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La voce della Politica
|Ferrandina-Matera e Grassano-Bernalda, Pepe: "Spesa PNRR ok"
9/06/2026
|Nuovo sopralluogo del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sui cantieri ferroviari della Ferrandina-Matera e della tratta Grassano-Bernalda. La prima rappresenta un intervento strategico da circa 525 milioni di euro destinato a rafforzare i collegamenti ferroviari della regione con la rete nazionale. La seconda rientra nel programma di investimenti da 320 milioni di euro finalizzato alla velocizzazione della linea Battipaglia-Potenza-Taranto. Con i tecnici di RFI, FS Engineering (già Italferr) e dell'impresa esecutrice è stato verificato lo stato delle lavorazioni e si è svolto un briefing operativo sulle attività in corso e su quelle in calendario.
Nel corso della mattinata sono state approfondite le attività in corso, l'andamento delle lavorazioni e le prossime fasi previste nei diversi cantieri.
L'incontro ha consentito di effettuare una ricognizione complessiva degli interventi, considerati tra le opere infrastrutturali più rilevanti per il futuro della mobilità regionale, e di fare il punto sulle fasi realizzative attualmente in corso.
A circa due mesi dal precedente sopralluogo istituzionale, la visita ha consentito di verificare il proseguimento delle attività lungo i diversi fronti operativi.
"La Ferrandina-Matera - ha detto Pepe - non è soltanto un'opera ferroviaria. È un'opera che contribuisce a ridisegnare le opportunità di collegamento della Basilicata, rafforzandone l'accessibilità e la capacità di dialogare con le grandi reti di trasporto del Paese. La Grassano-Bernalda, a sua volta, rappresenta un segno di sviluppo infrastrutturale che ci deve connettere a una mobilità moderna ed efficiente. Osservare da vicino l'avanzamento dei lavori consente di cogliere la dimensione concreta di un investimento che inciderà sulla competitività del territorio e sulla qualità della mobilità per cittadini, lavoratori e turisti".
Particolare attenzione è stata dedicata ai tratti finanziati attraverso le risorse del PNRR, per i quali i tecnici hanno riferito che le lavorazioni procedono in coerenza con le tempistiche previste dai cronoprogrammi. Pertanto, ha detto Pepe, "sono felice di comunicare che portiamo a casa tutti gli obiettivi del PNRR".
Nel corso del sopralluogo sono stati illustrati gli interventi già realizzati e le attività previste nelle prossime fasi operative, con particolare attenzione agli aspetti tecnici e funzionali delle opere. Il confronto con i responsabili delle attività ha consentito di approfondire le principali lavorazioni in corso e di condividerne un aggiornamento complessivo.
La linea Ferrandina-Matera rappresenta uno dei più importanti investimenti ferroviari attualmente in corso nel Mezzogiorno e costituisce un tassello strategico nel quadro del potenziamento infrastrutturale della Basilicata. Parallelamente, gli interventi sulla tratta Grassano-Bernalda contribuiranno ad aumentare l'efficienza e le prestazioni della direttrice Battipaglia-Potenza-Taranto, migliorando l'integrazione della rete ferroviaria regionale con i principali collegamenti nazionali.
Nel corso della visita è stata inoltre ribadita l'importanza del confronto costante tra istituzioni, strutture tecniche e soggetti attuatori, quale elemento essenziale per accompagnare la realizzazione di opere complesse e di grande rilevanza per il territorio.
"Le infrastrutture producono valore quando riescono a ridurre le distanze, creare connessioni e generare nuove possibilità di sviluppo. È la direzione in cui vanno questi interventi. Per la Regione è fondamentale seguire con attenzione ogni fase del percorso realizzativo, mantenendo un dialogo continuo con tutti i soggetti coinvolti e accompagnando opere che rappresentano alcune delle più significative sfide della Basilicata contemporanea", ha concluso Pepe.
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|La Voce della Politica
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|9/06/2026 - Fp Cgil. Stabilizzazioni nelle Aziende del Servizio sanitario regionale, pubblicate le graduatorie ospedale San Carlo
La FP CGIL di Potenza esprime soddisfazione per la pubblicazione della delibera di approvazione delle graduatorie relative alle procedure di stabilizzazione presso l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo".
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Si è svolta ieri sera a Senise una riunione delle forze politiche impegnate nella vertenza per il potenziamento della sanità territoriale e per il riconoscimento dellHUB sanitario a servizio dellarea del Sinni.
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