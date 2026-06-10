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La voce della Politica
|Borse di studio Il Valore del Sapere IV: chiuso il bando, oltre 1.200 domande
10/06/2026
|Si è conclusa con una partecipazione particolarmente significativa la fase di presentazione delle domande relative allAvviso pubblico Il Valore del Sapere IV, liniziativa della Regione Basilicata finalizzata a sostenere gli studenti meritevoli iscritti al primo e al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. Lo dichiara lAssessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità, Francesco Cupparo.
Il numero delle istanze pervenute, ben 1.228, conferma lattenzione delle famiglie lucane verso il valore dellistruzione e testimonia quanto sia importante continuare a investire sul capitale umano e sulle nuove generazioni. Le risorse stanziate, pari a oltre 760 mila euro, rappresentano un sostegno concreto al merito e al diritto allo studio, principi che la Regione considera strategici per la crescita sociale ed economica della Basilicata.
Il successo delliniziativa prosegue Cupparo dimostra che il sapere è una leva fondamentale per costruire opportunità, contrastare le disuguaglianze e valorizzare i talenti presenti nei nostri territori. Sostenere il percorso scolastico degli studenti più meritevoli significa investire nel futuro della comunità lucana.
LAssessore rende noto che gli uffici regionali hanno già avviato le attività istruttorie delle domande pervenute. Lobiettivo è completare listruttoria entro il mese di luglio, così da procedere tempestivamente con lapprovazione degli esiti e con il successivo trasferimento delle risorse ai beneficiari. Vogliamo garantire tempi certi e rapidi affinché il sostegno economico raggiunga quanto prima gli studenti e le loro famiglie.
Ringrazio gli uffici regionali per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno partecipato al bando. La risposta ottenuta conferma che investire nella conoscenza, nella formazione e nel merito è la strada giusta per rafforzare la competitività e la coesione sociale della Basilicata, conclude Cupparo.
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archivio
|La Voce della Politica
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|10/06/2026 - Maltempo: Piano degli Interventi da 5 milioni di euro
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