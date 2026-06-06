La Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata ha partecipato alla Giornata dellArte Studentesca, al Parco di Montereale a Potenza. È un appuntamento che coinvolge gli studenti lucani con focus dedicato su creatività, cultura e partecipazione giovanile.



Per loccasione, il Dipartimento è stato presente con uno spazio dedicato ai progetti CReMSS  Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale  e LUDICA, iniziative attraverso le quali la Regione Basilicata promuove la cultura della sicurezza stradale, la prevenzione dei comportamenti a rischio e la diffusione di stili di vita responsabili tra le nuove generazioni.



Nel corso della manifestazione, studenti e visitatori hanno potuto conoscere le attività sviluppate nellambito dei due progetti, confrontarsi con gli operatori coinvolti e approfondire le azioni messe in campo dalla Regione per rafforzare la sicurezza sulle strade, favorire una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla guida e incentivare comportamenti corretti e responsabili.



"Partecipare a momenti di aggregazione e confronto come la Giornata dellArte Studentesca significa avvicinare le istituzioni ai giovani nei luoghi in cui vivono, studiano e costruiscono relazioni. Attraverso i progetti CReMSS e LUDICA continuiamo a investire nella prevenzione e nella diffusione della cultura della sicurezza stradale, perché educazione, consapevolezza e responsabilità rappresentano strumenti fondamentali per ridurre i rischi e promuovere una mobilità sempre più sicura e sostenibile", ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.



La partecipazione allevento ha rappresentato unimportante occasione di dialogo con il mondo studentesco, confermando limpegno della Regione Basilicata nel promuovere percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alle nuove generazioni, nella convinzione che la diffusione di una solida cultura della prevenzione costituisca un elemento essenziale per la crescita civile e sociale delle comunità.









