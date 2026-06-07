Le opere pubbliche hanno bisogno di chi le realizza, ma anche di chi le immagina, le sostiene e le difende nel tempo: per questo il nostro ringraziamento va anche a Luca Braia che, insieme a Italia Viva e al gruppo dirigente di Montescaglioso, ha condiviso e sostenuto dal 2022 una battaglia che oggi vede finalmente il suo compimento.

Accogliamo con soddisfazione la notizia della sottoscrizione dell'Atto Negoziale tra la Regione Basilicata e la Provincia di Matera che rende definitivamente operativo il programma degli interventi sulla viabilità provinciale finanziato con risorse FSC 2021-2027, all'interno del quale è ricompresa anche la realizzazione della complanare a servizio dell'area industriale di Montescaglioso lungo la SP3.

Si tratta di un passaggio fondamentale che consente di chiudere un lungo iter amministrativo e politico, atteso da anni da imprenditori, lavoratori e cittadini, e di avviare finalmente un'infrastruttura strategica per la sicurezza stradale e per lo sviluppo produttivo del nostro territorio.

A nome di Italia Viva desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, al Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe e al Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, che hanno contribuito, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, a rendere possibile il completamento di un iter atteso da anni. Il loro impegno ha consentito di trasformare una legittima aspettativa del territorio in una concreta opportunità di sviluppo per Montescaglioso e per l'intero Materano.

Questo risultato, tuttavia, non nasce per caso. È il frutto di un lavoro avviato negli anni scorsi, quando Italia Viva, attraverso l'impegno dell'allora Consigliere regionale Luca Braia, del sottoscritto e dell'intero gruppo dirigente di Italia Viva Montescaglioso, ha posto con determinazione all'attenzione delle istituzioni regionali e provinciali la necessità di garantire un accesso sicuro e funzionale all'area industriale di Contrada Tre Confini. Un'azione politica e istituzionale costante che ha visto il coinvolgimento degli imprenditori locali e la costruzione di una proposta concreta, poi recepita nella programmazione delle risorse destinate alla viabilità provinciale.

Oggi non rivendichiamo meriti esclusivi. Riteniamo però che, accanto al doveroso riconoscimento di chi ha concluso positivamente il percorso amministrativo, debba essere riconosciuto anche il contributo di chi, negli anni precedenti, ha sollevato il problema, avanzato proposte e mantenuto viva l'attenzione delle istituzioni su un'opera considerata strategica per il futuro della città.

La memoria istituzionale dovrebbe sempre accompagnare il dibattito pubblico. Del resto, la stessa storia amministrativa di Montescaglioso insegna come risultati importanti siano spesso il frutto della collaborazione tra persone e livelli istituzionali diversi. Basti ricordare che, all'indomani dell'elezione a sindaco di Vincenzo Zito nel suo primo mandato, circa dieci anni fa, fu una deliberazione proposta dall'allora Assessore regionale Luca Braia a consentire il mantenimento di un finanziamento superiore a due milioni di euro destinato alla scuola media cittadina, evitando che quelle risorse andassero perdute. Lo stesso sindaco Zito ebbe modo di riconoscere pubblicamente nel corso del comizio di ringraziamento successivo all'elezione.

Richiamare oggi quell'episodio non significa guardare al passato, ma ricordare che la correttezza istituzionale impone di riconoscere il contributo di tutti, anche quando appartengono a stagioni politiche diverse. La gratitudine e il riconoscimento dei meriti altrui non diminuiscono il valore del lavoro svolto da chi governa oggi. Al contrario, rafforzano il senso delle istituzioni e restituiscono ai cittadini una politica capace di costruire anziché dividere.

Continueremo a seguire con attenzione le prossime fasi, dalla progettazione esecutiva all'apertura dei cantieri, affinché le risorse stanziate si traducano rapidamente in opere realizzate e in benefici concreti per il tessuto produttivo e per l'intera comunità montese.



Nicola Scocuzza

Presidente Provinciale Matera

Italia Viva