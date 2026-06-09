Il presidente del Consiglio incontra gli studenti del Pasolini di Potenza con la dirigente Brindisi, il Questore Gargiulo, la commissaria Petrillo, la presidente CRPO Rotunno e la presidente Lions Club Potenza Duomo, Grillo



Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina una delegazione di studenti delle classi seconde del liceo Pier Paolo Pasolini di Potenza, accompagnati dalla dirigente scolastica Tiziana Brindisi, protagonisti del progetto Onda Rosa. Liniziativa rappresenta un esempio virtuoso di educazione allinclusione, al rispetto reciproco e al superamento degli stereotipi di genere attraverso la pratica sportiva del rugby.



Il progetto, sviluppato in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e le Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, e sostenuto dal Lions Club Potenza Duomo, si distingue per un approccio innovativo che integra attività sportive, laboratori psicosociali e discipline STEM, trasformando il campo da gioco in un vero e proprio laboratorio dinamico di apprendimento.



Allincontro hanno preso parte anche il Questore della Provincia di Potenza Raffaele Gargiulo, la Commissaria della Polizia di Stato Federica Petrillo, portavoce del Questore, e la presidente della Commissione regionale pari opportunità Vittoria Rotunno.



Nel suo intervento, il presidente Pittella, dopo aver salutato il Questore e aver ringraziato la comunità scolastica e la Polizia di Stato per la significativa iniziativa, ha sottolineato limportanza del fare rete tra istituzioni e mondo della scuola in un tempo caratterizzato da crescente individualismo. Quella di oggi la viviamo come una reciproca occasione di crescita, ha aggiunto rivolgendosi ai ragazzi. Lo sport - ha evidenziato - è un potente strumento educativo e sociale: il gioco di squadra non è soltanto competizione, ma anche confronto, crescita reciproca e costruzione di comunità. In questo quadro, ha rimarcato come esperienze come Onda Rosa contribuiscano concretamente allabbattimento degli stereotipi di genere, accompagnando ragazze e ragazzi verso un percorso reale di parità e pari opportunità. Nello sport come nella vita servono impegno, sacrificio, rispetto e conoscenza - ha aggiunto - perché senza sapere non può esserci né parità né crescita autentica.



Al centro del progetto resta il rugby, sport ovale che, come ha sottolineato la dirigente scolastica Tiziana Brindisi, offre loccasione di superare stereotipi di genere ancora radicati. Non solo forza fisica, ma anche strategia, logica, cooperazione, pensiero critico e rispetto dellavversario: elementi che fanno del rugby uno strumento educativo capace di mettere in discussione lidea che alcune discipline siano legate a un solo genere. Il progetto valorizza così il potenziale di ciascuno e ciascuna, promuovendo un approccio più inclusivo e consapevole alla formazione e allo sport.



Anche il Questore Raffaele Gargiulo ha evidenziato il valore delliniziativa, sottolineando come il linguaggio dello sport, e in particolare quello del rugby, consenta di affrontare anche temi delicati come la parità e il contrasto alla violenza di genere. Attraverso questa esperienza di importanti sinergie, ha spiegato, è stato possibile abbattere stereotipi e pregiudizi, dimostrando concretamente come il rugby non sia uno sport esclusivamente maschile, ma una disciplina aperta a tutti.



La presidente della Commissione regionale pari opportunità, Vittoria Rotunno, ha sottolineato il valore culturale e formativo del progetto, evidenziando come iniziative di questo tipo siano fondamentali per un reale cambiamento di mentalità. In particolare, ha richiamato lattenzione sulla necessità di superare lidea, ancora diffusa, che linvestimento su atlete donne possa avere minore ritorno in termini di visibilità o interesse, una logica che si fonda su pregiudizi culturali e stereotipi che vanno invece decostruiti attraverso un lavoro educativo costante.