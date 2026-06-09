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La voce della Politica
|AV, Lacorazza: dopo oltre 8 mesi risposte incomplete da Giunta
9/06/2026
|Risale al 18 settembre 2025 la prima interrogazione depositata dal sottoscritto sullAlta Velocità in Basilicata, con la quale si chiedevano chiarimenti su questioni che interessano direttamente diversi territori della nostra regione. Di fronte al mancato riscontro nei termini previsti, il 22 dicembre 2025 ho dovuto inviare un formale sollecito. Solo con una nota datata 5 febbraio 2026, trasmessami però il 4 giugno scorso, è arrivata una risposta che risulta tuttavia parziale, poiché affronta soltanto uno dei quesiti posti. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:
Restano infatti ancora senza risposta due questioni rilevanti: le misure adottate per mitigare i disagi causati dai cantieri dellAlta Velocità nel lagonegrese e gli approfondimenti svolti sul progetto del deposito dei materiali di scavo in località Contrada Manca, nel comune di Cancellara, a servizio della tratta Battipaglia-Tarsia. Per queste ragioni mi sono visto costretto a sollecitare nuovamente, tramite il Presidente del Consiglio regionale, lassessore alle Infrastrutture, Reti Idriche, Trasporti e Protezione Civile, Pasquale Pepe, affinché fornisca una risposta completa, chiara e aggiornata.
Inoltre aggiunge Lacorazza - è stato chiesto di conoscere se vi siano aggiornamenti, rispetto a quanto esposto nella nota del 05/02/2026, riguardo alla redazione di un progetto di fattibilità relativo al collegamento Alta Velocità Polla Tito Potenza. Su infrastrutture strategiche come lAlta Velocità non possono esserci zone dombra: i territori interessati hanno il diritto di conoscere quali decisioni vengono assunte, quali sono le ricadute previste e quali misure si intendono adottare per affrontare le criticità che emergono durante la realizzazione delle opere.
Sempre in data odierna precisa Lacorazza - è stata inoltre inviata una nota allassessore Pepe, con la quale si chiede se, in attesa della discussione della mozione depositata il 16 settembre 2025 e delle audizioni in III Commissione, richieste il 20 marzo scorso, oltre che dello stesso Assessore alle Infrastrutture, anche del Presidente della Provincia di Potenza e dei Dirigenti ANAS competenti, vi siano stati sviluppi o iniziative in merito alla riclassificazione a Strada Statale della strada Isca-Pantanelle e se sia stato convocato apposito tavolo istituzionale come da nostra nota del 17 aprile 2026. Anche su questo tema conclude Lacorazza - è necessario garantire attenzione, trasparenza e un confronto costante con i territori e con le istituzioni coinvolte, affinché si possano individuare soluzioni adeguate alle esigenze delle numerose comunità interessate.
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archivio
|La Voce della Politica
|9/06/2026 - Hub Senisese, la vertenza continua: le forze politiche rilanciano l'iniziativa
Si è svolta ieri sera a Senise una riunione delle forze politiche impegnate nella vertenza per il potenziamento della sanità territoriale e per il riconoscimento dellHUB sanitario a servizio dellarea del Sinni.
Allincontro hanno partecipato rappresentanti di Basilicat...-->continua
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|9/06/2026 - Confsal Basilicata : Serve un investimento strutturale ''
La Confsal Basilicata, a seguito dei dati emersi dalla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani, ribadisce che il tema delloccupazione, pur centrale, non è lunico elemento su cui intervenire per invertire il trend negativo che riguarda...-->continua
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|9/06/2026 - ''Punto nascita di Melfi: serve programmazione. Ostetriche sotto organico''
Mentre la Giunta regionale celebra i dati AGENAS sulle liste d'attesa come se fossero una patente complessiva di buona sanità, nelle corsie degli ospedali territoriali della Basilicata si consumano silenziose emergenze che nessun rapporto trimestrale certifica...-->continua
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|9/06/2026 - Cicala: 3,8 milioni per mettere in sicurezza le strade delle aree montane''
«Garantire collegamenti sicuri nelle aree montane significa tutelare le comunità, prevenire i fenomeni di dissesto e creare condizioni migliori per chi vive, lavora e produce nei nostri territori. La manutenzione della viabilità rappresenta un investimento sul...-->continua
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|9/06/2026 - AV, Lacorazza: dopo oltre 8 mesi risposte incomplete da Giunta
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|9/06/2026 - Osservatorio ambientale Val d'Agri, Aliandro: Non si cambi sede
"Sulla sede dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri non possono esserci ripensamenti né interpretazioni di comodo. La struttura deve avere la propria sede ufficiale ed operativa a Marsico Nuovo, così come previsto e voluto fin dalla sua istituzione".
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|8/06/2026 - Vertenza Callmat, Mega (Cgil Basilicata): Regione e Mimit rispettino gli impegni
Mega ha richiamato a responsabilità Regione Basilicata, Tim e Ministero affinché si tutelino i posti di lavoro e le professionalità maturate. "La vertenza CallMat - ha detto Mega - rappresenta uno dei casi più rilevanti di crisi occupazionale che hanno interes...-->continua
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