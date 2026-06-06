-->
|
La voce della Politica
|Policoro, allarme del comitato sullospedale: ASM rassicura
6/06/2026
|A Policoro torna alta la tensione sullospedale Giovanni Paolo II, dove il Comitato cittadino segnala nuovi disagi legati al rinvio delle sedute operatorie programmate. Secondo quanto denunciato, la sospensione degli interventi chirurgici sarebbe dovuta alla carenza di anestesisti, una situazione che starebbe creando difficoltà non solo ai pazienti lucani ma anche a quelli provenienti dallarea ionico-cosentina. Diversi cittadini, riferisce il comitato, sarebbero stati contattati dai reparti e invitati a rivolgersi ad altre strutture per poter essere operati.
Il comitato parla di una situazione grave e paradossale, soprattutto in vista dellaumento della popolazione durante la stagione estiva, e annuncia iniziative di protesta, tra cui una raccolta firme e una petizione indirizzata al Ministero della Salute.
Di diverso avviso lAzienda Sanitaria Locale di Matera, che interviene per chiarire il quadro e respingere lallarme. LASM spiega che la riduzione dellorganico è legata al pensionamento di quattro anestesisti e a una carenza nazionale di specialisti. Lazienda sottolinea di aver già avviato diverse procedure di reclutamento e che sono in corso ulteriori misure previste dal piano assunzionale 2026, che prevede linserimento di sette nuovi anestesisti.
Secondo la direzione sanitaria, le sedute operatorie del mese di giugno sono programmate e vengono comunque garantite urgenze ed emergenze. LASM ribadisce infine limpegno a rafforzare gli organici e a garantire la continuità dei servizi, invitando a una corretta informazione per evitare allarmismi.
|
archivio
|La Voce della Politica
|6/06/2026 - Policoro, allarme del comitato sullospedale: ASM rassicura
A Policoro torna alta la tensione sullospedale Giovanni Paolo II, dove il Comitato cittadino segnala nuovi disagi legati al rinvio delle sedute operatorie programmate. Secondo quanto denunciato, la sospensione degli interventi chirurgici sarebbe dovuta alla carenza di ane...-->continua
|
|
|6/06/2026 - Cupparo: quasi 1,5 milioni di euro per il progetto Prison Farm
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, con la D.G.R. n. 315 del 28 maggio 2026, la Scheda attuativa e lo schema di Convenzione tra la Regione Basilicata e lAgenzia Regionale A.R.L.A.B. per la realizzazione delle attività previste dal progetto Pri...-->continua
|
|
|6/06/2026 - Festa dell'Arma dei Carabinieri, UGL Matera: "Legalità, sicurezza e tutela del lavoro sono i pilastri dello sviluppo''
L'UGL Matera, su gradito invito del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Matera, Colonnello Giovanni Russo, ha partecipato alla solenne cerimonia del 212° Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, svoltasi nella suggestiva cornice di Piazza...-->continua
|
|
|6/06/2026 - Sanità lucana Fials Basilicata chiede assunzioni immediate di Oss e scorrimento delle graduatorie
Il Segretario Regionale Fials Basilicata Giovanni Sciannarella, il Segretario Fials Potenza Costanzo Giuseppe e il Segretario Fials Matera Marco Bigherati lanciano un nuovo e forte allarme sulla gravissima carenza di Operatori Socio Sanitari nelle Aziende San...-->continua
|
|
|5/06/2026 - Assostampa Puglia e Basilicata: su Telenorba pronti a mobilitazione
Le Associazioni della Stampa di Puglia e Basilicata seguono con attenzione, insieme con la Fnsi e al fianco del comitato di redazione, le trattative che potrebbero portare al passaggio di proprietà di Telenorba. Più che gli aspetti di natura finanziaria e imm...-->continua
|
|
|5/06/2026 - Nomina di Osanna, Bardi: scelta di altissimo livello
L'archeologo lucano a Capo del Dipartimento per le attività culturali (Diac) del Ministero della Cultura. Il presidente: "Siamo certi che la sua competenza, il suo rigore scientifico e la sua visione strategica saranno centrali per governare un dipartimento ch...-->continua
|
|
|5/06/2026 - Assessore Cupparo su vertenza Callmat
Dichiarazione Assessore Sviluppo Economico Francesco Cupparo
Leggo con stupore le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle sulla vertenza CallMat. Comprendo la necessità dellopposizione di svolgere il proprio ruolo, ma quando si parla del futuro di oltre 320 ...-->continua
|
|