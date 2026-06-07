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La voce della Politica
|Potenza, FP CGIL: nel PIAO 2026/2028 4 stabilizzazioni e 4 assunzioni nella PL
7/06/2026
|Nelle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028 del Comune di Potenza sono state inserite le misure richieste dalla FP CGIL per il contrasto al precariato e il potenziamento degli organici. Il documento prevede, tra laltro, la stabilizzazione di 4 unità di personale e l'assunzione a tempo determinato di altre 4 unità nel corpo di Polizia Locale, da attuarsi tramite lo scorrimento delle graduatorie vigenti.
L'inserimento di queste misure nel PIAO risponde alle richieste che abbiamo avanzato ", dichiara la segretaria generale della FP CGIL Potenza, Giuliana Scarano.
Le stabilizzazioni e i nuovi ingressi a tempo determinato nella Polizia Locale rappresentano un primo intervento per far fronte alla forte carenza di personale che grava sulla macchina comunale e sui carichi di lavoro dei dipendenti.
Consideriamo questo avanzamento un risultato importante per la tutela del lavoro e per garantire risposte immediate sul territorio, in continuità con il percorso che ha già riguardato il personale dei servizi sociali.
L'atto programmatorio è un passaggio formale, ma ora è necessario dare immediata attuazione alle procedure assunzionali.
La FP CGIL manterrà alta l'attenzione affinché si proceda rapidamente con la firma dei contratti e si continui a lavorare per il potenziamento strutturale di tutti i settori dell'ente.
Continueremo a confrontarci con l'amministrazione comunale affinché si prosegua con decisione per il potenziamento complessivo di tutti i settori strategici del Comune di Potenza.
Senza personale adeguato, qualificato e motivato, non ci sono servizi, non cè coesione territoriale perché il rischio concreto è quello di un deterioramento dei servizi pubblici e di un allontanamento delle istituzioni dai cittadini. Investire nel personale degli enti locali non è una spesa, ma una condizione essenziale per la tenuta sociale ed economica del nostro territorio.
La SEGRETARIA GENERALE
Giuliana Pia Scarano
IL SEGRETARIO AZIENDALE
Carmine Summa
LA RSU FP CGIL
Carmine Lucia
Titti Masullo
Luana Zirpoli
Michele Monserrati
Pierluigi Aiello
Franco DAndrea
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|La Voce della Politica
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