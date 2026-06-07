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La voce della Politica
|Parità generativa, Polese sottoscrive il Manifesto esito della winter organizzato a marzo dalla CRPO
7/06/2026
| Il consigliere regionale e capogruppo di Orgoglio Lucano e Italia Viva, Mario Polese, ha partecipato venerdì al confronto dedicato al Manifesto della Parità Generativa, promosso dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata nellambito del Festival delle Opportunità, sottoscrivendo il documento programmatico che richiama istituzioni, associazioni e cittadini a un impegno concreto per una società più inclusiva, equa e partecipativa. Nel corso delliniziativa, che ha visto la presenza della presidente della CRPO Vittoria Rotunno, delle Commissarie, delle docenti della Winter school e degli Ambassador del Festival, Polese ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli organizzatori e da tutti coloro che contribuiscono alla crescita del Festival delle Opportunità, riconoscendone il valore come spazio di dialogo tra istituzioni, giovani generazioni, associazionismo, scuola e università.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto alleditore Antonio Candela, ideatore e promotore della manifestazione, che con il Festival delle Opportunità continua a offrire alla città di Potenza e alla Basilicata un luogo di confronto qualificato sui temi dellinclusione, della partecipazione e dello sviluppo sociale. Un riconoscimento è stato inoltre espresso nei confronti dei partner istituzionali, degli sponsor e di tutte le realtà che sostengono e rendono possibile lorganizzazione del Festival, contribuendo a costruire un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per il confronto sulle opportunità, sui diritti e sulla crescita delle comunità. Parole di riconoscenza anche per il prefetto di Potenza Michele Campanaro, per la costante e autorevole attenzione riservata ai temi della cittadinanza attiva e della crescita civile delle comunità.
La sottoscrizione del Manifesto rappresenta, per Polese, un atto di responsabilità politica e civile che richiama tutti a trasformare i principi in azioni concrete. Celebrare gli ottantanni del voto alle donne ha dichiarato Polese significa ricordare uno dei momenti fondativi della nostra democrazia. Il 2 giugno 1946 non fu soltanto la conquista del suffragio universale, ma lingresso pieno delle donne nella storia repubblicana come protagoniste delle scelte collettive. Da quel momento la Repubblica si è costruita anche grazie al loro contributo. Nel condividere le ragioni della propria adesione al Manifesto, Polese ha richiamato il ruolo delle ventuno Madri Costituenti, sottolineando come il loro lavoro abbia lasciato uneredità ancora oggi attuale, a partire dallarticolo 3 della Costituzione, che affida alle istituzioni il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano leffettiva uguaglianza dei cittadini. Quella lezione ha aggiunto ci impone di guardare con onestà alle sfide ancora aperte. Persistono divari salariali, difficoltà nellaccesso ai ruoli decisionali, squilibri nella conciliazione tra vita e lavoro e, soprattutto, la drammatica piaga della violenza di genere. La partecipazione femminile non è una questione di parte, ma il parametro attraverso cui si misura la qualità della nostra democrazia.
Polese ha inoltre evidenziato il valore politico e culturale del Manifesto della Parità Generativa, soffermandosi in particolare sui principi che promuovono una leadership capace di creare opportunità, il riconoscimento della cura come responsabilità condivisa, il contrasto agli stereotipi, la valorizzazione delle differenze e la necessità di educare alla parità fin dallinfanzia. In Basilicata ha ricordato abbiamo dato un segnale importante con lapprovazione unanime della legge regionale a tutela dellautonomia abitativa delle donne che escono da percorsi di violenza e dei nuclei monogenitoriali vulnerabili. Un provvedimento nato anche grazie al lavoro della Commissione regionale Pari Opportunità. Ma sappiamo bene che le leggi, da sole, non bastano. Occorre una trasformazione culturale profonda, capace di valorizzare merito, competenze e talenti, senza discriminazioni e senza pregiudizi.
Per il capogruppo di Orgoglio Lucano e Italia Viva, il concetto di parità generativa contenuto nel Manifesto rappresenta una sfida che riguarda lintera comunità: Significa costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco, riconoscere il valore delle differenze, contrastare ogni forma di esclusione e creare le condizioni affinché donne e uomini possano contribuire pienamente alla crescita della società. È una visione che parla anche alla Basilicata, una terra che ha bisogno di trattenere energie, competenze e giovani generazioni, garantendo a tutti pari opportunità di realizzazione. In un tempo segnato da divisioni e contrapposizioni ha concluso Polese il messaggio più attuale che ci arriva dalle Madri Costituenti è la capacità di costruire sintesi nellinteresse generale. Essere allaltezza della loro eredità significa trasformare la memoria in diritti, opportunità e rappresentanza. Il futuro della nostra democrazia passa inevitabilmente da una società che riconosca pienamente il ruolo delle donne come protagoniste del proprio presente e del proprio domani.
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Avv. Mario Polese
Capogruppo Ol-IV Consiglio Regionale della Basilicata
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