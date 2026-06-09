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La voce della Politica
|Osservatorio ambientale Val d'Agri, Aliandro: Non si cambi sede
9/06/2026
|"Sulla sede dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri non possono esserci ripensamenti né interpretazioni di comodo. La struttura deve avere la propria sede ufficiale ed operativa a Marsico Nuovo, così come previsto e voluto fin dalla sua istituzione".
Lo dichiara il consigliere Regionale di FI, Gianuario Aliandro, che continua:
"La Regione Basilicata, il Dipartimento Ambiente e l'assessore Laura Mongiello hanno il dovere di rispettare gli impegni assunti e la volontà espressa dai territori. Marsico Nuovo non è una scelta casuale, ma rappresenta il luogo naturale in cui deve operare un organismo chiamato a monitorare e tutelare l'ambiente della Val d'Agri. Occorre inoltre tenere conto della posizione espressa dai sindaci del territorio e della stessa ENI, che hanno sempre riconosciuto in Marsico Nuovo la sede più idonea per garantire vicinanza al territorio, efficienza operativa e un rapporto diretto con le comunità locali. Ogni ipotesi di spostamento verso Potenza sarebbe incomprensibile e rischierebbe di svuotare di significato il legame tra l'Osservatorio e il territorio che esso è chiamato a servire".
"Per questo - conclude Aliandro - chiedo alla Regione Basilicata, al Dipartimento Ambiente e all'Assessore Mongiello di assumere una posizione chiara e definitiva, confermando Marsico Nuovo quale sede ufficiale ed operativa dell'Osservatorio Ambientale e garantendo il pieno rispetto degli accordi e delle aspettative delle comunità locali. I cittadini della Val d'Agri hanno diritto a certezze, trasparenza e rispetto degli impegni assunti. Su questo tema non servono rinvii: è il momento di dare una risposta chiara e definitiva al territorio."
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|La Voce della Politica
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