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La voce della Politica
|Cifarelli: ''Investire sul capitale umano per il futuro della Basilicata''
7/06/2026
|I dati recentemente emersi sulla povertà educativa in Basilicata ci impongono una riflessione profonda e, soprattutto, unazione immediata. Sapere che oltre la metà dei nostri minori sotto i 17 anni vive in aree prive di infrastrutture culturali e che il 45% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni non ha accesso a spazi formativi e ricreativi adeguati è un campanello d'allarme che nessuna istituzione può ignorare.
La povertà educativa non è solo la privazione di un diritto fondamentale per i nostri ragazzi; è la radice dello spopolamento delle aree interne e della rinuncia al futuro della nostra terra. Se non offriamo ai giovani lucani spazi di crescita, stimoli cognitivi e opportunità relazionali innanzitutto nei loro comuni d'origine, li condanniamo a immaginare il proprio futuro altrove.
In qualità di Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione, avverto pienamente la responsabilità di tradurre questa emergenza sociale in precise scelte di investimento economico.
Le risorse finanziarie non sono semplici numeri, ma lo strumento politico principale per cambiare la realtà. Non possiamo più limitarci a una gestione passiva della spesa. Per invertire questa rotta occorrerebbe valorizzare al massimo la nuova programmazione dei fondi europei FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus). Questo strumento finanziario, per sua natura orientato all'inclusione sociale, all'istruzione e al contrasto delle disuguaglianze, rappresenta la leva strategica fondamentale per finanziare tre linee d'azione prioritarie: i Patti Educativi di Comunità per sostenere economicamente le scuole e il terzo settore, permettendo l'apertura pomeridiana degli istituti con progetti formativi gratuiti in ambito digitale, artistico e musicale; dote cultura e borse di studio per l'inclusione tramite lattivazione di bandi specifici per distribuire voucher e contributi diretti alle famiglie svantaggiate, abbattendo le barriere economiche nell'accesso ad attività culturali e sportive; il potenziamento dei servizi di supporto psicologico e orientamento attraverso il finanziamento di sportelli di ascolto e percorsi di orientamento negli istituti scolastici, contrastando la dispersione e il disagio relazionale dei ragazzi.
La programmazione economica della Basilicata deve rimettere al centro la persona. Ogni euro europeo che riusciamo a intercettare e spendere per la cultura, la scuola e il benessere dei nostri giovani è un euro sottratto alla marginalità di domani e un mattone per ricostruire il tessuto sociale della nostra regione.
Invito la Giunta regionale, i colleghi Consiglieri, le amministrazioni locali, il mondo della scuola e le associazioni del terzo settore a fare rete. Il futuro della Basilicata si decide partendo dai diritti dei nostri ragazzi.
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|La Voce della Politica
|7/06/2026 - SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL Basilicata: avviato il percorso per una piattaforma unitaria su sanità
Si è svolta a Potenza, nella sede regionale della FNP CISL Basilicata, la riunione delle segreterie regionali allargate di SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL Basilicata.
Al centro dellincontro la condizione delle persone anziane e dei pensionati lucani, in un contesto r...-->continua
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|7/06/2026 - Potenza, FP CGIL: nel PIAO 2026/2028 4 stabilizzazioni e 4 assunzioni nella PL
Nelle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028 del Comune di Potenza sono state inserite le misure richieste dalla FP CGIL per il contrasto al precariato e il potenziamento degli organici. Il documento prevede, tra laltro,...-->continua
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|7/06/2026 - Cifarelli: ''Investire sul capitale umano per il futuro della Basilicata''
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|7/06/2026 - Italia Viva. Complanare Sp3 di Montescaglioso: finalmente concluso l'iter. Un risultato importante per il territorio
Le opere pubbliche hanno bisogno di chi le realizza, ma anche di chi le immagina, le sostiene e le difende nel tempo: per questo il nostro ringraziamento va anche a Luca Braia che, insieme a Italia Viva e al gruppo dirigente di Montescaglioso, ha condiviso e s...-->continua
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|7/06/2026 - Parità generativa, Polese sottoscrive il Manifesto esito della winter organizzato a marzo dalla CRPO
Il consigliere regionale e capogruppo di Orgoglio Lucano e Italia Viva, Mario Polese, ha partecipato venerdì al confronto dedicato al Manifesto della Parità Generativa, promosso dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata nellambito del F...-->continua
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|6/06/2026 - Bolognetti: quale sanità ci aspetta? È ancora vivo lart. 32 della Costituzione?
Ad alcuni di coloro che negli ultimi 25 anni, per assecondare rendite e profitti, hanno affondato il Servizio Sanitario Nazionale potrà sembrare incredibile, ma cè, o sarebbe meglio dire cera, tra gli articoli della nostra Costituzione anche quellarticolo 3...-->continua
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|6/06/2026 - UGL, vertenza CallMat Matera: basta speculazioni e accuse infondate,
La vertenza CallMat rappresenta oggi una delle crisi occupazionali più complesse e delicate della Basilicata. Parliamo del futuro di centinaia di lavoratrici e lavoratori e delle loro famiglie, non di una passerella politica o di un terreno di scontro utile a ...-->continua
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