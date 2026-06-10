-->
|
La voce della Politica
|Coldiretti Basilicata contro i trafficanti di olio e sale
10/06/2026
|Oltre cinquecento di agricoltori della Coldiretti Basilicata, arrivati da ogni parte della regione, sono scesi in piazza a Potenza, per dire basta alle manovre di veri e propri trafficanti che fanno crollare i prezzi di olio extravergine doliva e grano, due simboli del nostro agroalimentare e della Dieta Mediterranea, prodotti 100% italiani che devono stare in tutte le mense pubbliche come quelle delle scuole e degli ospedali. Speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza mettono a rischio la salute dei cittadini e la tenuta delle aziende agricole nazionali, già in grave difficoltà a causa dellaumento dei costi legato alla guerra in Iran. Il blitz che ha visto gli agricoltori dinnanzi alla Prefettura in piazza Mario Pagano, dove è stato consegnato un documento in cui si evidenziano le problematiche, ha coinvolto tredici capoluoghi di regione: oltre Potenza, anche Roma, Bari, Bologna, Napoli, Palermo, Firenze, Cagliari, Pescara, Cosenza, Ancona, Perugia e Campobasso. Gli agricoltori chiedono unazione immediata rispetto ai vergognosi tentativi in atto da parte dei trafficanti: da chi cerca di strozzare le aziende pagando al Sud il grano sotto trebbiatura 19 centesimi al chilo, mentre la pasta costa minimo 2 euro al chilo e il pane 3 euro, o chi taglieggia i produttori italiani pagandoli sotto i costi di produzione. Fermiamo i trafficanti di olio extravergine doliva Made in Italyè stato uno degli slogan portato in piazza. Proprio lolio extravergine di oliva, pilastro della Dieta Mediterranea, è uno dei casi simbolo del Made in Italy sotto attacco evidenzia lorganizzazione agricola lucana - nellultimo anno il prezzo del prodotto è crollato del 50%, mentre i costi a carico dei produttori nazionali sono aumentati di oltre 200 euro a ettaro, secondo il Centro studi Divulga. Come è possibile? Per capire linganno basta guardare ai numeri. I dati ufficiali della filiera mostrano infatti che lItalia produce circa 234 milioni di litri di olio extra vergine doliva, cifra che peraltro potrebbe essere rivista ulteriormente al ribasso con controlli più stringenti, a fronte di consumi interni pari a 461 milioni di litri, un export di 318 milioni di litri e un import di ben 545 milioni di litri allanno. Per Coldiretti Basilicata i conti non tornano, perché cè chi trucca lorigine ingannando cittadini e agricoltori nascondendosi anche dietro lultima trasformazione sostanziale del codice doganale, che va cancellata per tutti gli alimenti. Da qui le richieste di Coldiretti contenute nel documento consegnato ai prefetti. Aumentare le ispezioni e fermare le frodi sullorigine con controlli innovativi, risonanza magnetica e mappatura isotopica possono dire con chiarezza da dove arriva un prodotto, devono essere utilizzabili come prove in giudizio. Applicare sempre la legge contro le pratiche sleali e le vendite sotto il costo di produzione. Da vietare anche la miscelazione di olio doliva extravergine e sottoprodotti trattati termicamente che per magia diventano extravergine. Necessaria la fatturazione obbligatoria delle olive per una tracciabilità completa del prodotto e serve anche sospendere lolio a dazio zero dalla Tunisia e fermare il meccanismo del traffico di perfezionamento attivo (Tpa) sullolio estero, ulteriore fonte di frodi. Dallolio al grano la situazione non cambia. Nelle ultime ore - denuncia Coldiretti Basilicata - commercianti e industriali senza scrupoli stanno cercando di comprare grano duro in Sicilia durante la trebbiatura alla cifra illogica di 19 centesimi al chilo. Diciannove centesimi è un prezzo che rappresenta un insulto intollerabile a tutti gli agricoltori. Questi sono gli stessi trafficanti di grano che cercano di comprare fatture da aziende compiacenti per far diventare italiano grano estero e spargono terrore allapertura della campagna di raccolta per abbassare ancora i prezzi e rubare dalle tasche dei cerealicoltori. Nel frattempo continuano ad arrivare navi piene di grano al glifosate, molecola chimica che genera cancro soprattutto nei bambini. Coldiretti chiede dunque di fermare le frodi con controlli a tappetto in tutta la filiera per verificare il rispetto delle leggi sullorigine, anche utilizzando la nuova Legge Caselli contro lagropirateria. I trafficanti speculatori vanno bloccati applicando la legge contro le pratiche sleali a partire dal divieto di vendita sotto il costo di produzione. E serve poi continua lorganizzazione agricola fermare una volta per tutte il grano al glifosate, applicando il principio di reciprocità. Non è più accettabile continuare a importare grano fatto seccare con il diserbante quando in Europa ciò non è permesso. Dalla Cun Grano vanno poi esclusi i commissari in conflitto di interessi. Non è tollerabile che Confcooperative chieda ribassi più alti di quelli proposti dagli industriali. Rispetto allaumento record dei costi di produzione serve infine conclude la Coldiretti lucana mettere a disposizione subito 40 milioni per abbattere le spese dei produttori in contratti di filiera.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/06/2026 - Borse di studio Il Valore del Sapere IV: chiuso il bando, oltre 1.200 domande
Si è conclusa con una partecipazione particolarmente significativa la fase di presentazione delle domande relative allAvviso pubblico Il Valore del Sapere IV, liniziativa della Regione Basilicata finalizzata a sostenere gli studenti meritevoli iscritti al primo e al secon...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Quarto (FdI): 'Grano e olio italiani vanno tutelati'
Lallarme lanciato da Coldiretti sul rischio di frodi legate allolio extravergine doliva e al grano duro deve essere raccolto con la massima attenzione dalle istituzioni. Difendere il vero Made in Italy e la sovranità alimentare nazionale significa tutelare...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Coldiretti Basilicata contro i trafficanti di olio e sale
Oltre cinquecento di agricoltori della Coldiretti Basilicata, arrivati da ogni parte della regione, sono scesi in piazza a Potenza, per dire basta alle manovre di veri e propri trafficanti che fanno crollare i prezzi di olio extravergine doliva e grano, due s...-->continua
|
|
|10/06/2026 - Idrocarburi in Basilicata petrolio, ''riattivato il permesso Serra S. Bernardo''
Il permesso di ricerca di idrocarburi denominato Serra S. Bernardo, che occupa una vasta area che ricomprende il territorio di 8 comuni della provincia di Potenza e 1 nella provincia di Matera, torna alla ribalta.
Dopo ben 8.749 giorni (24 anni circa) di ...-->continua
|
|
|9/06/2026 - TURSI: Presentata la nuova giunta comunale
La lista Civica cambiAMO TURSI, che ha vinto le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, si è insediata e a seguito della proclamazione degli eletti, il sindaco di Tursi, Maria Anglona Adduci, ha nominato i componenti della nuova Giunta comunale, attribuend...-->continua
|
|
|9/06/2026 - Ferrandina-Matera e Grassano-Bernalda, Pepe: "Spesa PNRR ok"
Nuovo sopralluogo del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sui cantieri ferroviari della Ferrandina-Matera e della tratta Grassano-Bernalda. La prima rappresenta un intervento strategico da circa 525 milioni d...-->continua
|
|
|9/06/2026 - Avvio della nuova amministrazione comunale a Francavilla in Sinni
In occasione della prima seduta del Consiglio Comunale, si è svolto il passaggio istituzionale delle deleghe ai consiglieri.
Il neo sindaco Pasquale Ciancia, nonostante stia vivendo insieme alla propria famiglia un momento personale particolarmente diffici...-->continua
|
|