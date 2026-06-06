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Basilicata. Latronico: assistenti sociali collante con il territorio

6/06/2026

Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato a Policoro alla giornata formativa promossa dall'Ordine regionale degli assistenti sociali della Basilicata che conta 526 iscritti. L'iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata mondiale del servizio sociale 2026 sul tema Harambee: co-costruire speranza e armonia.



«L'assessorato alla Sanità e l'Ordine degli assistenti sociali  ha dichiarato l'assessore Cosimo Latronico  collaborano attivamente su progetti come il bando vulnerabilità e l'avviso 4 GOL per dare risposte concrete alle fasce fragili. Questa sinergia ci permette di promuovere l'innovazione sociale con enti locali, terzo settore e università, e a breve sarà attivata anche una rilevazione dei bisogni sociali emergenti per intercettare tempestivamente le criticità territoriali».



«Seguiamo con attenzione lattività dellente  ha aggiunto Latronico  guidato dal nuovo Consiglio presieduto dalla dott.ssa Marilene Ambroselli. Attività che include la formazione continua, la promozione del ruolo dell'assistente sociale nei processi di cambiamento di singoli, gruppi e comunità, e la ricerca scientifica sull'affidamento familiare. È fondamentale anche il contributo che i professionisti lucani offrono all'interno dei tavoli del Consiglio Nazionale su temi delicati come la supervisione professionale, la salute, la disabilità e la tutela dei minori».



«Il principio di Harambee, inteso come lavoro comune per la comunità  ha concluso lassessore  rispecchia pienamente la visione regionale della sanità e del sociale in Basilicata. Con l'attuazione della riforma della medicina territoriale e gli investimenti Pnrr per le Case di Comunità, la figura dell'assistente sociale rappresenta il collante necessario per assicurare una macchina dei servizi efficiente, efficace e costantemente vicina ai cittadini».



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