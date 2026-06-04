"Linaugurazione della nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla allIrccs Crob di Rionero in Vulture dimostra, nei fatti, il grande sforzo che il Governo regionale, nel caso di specie il presidente Bardi e l'assessore Latronico, sta mettendo in campo per la sanità lucana. Parliamo di un investimento strategico di quasi 1,4 milioni di euro per una diagnostica oncologica d'avanguardia, potenziata dall'intelligenza artificiale". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Galella.



"Quando si parla di salute  sottolinea Galella  non esiste colore politico. Il nostro unico obiettivo è e deve essere il benessere delle persone, garantendo cure eccellenti, tempestive e percorsi terapeutici che mettano al centro la dignità del paziente e delle rispettive famiglie. La rapidità con cui sono stati completati i lavori, in soli cinque mesi, testimonia lefficienza della macchina regionale e soprattutto della direzione del Crob, a cui va il mio personale ringraziamento".



"Il Crob - conclude l'esponente di FdI - è già un punto di riferimento fondamentale per la Basilicata e per le regioni vicine, capace di attrarre pazienti da tutto il Mezzogiorno. Ma non dobbiamo porci limiti: grazie ad investimenti tecnologici di questa portata e alle indiscusse competenze dei nostri camici bianchi, abbiamo tutte le carte in regola per puntare ad un posizionamento di assoluto rilievo a livello nazionale. Strumenti d'avanguardia come questo sono la risposta concreta per abbattere le liste d'attesa, arginare la migrazione sanitaria e fare della Basilicata una regione d'eccellenza nella medicina di precisione".