-->
|
La voce della Politica
|Maltempo: Piano degli Interventi da 5 milioni di euro
10/06/2026
|Il Presidente della Regione Basilicata, in qualità di Commissario Delegato nominato ai sensi dellart. 1, comma 1, dellO.C.D.P.C. n. 1189/2026 ha inviato al Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. 8181.U/10B1 del 10/06/2026 il Piano complessivo degli Interventi in oggetto, per la sua approvazione. Il piano complessivo integra e modifica il piano stralcio n. 1 del 28 maggio u.s., trasmesso con precedente nota prot.n. 7762 del 29.05.2026, dellimporto di euro 3.098.309,48.
Il provvedimento è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dallOrdinanza del Capo del dipartimento della protezione Civile n. 1189 del 4 maggio 2026 e reca le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio lucano a partire dal 28 marzo 2026. Il Piano prevede uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, finalizzato a garantire una risposta concreta e strutturata allemergenza. Le risorse sono state così ripartite: 217.260,00 destinati alle misure di soccorso e assistenza alla popolazione, incluse le forme di sostegno per lautonoma sistemazione (CAS). 4.782.740,00 per il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, la gestione dei rifiuti e delle macerie, e per assicurare la continuità amministrativa nei territori colpiti.
In dettaglio, il Piano comprende complessivamente 104 interventi urgenti, definiti a seguito delle attività di ricognizione e valutazione tecnica. I progetti includono tutti gli interventi di somma urgenza segnalati dalle 2 province di Potenza e Matera e dai Comuni e ulteriori interventi prioritari, distinti sulla base dellattivazione dei Centri operativi comunali (C.O.C.), dellemanazione di apposite ordinanze comunali di chiusura delle arterie stradali interessate dai dissesti e nel limite delle somme disponibili di cui allart. 14 della citata Ordinanza e sono così distribuiti sul territorio regionale: 17 interventi della provincia di Matera; 47 interventi della provincia di Potenza; 40 interventi proposti direttamente dalle amministrazioni comunali coinvolte. A queste azioni strutturali si affiancano specifiche misure di assistenza alla popolazione. In particolare, nei Comuni di Rapolla e SantArcangelo, dove si è reso necessario lo sgombero di diversi nuclei familiari, viene garantito il necessario supporto economico e logistico.
Con questo Piano dichiara il Presidente della Regione Basilicata si finanziano tutti i primi interventi urgenti di protezione civile, compiendo con ciò un primo passo decisivo verso il superamento delle criticità generate dagli eventi meteorologici ed assicurando risposte alle comunità coinvolte. Lobiettivo è ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza e normalità, accompagnando i cittadini in questa fase delicata con interventi concreti e mirati. La struttura commissariale continuerà a operare in stretto raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con gli enti territoriali per garantire la rapida attuazione delle opere previste. Inoltre, entro 90 giorni dalla pubblicazione dellOrdinanza del Capo della protezione civile di cui trattasi, saranno trasmesse le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b) dellart. 25 comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 , necessarie per il definitivo superamento dellemergenza, nonché gli interventi di cui al comma 2 lettere c) e d) del medesimo art. 25, ai fini della valutazione dellimpatto effettivo degli eventi calamitosi in questione, ai sensi e per gli effetti dellart.24 comma 2 del citato decreto legislativo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/06/2026 - Basentana, lavori per 32 milioni di euro
Prosegue il percorso di ammodernamento della strada statale 407 Basentana con la consegna dei lavori per l'allargamento della piattaforma stradale nel tratto compreso tra il km 52,400 e il km 64,400, nel territorio comunale di Ferrandina. L'intervento, per un investimento ...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Callmat, tavolo al MIMIT: impegno per una soluzione a tutela dei 350 lavoratori
Questo pomeriggio si è svolto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo urgente dedicato alla vertenza Callmat, convocato per individuare soluzioni concrete a tutela dei livelli occupazionali del sito produttivo di Matera. Si tratta di un...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Summa (SPI CGIL): Basta bonus petrolio e gas, servono fondi per transizione
Basta con luso dei bonus delle risorse del petrolio e del gas, che negano sviluppo e il futuro ai giovani. Si vincolino in un fondo per la transizione e misure di aiuto alle famiglie, lavoratori e pensionati a basso reddito. Lo afferma il segretario general...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Giochi della Gioventù, premiati in Consiglio alunni e docenti
La Vicepresidente Fazzari accoglie in Consiglio regionale la premiazione di alunni e docenti lucani che si sono distinti ai Giochi della Gioventù 2026. Presenti anche i consiglieri Morea e Picerno
Si è svolta questa mattina, presso la Sala Basento del...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Lavori su strade provinciali, accordo tra Provincia di Matera e Comuni
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini ha sottoscritto questa mattina un importante accordo con i sindaci di Accettura, Pietro Varvarito, Cirigliano, Marco Delorenzo, Craco, Vincenzo Lacopeta, e Stigliano (Comune capofila), Francesco Micucc...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Trisaia, presentato il Sit in accordo tra Regione, Arpab, Enea e Sogin
Un sistema digitale avanzato per monitorare in tempo reale lo stato delle acque sotterranee, verificare lefficacia delle attività di bonifica e garantire la massima trasparenza nella gestione dei dati ambientali. È questo il cuore del nuovo Sistema informativ...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Maltempo: Piano degli Interventi da 5 milioni di euro
Il Presidente della Regione Basilicata, in qualità di Commissario Delegato nominato ai sensi dellart. 1, comma 1, dellO.C.D.P.C. n. 1189/2026 ha inviato al Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. 8181.U/10B1 del 10/06/2026 il Piano comple...-->continua
|
|