delle arterie stradali interessate dai dissesti e nel limite delle somme disponibili di cui allart. 14 della citata Ordinanza e sono così distribuiti sul territorio regionale:  17 interventi della provincia di Matera;  47 interventi della provincia di Potenza;  40 interventi proposti direttamente dalle amministrazioni comunali coinvolte. A queste azioni strutturali si affiancano specifiche misure di assistenza alla popolazione. In particolare, nei Comuni di Rapolla e SantArcangelo, dove si è reso necessario lo sgombero di diversi nuclei familiari, viene garantito il necessario supporto economico e logistico.



Con questo Piano  dichiara il Presidente della Regione Basilicata  si finanziano tutti i primi interventi urgenti di protezione civile, compiendo con ciò un primo passo decisivo verso il superamento delle criticità generate dagli eventi meteorologici ed assicurando risposte alle comunità coinvolte. Lobiettivo è ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza e normalità, accompagnando i cittadini in questa fase delicata con interventi concreti e mirati. La struttura commissariale continuerà a operare in stretto raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con gli enti territoriali per garantire la rapida attuazione delle opere previste. Inoltre, entro 90 giorni dalla pubblicazione dellOrdinanza del Capo della protezione civile di cui trattasi, saranno trasmesse le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b) dellart. 25 comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 , necessarie per il definitivo superamento dellemergenza, nonché gli interventi di cui al comma 2 lettere c) e d) del medesimo art. 25, ai fini della valutazione dellimpatto effettivo degli eventi calamitosi in questione, ai sensi e per gli effetti dellart.24 comma 2 del citato decreto legislativo.