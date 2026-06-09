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La voce della Politica
|Fp Cgil. Stabilizzazioni nelle Aziende del Servizio sanitario regionale, pubblicate le graduatorie ospedale San Carlo
9/06/2026
|La FP CGIL di Potenza esprime soddisfazione per la pubblicazione della delibera di approvazione delle graduatorie relative alle procedure di stabilizzazione presso l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo".
Lapprovazione delle graduatorie di stabilizzazione rappresenta un risultato fondamentale, fortemente rivendicato dalla nostra organizzazione sindacale, che dà finalmente riscontro concreto alle battaglie portate avanti nei mesi scorsi, recependo regole e criteri definiti nell'ultimo confronto svoltosi in Regione Basilicata, in attuazione della legge regionale sulle procedure di stabilizzazione nel servizio sanitario. Abbiamo fortemente sostenuto come FP CGIL lallargamento della platea al personale che, seppur già assunto a tempo indeterminato con ruoli e profili inferiori, abbia prestato servizio con un inquadramento differente al fine di evitare l'incomprensibile dispersione di competenze e professionalità consolidate.
LAzienda Sanitaria di Potenza aveva proceduto qualche settimana fa alla pubblicazione, mentre siamo ancora in attesa della pubblicazione, che sollecitiamo, delle graduatorie dellIrccs Crob.
La FP CGIL Potenza chiede alle Direzioni Generali di procedere, senza ulteriori indugi, alla firma dei contratti e all'effettiva immissione in servizio di tutto il personale coinvolto.
È prioritario accelerare le procedure per gli Operatori Socio-Sanitari (OSS) che per lAzienda Ospedaliera San Carlo hanno già completato le visite mediche. Parimenti, consideriamo necessaria limminente immissione in servizio dei 20 infermieri a tempo determinato: una boccata d'ossigeno indispensabile per i reparti in vista del periodo estivo, essenziale per garantire la continuità dei servizi e tutelare il sacrosanto diritto alle ferie del personale strutturato.
Anche per quanto concerne lAzienda sanitaria di Potenza, è indispensabile procedere celermente al completamento delle assunzioni previste sia nel piano dei fabbisogni che nel piano stralcio, immettendo in servizio gli ultimi Oss della precedente graduatoria di stabilizzazione e procedendo con le attuali graduatorie sia di stabilizzazione, pubblicate ormai da un mese, che concorsuali.
LIrccs Crob, da parte sua, deve accelerare sulla pubblicazione delle graduatorie di stabilizzazione e procedere ad assumere, non tralasciando le immissioni in ruolo non ancora completate, sia per uniformarsi alle altre aziende che per dare un riscontro concreto alla carenza di operatori soprattutto in alcuni servizi.
Tuttavia, come coerentemente sostenuto dalla FP CGIL in tutte le sedi di confronto regionale, le stabilizzazioni e i contratti a termine non esauriscono la vertenza sulla sanità lucana. Per salvare il servizio sanitario pubblico e bloccare la strisciante privatizzazione delle cure, serve un piano straordinario di assunzioni stabili, lo scorrimento immediato di tutte le graduatorie degli idonei ancora vigenti e una programmazione a lungo termine che ridoni dignità ai professionisti della salute e risposte efficienti ai cittadini.
La FP CGIL Potenza e Basilicata continuerà a vigilare nei reparti e nei tavoli istituzionali affinché le procedure si completino in tempi rapidi. La salute pubblica si difende investendo sul lavoro stabile e bloccando la precarietà.
Giuliana SCARANO
SEGRETERIA GENERALE
FP CGIL POTENZA
Donato SUMMA
Sandra GUGLIELMI
SEGRETARI FP CGIL POTENZA
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