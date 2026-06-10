-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo e Vizziello (BCC):Nessuna richiesta di vitalizi presentata da BCC''
10/06/2026
|"Alla scadenza del termine previsto dalla legge regionale per ladesione al nuovo regime dei vitalizi, confermiamo di non aver presentato alcuna richiesta per accedere a quello che continuiamo a considerare un privilegio della politica".
Lo dichiarano il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello.
Qualcuno preferisce chiamarla indennità differita, ma cambiare etichetta a un privilegio non ne modifica la natura. Riteniamo sbagliato che, mentre ai lucani vengono chiesti sacrifici sempre maggiori e mentre crescono le difficoltà legate alla sanità, ai trasporti e al costo della vita, solo per citarne alcune, il Consiglio regionale abbia trovato il tempo e le risorse per reintrodurre un beneficio riservato alla politica. È una scelta che manda un messaggio profondamente sbagliato e che contribuisce ad alimentare la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. Una scelta che si inserisce in una legislatura che rischia di essere ricordata per l'aumento dei costi della politica, dall'ampliamento delle segreterie istituzionali agli incrementi delle indennità dei consiglieri regionali, fino alla reintroduzione dei vitalizi. Le istituzioni recuperano credibilità attraverso l'esempio e la coerenza, non attraverso nuovi privilegi.
Auspichiamo inoltre che i numerosi emendamenti presentati dalla maggioranza alla proposta di legge sugli istituti di partecipazione democratica possano essere definiti rapidamente in Commissione, così da consentirne l'approvazione in Consiglio regionale e restituire ai lucani la piena possibilità di ricorrere agli strumenti referendari previsti dallo Statuto. Su una questione come quella dei vitalizi, Basilicata Casa Comune ritiene giusto che siano i cittadini a potersi esprimere direttamente.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/06/2026 - Basentana, lavori per 32 milioni di euro
Prosegue il percorso di ammodernamento della strada statale 407 Basentana con la consegna dei lavori per l'allargamento della piattaforma stradale nel tratto compreso tra il km 52,400 e il km 64,400, nel territorio comunale di Ferrandina. L'intervento, per un investimento ...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Callmat, tavolo al MIMIT: impegno per una soluzione a tutela dei 350 lavoratori
Questo pomeriggio si è svolto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo urgente dedicato alla vertenza Callmat, convocato per individuare soluzioni concrete a tutela dei livelli occupazionali del sito produttivo di Matera. Si tratta di un...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Summa (SPI CGIL): Basta bonus petrolio e gas, servono fondi per transizione
Basta con luso dei bonus delle risorse del petrolio e del gas, che negano sviluppo e il futuro ai giovani. Si vincolino in un fondo per la transizione e misure di aiuto alle famiglie, lavoratori e pensionati a basso reddito. Lo afferma il segretario general...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Giochi della Gioventù, premiati in Consiglio alunni e docenti
La Vicepresidente Fazzari accoglie in Consiglio regionale la premiazione di alunni e docenti lucani che si sono distinti ai Giochi della Gioventù 2026. Presenti anche i consiglieri Morea e Picerno
Si è svolta questa mattina, presso la Sala Basento del...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Lavori su strade provinciali, accordo tra Provincia di Matera e Comuni
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini ha sottoscritto questa mattina un importante accordo con i sindaci di Accettura, Pietro Varvarito, Cirigliano, Marco Delorenzo, Craco, Vincenzo Lacopeta, e Stigliano (Comune capofila), Francesco Micucc...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Trisaia, presentato il Sit in accordo tra Regione, Arpab, Enea e Sogin
Un sistema digitale avanzato per monitorare in tempo reale lo stato delle acque sotterranee, verificare lefficacia delle attività di bonifica e garantire la massima trasparenza nella gestione dei dati ambientali. È questo il cuore del nuovo Sistema informativ...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Maltempo: Piano degli Interventi da 5 milioni di euro
Il Presidente della Regione Basilicata, in qualità di Commissario Delegato nominato ai sensi dellart. 1, comma 1, dellO.C.D.P.C. n. 1189/2026 ha inviato al Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. 8181.U/10B1 del 10/06/2026 il Piano comple...-->continua
|
|