-->
|
La voce della Politica
|Assostampa Puglia e Basilicata: su Telenorba pronti a mobilitazione
5/06/2026
| Le Associazioni della Stampa di Puglia e Basilicata seguono con attenzione, insieme con la Fnsi e al fianco del comitato di redazione, le trattative che potrebbero portare al passaggio di proprietà di Telenorba. Più che gli aspetti di natura finanziaria e immobiliare, al sindacato dei giornalisti sta a cuore il futuro e della redazione, in tutte le sue articolazioni territoriali, il cui impegno e la cui professionalità rappresentano da cinquant'anni un modello di informazione al servizio del territorio e un punto di riferimento per i cittadini di Puglia, Basilicata e, più in generale, del Mezzogiorno. Il passaggio di proprietà dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto di lavoro Aeranti Corallo-Fnsi, a tutela dei diritti acquisiti dei giornalisti e della loro autonomia professionale. Per questa ragione, le Associazioni della Stampa di Puglia e Basilicata auspicano che i passaggi si compiano nella massima trasparenza, con la salvaguardia delle corrette relazioni industriali. La cessione di Telenorba è un passaggio epocale che impone a chi subentrerà un approccio rispettoso della storia del Gruppo e delle storie professionali di chi ogni giorno, con il proprio lavoro, contribuisce ad arricchire l'informazione sul territorio. Non saranno tollerati approcci padronali e atteggiamenti irrispettosi come quelli che, quattro anni fa, portarono all'interruzione per sette mesi delle pubblicazioni della Gazzetta del Mezzogiorno, una pagina dolorosa per tutta l'informazione italiana. Il sindacato dei giornalisti, insieme con il cdr di Telenorba, è pronto a confrontarsi senza pregiudiziali perché, partendo dall'ineludibile riconoscimento dei diritti acquisti e dell'autonomia della redazione, sia garantito un piano di crescita e di sviluppo. Eventuali e non auspicabili fughe in avanti saranno contrastate in ogni sede.
IL PRESIDENTE DELL ASSOSTAMPA PUGLIA IL PRESIDENTE DELLASSOSTAMPA BASILICATA
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/06/2026 - Assostampa Puglia e Basilicata: su Telenorba pronti a mobilitazione
Le Associazioni della Stampa di Puglia e Basilicata seguono con attenzione, insieme con la Fnsi e al fianco del comitato di redazione, le trattative che potrebbero portare al passaggio di proprietà di Telenorba. Più che gli aspetti di natura finanziaria e immobiliare, al si...-->continua
|
|
|5/06/2026 - Nomina di Osanna, Bardi: scelta di altissimo livello
L'archeologo lucano a Capo del Dipartimento per le attività culturali (Diac) del Ministero della Cultura. Il presidente: "Siamo certi che la sua competenza, il suo rigore scientifico e la sua visione strategica saranno centrali per governare un dipartimento ch...-->continua
|
|
|5/06/2026 - Assessore Cupparo su vertenza Callmat
Dichiarazione Assessore Sviluppo Economico Francesco Cupparo
Leggo con stupore le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle sulla vertenza CallMat. Comprendo la necessità dellopposizione di svolgere il proprio ruolo, ma quando si parla del futuro di oltre 320 ...-->continua
|
|
|5/06/2026 - Morte braccianti, Latronico: dolore e vicinanza
Di fronte alla morte dei quattro braccianti trovati senza vita ad Amendolara il primo sentimento è quello del dolore e della vicinanza alle famiglie delle vittime. È una tragedia che colpisce tutti e che impone rispetto per il lavoro che la magistratura sta s...-->continua
|
|
|4/06/2026 - Risonanza Magnetica 3 Tesla Crob, Galella: investimento strategico
"Linaugurazione della nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla allIrccs Crob di Rionero in Vulture dimostra, nei fatti, il grande sforzo che il Governo regionale, nel caso di specie il presidente Bardi e l'assessore Latronico, sta mettendo in campo per la sanità lu...-->continua
|
|
|4/06/2026 - Il cordoglio del Sindaco Nicoletti per la scomparsa del giornalista Franco Di Pierro
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Di Pierro, figura storica del giornalismo materano e punto di riferimento per intere generazioni di operatori dellinformazione.
Per oltre quattro decenni Di ...-->continua
|
|
|4/06/2026 - M5S Basilicata. Fondi di coesione: la Basilicata è stanca, anzi consumata, da politiche emergenziali.
Le dichiarazioni del Presidente Bardi a sostegno della proposta Fitto sulla riprogrammazione dei fondi di coesione meritano una riflessione che va oltre gli slogan e le facili esultanze.
La questione, infatti, non è se sia giusto aiutare famiglie e im...-->continua
|
|