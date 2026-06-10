Si è conclusa con una partecipazione particolarmente significativa la fase di presentazione delle domande relative allAvviso pubblico Il Valore del Sapere IV, liniziativa della Regione Basilicata finalizzata a sostenere gli studenti meritevoli iscritti al primo e al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. Lo dichiara lAssessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità, Francesco Cupparo.







Il numero delle istanze pervenute, ben 1.228, conferma lattenzione delle famiglie lucane verso il valore dellistruzione e testimonia quanto sia importante continuare a investire sul capitale umano e sulle nuove generazioni. Le risorse stanziate, pari a oltre 760 mila euro, rappresentano un sostegno concreto al merito e al diritto allo studio, principi che la Regione considera strategici per la crescita sociale ed economica della Basilicata.







Il successo delliniziativa  prosegue Cupparo  dimostra che il sapere è una leva fondamentale per costruire opportunità, contrastare le disuguaglianze e valorizzare i talenti presenti nei nostri territori. Sostenere il percorso scolastico degli studenti più meritevoli significa investire nel futuro della comunità lucana.







LAssessore rende noto che gli uffici regionali hanno già avviato le attività istruttorie delle domande pervenute. Lobiettivo è completare listruttoria entro il mese di luglio, così da procedere tempestivamente con lapprovazione degli esiti e con il successivo trasferimento delle risorse ai beneficiari. Vogliamo garantire tempi certi e rapidi affinché il sostegno economico raggiunga quanto prima gli studenti e le loro famiglie.







Ringrazio gli uffici regionali per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno partecipato al bando. La risposta ottenuta conferma che investire nella conoscenza, nella formazione e nel merito è la strada giusta per rafforzare la competitività e la coesione sociale della Basilicata, conclude Cupparo.