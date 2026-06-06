L'UGL Matera, su gradito invito del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Matera, Colonnello Giovanni Russo, ha partecipato alla solenne cerimonia del 212° Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, svoltasi nella suggestiva cornice di Piazza San Pietro Caveoso a Matera.



A rappresentare l'Organizzazione sindacale è stato il Segretario Provinciale dell'UGL Matera, Pino Giordano, che ha espresso profonda riconoscenza e gratitudine nei confronti delle donne e degli uomini dell'Arma per il prezioso servizio svolto quotidianamente a tutela della legalità, della sicurezza e della coesione sociale.



"Come organizzazione sindacale sentiamo il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento ai Carabinieri che, nel 212° anniversario della Fondazione dell'Arma, celebrano una storia straordinaria al servizio dell'Italia. Dal Risorgimento alla Repubblica, dagli anni del terrorismo al contrasto della criminalità organizzata, fino alle missioni internazionali di pace, l'Arma ha rappresentato e continua a rappresentare un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini. Un'istituzione dalle radici profonde e dallo sguardo moderno, che ha sempre dimostrato una straordinaria vocazione al servizio e al sacrificio per il bene comune", ha dichiarato Giordano.



Il Segretario Provinciale ha inoltre rivolto i propri auguri al Colonnello Giovanni Russo, a nome dell'UGL Matera e del Segretario Generale dell'UGL, Paolo Capone, estendendo il ringraziamento a tutti gli Ufficiali, Sottufficiali, Appuntati, Carabinieri in servizio e in congedo che quotidianamente operano al servizio della collettività.



Secondo l'UGL Matera, il lavoro svolto dal Comando Provinciale guidato dal Colonnello Russo rappresenta un presidio essenziale per il futuro della provincia.



"Non esiste sviluppo senza sicurezza, non esiste occupazione senza legalità e non esistono investimenti duraturi senza una presenza autorevole dello Stato sul territorio. Il lavoro dei Carabinieri contribuisce concretamente a creare le condizioni necessarie per la crescita economica, produttiva e occupazionale dell'intero territorio materano."



Particolare apprezzamento è stato espresso nei confronti della Compagnia Carabinieri di Policoro e del suo Comandante, Maggiore Roberto Rampino, per il costante e qualificato lavoro svolto nel Metapontino, area strategica per l'economia agricola e per la tutela dei diritti dei lavoratori.



"Il lavoro della Compagnia di Policoro rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il controllo del territorio, il contrasto ai fenomeni criminali e la tutela della legalità. L'UGL Matera ha sempre posto al centro della propria azione la difesa dei lavoratori, della loro dignità e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro."



L'Organizzazione sindacale ha inoltre evidenziato come le attività investigative condotte dall'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con la magistratura, abbiano contribuito a far emergere gravi fenomeni di sfruttamento della manodopera e caporalato nel Metapontino, a seguito della tragedia del 4 ottobre 2025 sulla Fondovalle dell'Agri, nella quale persero la vita quattro braccianti agricoli. Le indagini successive hanno delineato un più ampio quadro di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita della manodopera, caratterizzato da condizioni di lavoro e di vita incompatibili con la dignità della persona. A tali elementi si collega anche la successiva evoluzione delle indagini che ha interessato ulteriori gravi fatti emersi sul territorio nazionale, tra cui la tragica vicenda di Amendolara, dove quattro braccianti agricoli hanno perso la vita in circostanze drammatiche mentre erano impiegati nel medesimo circuito lavorativo, episodi che stanno ulteriormente rafforzando lattenzione investigativa sul fenomeno dello sfruttamento nei campi agricoli metapontini e dellintero Sud Italia.



"Per l'UGL Matera la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro rappresenta una priorità assoluta. Il ricordo delle vittime di queste tragedie deve continuare a interpellare le istituzioni e la società civile. Sicurezza, legalità e tutela del lavoro devono procedere insieme. Non può esserci sviluppo dove esiste sfruttamento, né futuro senza dignità del lavoro", ha sottolineato Giordano.



L'UGL Matera ha inoltre espresso apprezzamento per il costante impegno dell'Arma nel contrasto alla criminalità diffusa, allo spaccio di sostanze stupefacenti e a tutte le forme di illegalità che minano la coesione sociale e lo sviluppo dei territori.



"La presenza dello Stato, attraverso l'azione quotidiana dei Carabinieri, rappresenta una garanzia fondamentale non solo di sicurezza, ma anche di giustizia sociale e tutela dei diritti dei lavoratori. L'Arma dei Carabinieri non è soltanto una istituzione dello Stato, ma un presidio di legalità e un punto di riferimento per le comunità. La Festa dell'Arma è il riconoscimento di una storia fatta di dedizione, coraggio, sacrificio e servizio. A tutte le donne e gli uomini dell'Arma va la gratitudine dell'UGL Matera per il contributo quotidiano che offrono alla difesa della legalità, della sicurezza e dei diritti dei cittadini e dei lavoratori. Perché non può esserci vero sviluppo senza lavoro regolare, non può esserci lavoro senza sicurezza e non può esserci futuro senza legalità", conclude Giordano.