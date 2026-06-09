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La voce della Politica
|Confsal Basilicata : Serve un investimento strutturale ''
9/06/2026
|La Confsal Basilicata, a seguito dei dati emersi dalla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani, ribadisce che il tema delloccupazione, pur centrale, non è lunico elemento su cui intervenire per invertire il trend negativo che riguarda la nostra regione. «Accanto al lavoro, sottolinea Gerardo de Grazia, è indispensabile un investimento serio e strutturale sulluniversità, sui centri di ricerca e sulle associazioni culturali, che rappresentano il vero motore di crescita sociale ed economica dei territori.» La Confsal evidenzia come la presenza e il rafforzamento dellofferta universitaria sul territorio, insieme allo sviluppo di poli culturali e formativi, possano contribuire in modo determinante a trattenere i giovani e ad attrarre nuove energie e competenze. «Non si può pensare di fermare lo spopolamento giovanile senza costruire contesti vivi, dinamici e stimolanti, prosegue de Grazia. Servono luoghi di aggregazione culturale, spazi di partecipazione, biblioteche moderne, centri culturali aperti e accessibili, capaci di generare comunità e opportunità di crescita personale oltre che professionale.» Secondo la Confsal Basilicata, la sfida è quella di trasformare la regione in un ecosistema attrattivo per i giovani, dove formazione, cultura e lavoro siano parte di una stessa strategia di sviluppo. «Solo così, conclude de Grazia, la Basilicata potrà smettere di essere terra di partenza e diventare terra di ritorno e di scelta consapevole.»
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|La Voce della Politica
|9/06/2026 - Hub Senisese, la vertenza continua: le forze politiche rilanciano l'iniziativa
Si è svolta ieri sera a Senise una riunione delle forze politiche impegnate nella vertenza per il potenziamento della sanità territoriale e per il riconoscimento dellHUB sanitario a servizio dellarea del Sinni.
Allincontro hanno partecipato rappresentanti di Basilicat...-->continua
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|9/06/2026 - Confsal Basilicata : Serve un investimento strutturale ''
La Confsal Basilicata, a seguito dei dati emersi dalla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani, ribadisce che il tema delloccupazione, pur centrale, non è lunico elemento su cui intervenire per invertire il trend negativo che riguarda...-->continua
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|9/06/2026 - ''Punto nascita di Melfi: serve programmazione. Ostetriche sotto organico''
Mentre la Giunta regionale celebra i dati AGENAS sulle liste d'attesa come se fossero una patente complessiva di buona sanità, nelle corsie degli ospedali territoriali della Basilicata si consumano silenziose emergenze che nessun rapporto trimestrale certifica...-->continua
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|9/06/2026 - Cicala: 3,8 milioni per mettere in sicurezza le strade delle aree montane''
«Garantire collegamenti sicuri nelle aree montane significa tutelare le comunità, prevenire i fenomeni di dissesto e creare condizioni migliori per chi vive, lavora e produce nei nostri territori. La manutenzione della viabilità rappresenta un investimento sul...-->continua
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|9/06/2026 - AV, Lacorazza: dopo oltre 8 mesi risposte incomplete da Giunta
Risale al 18 settembre 2025 la prima interrogazione depositata dal sottoscritto sullAlta Velocità in Basilicata, con la quale si chiedevano chiarimenti su questioni che interessano direttamente diversi territori della nostra regione. Di fronte al mancato ris...-->continua
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|9/06/2026 - Osservatorio ambientale Val d'Agri, Aliandro: Non si cambi sede
"Sulla sede dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri non possono esserci ripensamenti né interpretazioni di comodo. La struttura deve avere la propria sede ufficiale ed operativa a Marsico Nuovo, così come previsto e voluto fin dalla sua istituzione".
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|8/06/2026 - Vertenza Callmat, Mega (Cgil Basilicata): Regione e Mimit rispettino gli impegni
Mega ha richiamato a responsabilità Regione Basilicata, Tim e Ministero affinché si tutelino i posti di lavoro e le professionalità maturate. "La vertenza CallMat - ha detto Mega - rappresenta uno dei casi più rilevanti di crisi occupazionale che hanno interes...-->continua
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