L'archeologo lucano a Capo del Dipartimento per le attività culturali (Diac) del Ministero della Cultura. Il presidente: "Siamo certi che la sua competenza, il suo rigore scientifico e la sua visione strategica saranno centrali per governare un dipartimento chiave e strategico".







La nomina dellarcheologo lucano Massimo Osanna a Capo del Dipartimento per le attività culturali (Diac) del Ministero della Cultura rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la Basilicata e, al contempo, una scelta di altissimo profilo per lintera nazione. Lo sottolinea in una nota il Presidente della Regione, Vito Bardi. A nome mio e della Giunta regionale  prosegue il governatore  desidero esprimere i più sinceri complimenti e auguri di buon lavoro a Massimo Osanna per questo prestigioso e delicato incarico, deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro Alessandro Giuli.

Osanna ha già ampiamente dimostrato il suo straordinario valore e le sue capacità manageriali, prima guidando la rinascita del Parco Archeologico di Pompei e poi coordinando con successo la Direzione generale Musei. Siamo certi che la sua competenza, il suo rigore scientifico e la sua visione strategica saranno centrali per governare un dipartimento chiave come il Diac, nato dalla recente riforma del Ministero e strategico per settori vitali quali lo spettacolo dal vivo, il cinema, leditoria e la creatività contemporanea.

La Basilicata  conclude Bardi  guarda con fierezza ai suoi figli che, grazie al talento e alla dedizione, raggiungono i vertici delle istituzioni culturali del Paese. A Massimo Osanna confermiamo fin da ora la totale disponibilità della Regione a collaborare per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, asset fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori.