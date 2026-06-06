A Policoro torna alta la tensione sullospedale Giovanni Paolo II, dove il Comitato cittadino segnala nuovi disagi legati al rinvio delle sedute operatorie programmate. Secondo quanto denunciato, la sospensione degli interventi chirurgici sarebbe dovuta alla carenza di anestesisti, una situazione che starebbe creando difficoltà non solo ai pazienti lucani ma anche a quelli provenienti dallarea ionico-cosentina. Diversi cittadini, riferisce il comitato, sarebbero stati contattati dai reparti e invitati a rivolgersi ad altre strutture per poter essere operati.



Il comitato parla di una situazione grave e paradossale, soprattutto in vista dellaumento della popolazione durante la stagione estiva, e annuncia iniziative di protesta, tra cui una raccolta firme e una petizione indirizzata al Ministero della Salute.



Di diverso avviso lAzienda Sanitaria Locale di Matera, che interviene per chiarire il quadro e respingere lallarme. LASM spiega che la riduzione dellorganico è legata al pensionamento di quattro anestesisti e a una carenza nazionale di specialisti. Lazienda sottolinea di aver già avviato diverse procedure di reclutamento e che sono in corso ulteriori misure previste dal piano assunzionale 2026, che prevede linserimento di sette nuovi anestesisti.



Secondo la direzione sanitaria, le sedute operatorie del mese di giugno sono programmate e vengono comunque garantite urgenze ed emergenze. LASM ribadisce infine limpegno a rafforzare gli organici e a garantire la continuità dei servizi, invitando a una corretta informazione per evitare allarmismi.