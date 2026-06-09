La Confsal Basilicata, a seguito dei dati emersi dalla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani, ribadisce che il tema delloccupazione, pur centrale, non è lunico elemento su cui intervenire per invertire il trend negativo che riguarda la nostra regione. «Accanto al lavoro, sottolinea Gerardo de Grazia, è indispensabile un investimento serio e strutturale sulluniversità, sui centri di ricerca e sulle associazioni culturali, che rappresentano il vero motore di crescita sociale ed economica dei territori.» La Confsal evidenzia come la presenza e il rafforzamento dellofferta universitaria sul territorio, insieme allo sviluppo di poli culturali e formativi, possano contribuire in modo determinante a trattenere i giovani e ad attrarre nuove energie e competenze. «Non si può pensare di fermare lo spopolamento giovanile senza costruire contesti vivi, dinamici e stimolanti, prosegue de Grazia. Servono luoghi di aggregazione culturale, spazi di partecipazione, biblioteche moderne, centri culturali aperti e accessibili, capaci di generare comunità e opportunità di crescita personale oltre che professionale.» Secondo la Confsal Basilicata, la sfida è quella di trasformare la regione in un ecosistema attrattivo per i giovani, dove formazione, cultura e lavoro siano parte di una stessa strategia di sviluppo. «Solo così, conclude de Grazia, la Basilicata potrà smettere di essere terra di partenza e diventare terra di ritorno e di scelta consapevole.»